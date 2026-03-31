Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

Floppy Tesouro reveló que enfrenta una neuralgia del trigémino y un reciente diagnóstico de pulpitis aguda, agravando su estado de salud

La preocupación por la salud de Floppy Tesouro volvió a crecer en las últimas horas luego de que la modelo compartiera un nuevo parte desde sus redes sociales, donde contó en primera persona cómo atraviesa el tratamiento médico al que se sometió tras semanas de dolor intenso. Con un mensaje directo y cargado de emoción, relató el procedimiento al que fue sometida y el impacto físico y anímico que le generó.

“Hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron”, escribió en una historia de Instagram, acompañando el texto con imágenes desde el consultorio. En ese mismo mensaje, la modelo no ocultó el miedo que le generaba volver a pasar por una intervención: “No saben el miedo que tenía de que me volvieran a anestesiar”. Según explicó, el proceso requirió paciencia y contención médica, ya que aún presenta dificultades para abrir completamente la boca.

El cuadro que atraviesa no es reciente. Tesouro viene lidiando desde hace meses con una neuralgia del trigémino, una afección que provoca dolores intensos en el rostro y que incluso la llevó a estar internada a principios de marzo. A ese diagnóstico se sumó un cuadro de trismus, originado a raíz de una anestesia odontológica, lo que complejizó aún más su situación y derivó en la necesidad de este nuevo tratamiento.

La modelo compartió detalles de su dolorosa afección en la cara y contó cómo el trismus dificulta su recuperación

Tras la intervención, la modelo describió cómo se sentía físicamente. “Aún anestesiada, un poco molesta e inflamada, pero poco a poco va a ir bajando el dolor”, explicó, llevando tranquilidad a sus seguidores. Sin embargo, el aspecto emocional también tuvo un peso importante en su relato. “Lloré al salir del consultorio de la angustia que cargo estos últimos meses”, confesó, dejando en evidencia el desgaste acumulado por este proceso.

Lejos de dramatizar, Tesouro intentó enfocarse en lo positivo y en el objetivo final de su tratamiento. “Sé que todo esto es para sentirme mejor. Van a trabajar en etapas así se hace más llevadero”, señaló, marcando que este procedimiento es solo el inicio de un camino que continuará en los próximos días.

En paralelo, la modelo también compartió cómo este cuadro impacta en su rutina diaria. A pesar del dolor, decidió cumplir con compromisos laborales recientes, aunque con limitaciones. “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo”, contó, reflejando su compromiso profesional.

El tratamiento odontológico incluyó apertura y limpieza bajo anestesia, un proceso que Tesouro siguió con temor y expectativa

Sin embargo, llegó un punto en el que tuvo que frenar. “Hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy”, reconoció, al explicar por qué decidió cancelar su presencia en un evento social. “Estoy a media máquina, porque realmente no estoy al 100%”, agregó, con honestidad.

El desgaste físico y mental también apareció en su testimonio. “Cuando uno tiene muchos dolores durante meses, estoy física y mentalmente agotada”, expresó, una frase que resume el impacto de este proceso prolongado en su vida cotidiana.

Como si fuera poco, en medio de este cuadro recibió un nuevo diagnóstico: pulpitis aguda, una inflamación dental que también requiere intervención. “Van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor”, explicó, en referencia al tratamiento que inició.

Tras semanas de dolor intenso y un largo desgaste físico y mental, Floppy Tesouro continúa bajo supervisión médica

A lo largo de sus mensajes, Tesouro destacó el acompañamiento de su entorno y de sus seguidores, que le hicieron llegar muestras de cariño durante este difícil momento. “Gracias por sus mensajes con tan linda energía”, escribió, agradecida por el apoyo constante.

También dejó en claro que, más allá del dolor, intenta sostener una actitud positiva. “Siempre positiva y pronta a recuperarme, a ponerle garra que falta poco”, cerró, con una mirada esperanzadora sobre su evolución.