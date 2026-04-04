Martín Ezcurra, del Conicet: “Estamos entrando en un cambio ecológico como el que eliminó a los dinosaurios”

Martín Ezcurra, paleontólogo del CONICET, alerta sobre el impacto de la actividad humana y compara los cambios actuales con la extinción de los dinosaurios

En una entrevista, Martín Ezcurra, paleontólogo e investigador del CONICET, compartió en Infobae al Regreso los detalles de su trabajo como consultor científico para una serie internacional de Netflix sobre dinosaurios, producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich en la edición del viernes, Ezcurra relató: “Sí, la vi y, de hecho, los productores me hicieron varias consultas, sobre todo sobre el primer capítulo que narra sobre lo que contaban antes de los dinosaurios y los primeros dinosaurios”. Según explicó, la productora internacional contactó al CONICET sin revelar inicialmente el vínculo con Netflix ni con Spielberg: “En su momento no me dijeron que iba a salir en Netflix ni nada parecido. Yo me imagino que primero van a producir y después…”.

La ciencia argentina en una producción global de Spielberg

Ezcurra detalló cómo fue el proceso de asesoramiento científico para la serie: “Me preguntaban sobre estas reconstrucciones de los reptiles previos a los dinosaurios, sobre la cantidad de placas de hueso, la posición de las patas… Diferentes aspectos”. Subrayó la rigurosidad del trabajo: “Comparada a otras series que ha habido en los últimos 30 años, esta muestra bastante bien lo que hoy en día conocemos”.

La conversación derivó hacia el registro fósil argentino. El paleontólogo señaló que la serie incluye especies halladas en el país: “Por ejemplo, aparece un animalito que se llama Marasuchus, que se lo encontró en la provincia de La Rioja en los años 70 y es ese que muestran como el precursor de los dinosaurios. Y hay otro reptil grande que se llama Luperosuchus, también encontrado en el Parque Nacional Talampaya”.

La extinción de los dinosaurios fue provocada por el impacto de un asteroide en México hace 66 millones de años y colapsó los ecosistemas planetarios (Infobae en Vivo)

El dato que cambia todo: “Todas las aves actuales son dinosaurios”

En uno de los momentos más sorprendentes de la charla, Ezcurra dejó una definición que reconfigura la percepción cotidiana: “Cuando salgas hoy, si ves alguna paloma, algún ave, son dinosaurios”. Y confirmó: “Son el único grupito de dinosaurios que sobrevivió hasta la actualidad. La paloma es un dinosaurio, la gallina, el avestruz”.

Esa relación evolutiva, explicó, trasciende la ficción: “Hoy en día tenemos 10 mil especies de aves. Tenemos muchas más especies de aves que de mamíferos. Entonces, en realidad, todavía hay más especies de dinosaurios que de mamíferos, a pesar de que nosotros estamos por todos lados”. Detalló que existen unas siete mil especies de mamíferos, mientras que todas las aves actuales descienden de antepasados dinosaurios: “Así como nosotros somos mamíferos, ellos son dinosaurios. Todas las aves, absolutamente todas”.

Ezcurra aclaró también una confusión frecuente: “Un pterodáctilo no es un dinosaurio. Es un pariente muy cercano, pero no son dinosaurios. Es un grupo que tiene un nombre más difícil, Avemetatarsalia, que incluye tanto los pterosaurios como los dinosaurios”.

Ezcurra confirma que todas las aves actuales, incluidas palomas, gallinas y avestruces, son descendientes directos de dinosaurios (Infobae en Vivo)

Mitos, extinción y el rol educativo de la paleontología

La entrevista abordó los mitos populares en torno a los dinosaurios, impulsados por películas como Jurassic Park. Ezcurra citó como ejemplo al Dilophosaurus: “En Jurassic Park tiene unas velas de piel y escupe veneno, pero de eso no hay evidencia en el registro fósil. Es un invento de ellos”.

Sobre la extinción de los dinosaurios, el investigador precisó: “Hace 66 millones de años impacta un asteroide en cercanías de la península de Yucatán, en México. Era un asteroide de más o menos 10 kilómetros de diámetro. Eso produjo una nube de polvo gigantesca, imposibilitó que entraran los rayos solares y colapsaron los ecosistemas”. La hipótesis se sostiene, según Ezcurra, por la presencia de una capa rica en iridio en rocas de esa antigüedad y la identificación del cráter asociado al impacto.

Consultado sobre cuánto demoró la desaparición total de los dinosaurios, explicó: “Posiblemente en varias decenas de miles de años se haya producido el colapso ecológico”. Además, recordó que la extinción de los dinosaurios es una de las cinco grandes extinciones masivas de la historia del planeta, y advirtió: “Muchos consideran que al ritmo que estamos modificando el ambiente, posiblemente estemos entrando en un cambio ecológico muy grande y eso produzca la extinción de muchas especies. Tal vez en algún momento se llegue a niveles similares a la extinción de los dinosaurios”.

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