El Salvador

El Ministerio de Salud confirma 18 casos de sarampión sin transmisión local en El Salvador

Las autoridades de salud han identificado dieciocho contagios de sarampión mediante vigilancia epidemiológica fronteriza y en centros médicos, pero mantienen que no existe transmisión autóctona y que los protocolos nacionales continúan activos para su contención

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Primer plano del torso y parte de los brazos de un niño con numerosas manchas redondas de color rojo y relieve sobre la piel clara.
Entre marzo y mayo el Ministerio de Salud confirmó 18 casos importados de sarampión, todos identificados a través de protocolos de vigilancia epidemiológica en puntos fronterizos y centros de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el 15 de marzo y el 16 de mayo de este año, el Ministerio de Salud reportó 18 casos importados de sarampión detectados en el país. El registro de contagios mostró variaciones semanales, aunque no se ha confirmado transmisión local.

Los primeros cinco contagios se identificaron entre el 15 y el 21 de marzo; en la semana siguiente, se sumaron seis más.

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La vigilancia epidemiológica, desarrollada en puntos fronterizos y centros de salud, ha sido clave para detectar a las personas con la enfermedad. Entre el 12 y el 18 de abril se reportaron dos nuevos contagios y, en la semana del 3 al 9 de mayo, uno más, alcanzando 14 casos hasta esa fecha.

En las semanas del 12 al 25 de abril no hubo nuevos casos, pero en la siguiente se detectó un contagio adicional. En la semana del 10 al 16 de mayo se registraron cuatro nuevos contagios, consolidando el total en 18. Todas las detecciones fueron resultado de los protocolos regulares de vigilancia.

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Las autoridades reiteran que no existe transmisión autóctona y que el control de los casos depende del monitoreo y la atención médica oportuna, en concordancia con los protocolos nacionales e internacionales.

Primer plano de dos brazos con la piel cubierta de numerosas manchas rojas y elevadas, características de una erupción cutánea o sarampión.
Las autoridades sanitarias informaron que no se ha detectado transmisión autóctona de sarampión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y puede provocar complicaciones severas como diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis. En contextos de vulnerabilidad, algunas de estas condiciones pueden resultar mortales. A nivel mundial, sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de la existencia de una vacuna segura y eficaz. No existe tratamiento antiviral específico, por lo que la prevención mediante inmunización es la principal herramienta de control. Los casos graves se presentan sobre todo en menores malnutridos y con sistemas inmunitarios debilitados; en comunidades con alta malnutrición y servicios sanitarios limitados, la mortalidad puede alcanzar hasta el 10 % de los casos.

Casos de enfermedad febril eruptiva en aumento

El registro de enfermedades febriles eruptivas también mostró un incremento. En la segunda semana de mayo se notificaron 55 casos, cifra superior a los 49 de la semana anterior.

Desde el 1 de enero hasta el 16 de mayo, se han contabilizado más de 400 casos. Un repunte se observó en la segunda semana de abril, con 35 casos frente a los 12 de la semana previa.

La detección se realiza mediante vigilancia activa en la red de servicios de salud y en los puntos de ingreso al país, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar intervenciones tempranas.

Alerta epidemiológica por sarampión en las Américas

En febrero de este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica para la región de las Américas, debido a la persistencia de casos y brotes de sarampión. La OPS recomienda intensificar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la respuesta rápida para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

Primer plano de un niño con cabello castaño y camiseta azul, mostrando una erupción cutánea roja en sus mejillas, mandíbula y cuello.
En febrero de este año, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica para la región de las Américas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo internacional subraya que durante 2025 se observó un aumento sostenido de casos en comparación con los cinco años anteriores, una tendencia que se mantiene en 2026. Las recomendaciones incluyen fortalecer la búsqueda activa, el diagnóstico por laboratorio y las campañas de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, además de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier sospecha.

Las autoridades nacionales siguen alineadas con estas directrices, manteniendo activas las estrategias de prevención, vigilancia y control del sarampión y otras enfermedades eruptivas, con la meta de proteger a la población y evitar la reintroducción o propagación del virus.

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