Ciencia

PAMI adelanta su campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país: cuándo y cómo acceder

La decisión responde a la anticipación de la temporada de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2)

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Un hombre mayor sentado recibe una inyección en el brazo de una enfermera sonriente en un vacunatorio. Al fondo, una ventana y un póster de vacunación.
La campaña de vacunación antigripal 2026 de PAMI se adelanta para proteger a adultos mayores ante la circulación de la variante H3N2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de vacunación antigripal 2026 se adelantó en todo el país, según anunció PAMI este viernes. En línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados podrán comenzar a vacunarse a partir del próximo lunes 30 de marzo.

El adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026 busca responder a la anticipación de la temporada de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), identificada por su mayor transmisibilidad.

Según la información oficial de PAMI, la medida apunta a reforzar la inmunidad entre adultos mayores, considerados grupo de riesgo ante complicaciones y cuadros graves asociados a la gripe, antes del periodo de mayor circulación viral.

Entre las advertencias, el organismo indicó que la inmunización puede realizarse en simultáneo con otras vacunas del Calendario Nacional. La información oficial precisó que la única contraindicación es la presencia de alergia a alguno de los componentes o la antecedencia de una reacción alérgica tras una aplicación previa.

“Adelantate a la gripe. No esperes al invierno para vacunarte”, recomendó PAMI en X.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La influenza A H3N2, identificada por su alta transmisibilidad, ha motivado la reorganización de las estrategias de inmunización en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente, en una entrevista en Infobae en Vivo, el doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó la importancia de la vacunación para reducir la mortalidad: “Lo que más hace la vacuna de la gripe, por lo cual se recomienda en estos grupos, es que baja la mortalidad, es decir, reduce las formas graves y la mortalidad por gripe”.

“La vacuna de la gripe disminuye el riesgo de contagiarse, pero es posible tener gripe. Hay gente que dice: ‘Me vacuné y después me enfermé’”. Puede pasar eso, pues no evita el contagio, lo que hace es dar protección para que los cuadros respiratorios y los síntomas sean más leves: baja el riesgo 60 %“, destacó el ministro.

Cómo acceder a la vacuna

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El PAMI prioriza la vacunación de adultos mayores por su mayor riesgo de complicaciones graves asociadas a la gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a la vacunación antigripal 2026, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial pami.org.ar/farmacias o llamar al número 138 (opción 0). Se recomendó desde PAMI contactar previamente a la farmacia habitual antes de asistir.

El organismo informó que para recibir la vacuna no se requiere orden médica ni turno previo y es sin costo. El único requisito es presentar DNI y credencial de obra social. Las personas menores de 65 años con factores de riesgo deberán acreditar su condición mediante la documentación médica correspondiente.

Para más información sobre la disponibilidad, puntos de aplicación y recomendaciones actualizadas, la entidad señaló que se encuentra habilitado el portal informativo en pami.org.ar/antigripal

Preguntas frecuentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inmunización antigripal de PAMI no requiere orden médica ni turno y está disponible en farmacias habilitadas, presentando DNI y credencial (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • ¿Quiénes deben vacunarse? Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 y 24 meses de vida sólo deben presentar credencial PAMI y DNI. Los afiliados menores de 65 que presenten factores de riesgo además de la credencial PAMI y DNI, deben presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.
  • ¿Se puede recibir la vacuna antigripal junto a la de neumonía? Sí. Se pueden recibir ambas vacunas.
  • ¿Se puede recibir la vacuna antigripal junto a la de covid? Sí. Se pueden recibir ambas vacunas.

Qué se considera como factor de riesgo

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Personas menores de 65 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias, deben acreditar su condición médica para acceder a la vacuna antigripal PAMI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas menores de 65 que presenten factores de riesgo deben aplicarse la vacuna antigripal. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta? Según PAMI son los siguientes:

  • Enfermedades respiratorias: a) Crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomía crónica, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.b) Asma moderada o grave.
  • Enfermedades cardíacas: a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías. b) Cardiopatías congénitas.
  • Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológicas): a) Infección por VIH/sida. b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días). c) Inmunodeficiencia congénita. d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica). e) Desnutrición grave.
Mesa de hospital con bandeja de jeringas de vacunas antigripales prellenadas, toallitas, algodón, botella de desinfectante y contenedor de punzocortantes.
La vacuna antigripal de PAMI puede aplicarse de forma simultánea con otras inmunizaciones oficiales según el Calendario Nacional de Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Enfermedad oncohematológica y trasplante: a) Tumor de órgano sólido en tratamiento. b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa. c) Trasplante de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.
  • Otros: a) Obesidad mórbida (con índice de masa corporal mayor a 40 Kg/m2). b) Diabetes. c) Insuficiencia renal crónica en diálisis o expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años. e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves. f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años. g) Convivientes de personas con enfermedad oncohematológica. h) Convivientes de personas recién nacidas prematuros menores de 1.500 g.

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