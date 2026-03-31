Qué es la pulpitis aguda, el problema de salud que afecta a Floppy Tesouro

Los síntomas de la pulpitis incluyen sensibilidad extrema a temperaturas, dolor persistente, hinchazón y, en casos avanzados, dificultad para abrir la boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pulpitis aguda se ha convertido en una causa frecuente de consultas de urgencia en odontología, ya que la inflamación de la pulpa dental provoca un dolor intenso y puede requerir desde tratamientos hasta procedimientos quirúrgicos. Este trastorno cobró relevancia pública tras el diagnóstico y relato de la modelo Florencia “Floppy” Tesouro, quien detalló su experiencia con esta afección.

El cuadro se presenta con dolor persistente, sensibilidad extrema y, en los casos avanzados, hinchazón, aumentando el riesgo de complicaciones graves si no se trata de inmediato.

La pulpitis afecta a la pulpa, el tejido blando que se encuentra en el interior de cada diente y que alberga vasos sanguíneos, nervios y tejido conjuntivo. Este tejido es responsable de nutrir y aportar sensibilidad a las estructuras externas del diente.

Florencia “Floppy” Tesouro relató que la pulpitis le provocó dolor incapacitante y complicaciones debido a una neuralgia del trigémino, obligando a una cirugía por etapas

Los síntomas incluyen sensibilidad a temperaturas extremas, presión, hinchazón y dolor continuo. En el caso de Tesouro, la situación fue especialmente compleja debido a la presencia de neuralgia del trigémino, un trastorno en el nervio facial que, cuando se irrita, puede producir episodios de dolor facial agudo.

Tesouro compartió en sus redes sociales cómo la afecta la pulpitis aguda: “Estoy física y mentalmente agotada ya en un punto y le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo. La medicación me está dando efectos adversos”.

Esta declaración evidencia el carácter incapacitante del dolor dental y la urgencia de recibir atención médica oportuna. La modelo fue sometida a una cirugía por etapas, ya que la inflamación le dificultaba abrir la boca. Agregó: “Hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron... tuvieron que trabajar con mucha paciencia y contención porque no puedo abrir del todo la boca”.

Según los CDC de Estados Unidos, uno de cada cuatro adultos entre 20 y 64 años tiene caries sin tratar, lo que incrementa el riesgo de desarrollar pulpitis

¿Qué causa la pulpitis aguda y cuáles son sus riesgos?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, citados por la Cleveland Clinic, estiman que cerca de uno de cada cuatro adultos entre los 20 y los 64 años tiene caries sin tratar, lo que incrementa notablemente el riesgo de desarrollar pulpitis.

Cuando se detecta en una etapa inicial, el tratamiento apunta a eliminar la causa principal —usualmente caries o daño estructural— y sellar el diente mediante una obturación. En situaciones de pulpitis irreversible, la lesión avanza y puede desencadenar necrosis pulpar; en ese caso, el diente pierde sensibilidad térmica pero hay dolor al golpearlo, lo que requiere procedimientos complejos como la endodoncia o, en casos extremos, la extracción.

De acuerdo con la Cleveland Clinic: “Si el área se infecta, puede propagarse al hueso maxilar (osteomielitis) y tejidos blandos de la cabeza, cuello y tórax. De no tratarse, estas infecciones pueden poner en riesgo la vida”.

El diagnóstico de la pulpitis se realiza evaluando la sensibilidad del diente a estímulos térmicos o eléctricos y mediante radiografías, lo que permite determinar el alcance del daño. El uso de antibióticos no resuelve la inflamación, aunque puede emplearse de forma temporal para evitar la diseminación a otras áreas del organismo si el tratamiento definitivo se retrasa.

La Cleveland Clinic advierte que si la infección avanza puede extenderse al hueso y tejidos blandos, generando complicaciones graves que pueden poner en riesgo la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y recomendaciones ante síntomas

El consejo de la Cleveland Clinic subraya que una higiene bucal estricta, el cepillado diario, el empleo de hilo dental y las visitas periódicas al odontólogo son el método más eficaz para prevenir la pulpitis.

Si aparece dolor dental o sensibilidad persistente al frío, calor o dulces, es recomendable acudir de inmediato al especialista para impedir complicaciones y limitar la necesidad de intervenciones invasivas.