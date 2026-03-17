Quirós explicó por qué se adelantó de la campaña de vacunación antigripal: “La variante H3N2 es más contagiosa”

Fernán Quirós: SE ADELANTÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, detalló en Infobae en Vivo cómo se organiza la campaña de vacunación antigripal para este año y advirtió sobre la circulación de la variante H3N2 de la influenza A, más contagiosa pero no más grave, según explicó en la entrevista .

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Quirós aclaró que “la vacuna que hoy tenemos se hizo con los virus que circularon anteriormente. No tiene esta H3N2 que circuló hace tres meses”, pero destacó que la composición actual ofrece muy buena protección contra la H3N2, por lo que sigue siendo efectiva para la prevención.

Durante la entrevista, Quirós fue consultado sobre la decisión del Gobierno Nacional de retirar a la Argentina como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Parece que es una decisión más geopolítica que sanitaria”.

Destacó que Argentina mantiene su pertenencia a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que garantiza la continuidad de los principales programas y el acceso a vacunas.

La estrategia de vacunación en 2026: prioridades y alcance

El ministro Fernán Quirós informó que la circulación de la variante H3N2, aunque más transmisible, no presenta cuadros más severos según la evidencia actual (Freepik)

“Este año tenemos en el mes de marzo un primer lote de vacunas. No son todas las vacunas, es un primer lote para empezar”, sostuvo Quirós.

El ministro aclaró que la campaña comenzó “con los trabajadores de la salud”, por el rol central que tienen en la transmisión: “El peor entidad contagiante en la sociedad es el profesional que atiende a los enfermos”. Luego, desde la semana pasada, “se empezó la campaña con los mayores de 65 años”, utilizando la vacuna adyuvantada, específica para ese grupo.

Luego, están incluidos en la población objetivo las embarazadas en cualquier trimestre, los niños de seis meses a dos años, y de dos a 64 años, los que tienen comorbilidad. “Todos los hospitales y CESAC de la Ciudad ya están aplicando dosis, y los turnos se pueden solicitar en la página oficial del Ministerio de Salud”, detalló Quirós.

La vacuna antigripal actual ofrece protección efectiva contra la variante H3N2, pese a que no la incluye en su formulación directa, explicó Quirós

Sobre la discusión en torno a las diferentes formulaciones, Quirós explicó: “La tetravalente tiene unas cepas que hace rato no circulan… pero la verdad que al día de hoy la trivalente para lo que circula en el mundo brinda una cobertura prácticamente idéntica ”.

Remarcó la importancia de la vacunación para reducir la mortalidad: “Lo que más hace la vacuna de la gripe, por lo cual se recomienda en estos grupos, es que baja la mortalidad, es decir, baja las formas graves y la mortalidad por gripe”.

Respecto a la efectividad, fue claro: “La vacuna de la gripe disminuye el riesgo de contagiarte, pero podés tener gripe. Hay gente que dice: ‘Me vacuné y después me enfermé’”. Puede pasar eso, pues no evita el contagio, lo que hace es dar protección para que los cuadros respiratorios y los síntomas sean más leves: baja el riesgo 60 %.

Consultado por el alcance de la campaña, Quirós precisó: “Nosotros vacunamos unas trescientas, trescientas cincuenta mil personas todos los otoños para la gripe y después, por supuesto, que el sistema de prepagos, de obras sociales y el PAMI vacunan por fuera”.

Fernán Quirós y la salida de la Argentina de la OMS

Quirós planteó que el impacto sanitario de la salida de Argentina de la OMS será menor, ya que la OPS garantiza la continuidad de programas clave y acceso a insumos ( REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Al ser consultado sobre el anuncio del canciller Pablo Quirno respecto a la salida formal de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, Quirós matizó el impacto: “Parece que es una decisión más geopolítica que sanitaria”.

Explicó que, en la práctica, el país sigue vinculado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que íbamos a salir de la OMS, pero no íbamos a salir de la OPS”.

Agregó que “la OPS es previa a la OMS Si vos sos socio de la Organización Panamericana y no socio de la Organización Mundial, seguís en tu organización con los beneficios de la OPS, que replica buena parte de los servicios de la OMS”.

Para Quirós, “a los fines prácticos del sistema de salud, el impacto va a ser menor”.

En cuanto al acceso a vacunas y medicamentos, señaló: “Todo se realiza a través de OPS. De hecho, nosotros compramos buena parte de las vacunas y algunos medicamentos también se están comprando por el fondo de la OPS, que se consiguen valores bastante razonables e interesantes”.

“Para la Argentina, en términos sanitarios, se puede perder alguna vinculación de equipos globales, pero vamos a poder tener representantes locales en las Américas trabajando y casi todos los programas de financiamiento y acompañamiento tecnológico se hacen a través de OPS", concluyó Quirós.

La entrevista completa a Fernán Quirós

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

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