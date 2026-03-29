Ciencia

El uso prolongado de pantallas se asocia con un aumento de problemas cutáneos

Estudios recientes indican que una mayor exposición a teléfonos móviles, sobre todo en personas jóvenes, está relacionada con más lesiones dermatológicas debido al calor, la fricción, bacterias presentes y alteraciones en el sueño

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Adolescente con acné leve en el rostro, expresión triste y manos apoyadas en las mejillas, fondo escolar difuso.
La fricción, el calor y el sudor generados por los teléfonos móviles incrementan la aparición de lesiones cutáneas en mejillas y mandíbula (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de grasa, bacterias y residuos en las pantallas de los teléfonos móviles, combinada con el calor y la fricción del contacto directo con la piel, puede convertirse en un disparador silencioso de problemas cutáneos. Esta combinación favorece la irritación y la aparición de brotes de acné, especialmente en personas con predisposición, en un fenómeno cada vez más frecuente conocido como “acné telefónico”.

Según distintos estudios —como los publicados en el International Journal of Community Medicine and Public Health— hasta un 70 % de los dispositivos puede albergar bacterias como el Staphylococcus aureus, vinculadas a infecciones cutáneas e incluso a riesgos mayores. Dermatólogos del Hospital Universitario La Paz advierten sobre el aumento de estos casos, con lesiones que suelen aparecer en la mejilla o la mandíbula, justo en el lado donde se apoya el celular.

Un estudio publicado en Clinical and Experimental Dermatology durante la pandemia de COVID-19 detectó un cambio clave en los hábitos: todos los pacientes analizados aumentaron el tiempo de contacto entre el teléfono y la piel, con un claro predominio de lesiones inflamatorias en el lado del rostro más expuesto al celular.

El informe advierte que factores como la fricción, el calor, el sudor atrapado, el exceso de sebo y la contaminación bacteriana —especialmente por Staphylococcus aureus— pueden potenciar y agravar los brotes de acné.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan medidas simples pero efectivas: limpiar el dispositivo con alcohol isopropílico al 70 %, reducir el contacto directo con la piel mediante manos libres o alternar el lado de uso, y evitar errores comunes.

En ese sentido, desaconsejan el uso de productos domésticos agresivos, como la lejía o el vinagre, ya que pueden provocar irritación cutánea y dañar las pantallas.

Investigaciones de la Universidad de Harvard advierten que la proliferación bacteriana asociada al uso del celular no depende solo del contacto físico: también puede verse potenciada por la exposición a la luz azul de onda corta emitida por las pantallas.

Estudios de laboratorio publicados en Journal of Investigative Dermatology muestran que esta radiación puede acelerar el crecimiento de bacterias como Staphylococcus aureus, directamente vinculadas a la aparición y el agravamiento del acné.

Factores que agravan el acné y problemas cutáneos

mujeres con acné
Dermatólogos del Hospital Universitario La Paz identifican un aumento de acné telefónico en correlación con el uso intensivo de dispositivos móviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en Journal of Skin Cancer analizó la relación entre el uso de teléfonos móviles y enfermedades cutáneas. Aunque la mayoría de los estudios incluidos observaron síntomas como sensación de calor, ardor o dermatitis facial tras el uso del móvil, las pruebas sobre riesgos más graves, como el cáncer de piel, son bajas.

Los autores de la revisión sistemática de Journal of Skin Cancer destacan la importancia de la higiene del dispositivo y advierten que los metales presentes en algunos teléfonos pueden desencadenar dermatitis de contacto en personas susceptibles.

Por otra parte, factores asociados al estilo de vida digital, como la alteración del sueño por el uso nocturno de smartphones y el estrés vinculado al consumo de contenidos, pueden agravar problemas cutáneos, incluyendo el acné y la irritación, según un estudio reciente difundido por la revista científica International Journal of Community Medicine and Public Health.

Estilo de vida digital y sus efectos en la piel

El acné es una afección cutáneo que puede aparecer en forma de granos o puntos negros (Freepik)
Estudios científicos recomiendan la limpieza regular de teléfonos con alcohol isopropílico al 70 % para prevenir infecciones y brotes de acné (Freepik)

El análisis de la International Journal of Community Medicine and Public Health señala que la duración y frecuencia del uso del dispositivo están directamente vinculadas al aumento de lesiones cutáneas en la población más joven.

Además, según datos recogidos del estudio, la exposición nocturna a pantallas influye en la disminución de ciclos adecuados de sueño, lo que reduce la regeneración cutánea y aumenta el riesgo de inflamación y brotes de acné.

Entre las recomendaciones emitidas por los expertos, se enfatiza el uso de fundas de materiales hipoalergénicos y la limpieza frecuente de los dispositivos con productos aprobados dermatológicamente. Asimismo, sugieren limitar el uso de teléfonos móviles en ambientes calurosos o con alta humedad, así como realizar descansos regulares durante el uso prolongado de pantallas.

El seguimiento de estas pautas permitiría reducir la incidencia del denominado “acné telefónico” y minimizar otros efectos dermatológicos adversos asociados tanto al contacto directo como a factores indirectos del estilo de vida digital.

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