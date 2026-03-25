El regreso viral del queso cottage: protagonista de la nueva alimentación saludable

Estudios señalan que un 28% de los consumidores británicos aumentó la ingesta de proteínas, con el queso cottage como protagonista - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage, que tuvo su auge en planes de alimentación de décadas pasadas, especialmente en Estados Unidos, quedó relegado durante años ante la aparición de otros productos lácteos. Hoy, este clásico regresa a escena impulsado por quienes buscan una dieta rica en proteínas y fácil de adaptar a la vida moderna.

Tradicionalmente considerado un alimento sencillo y en numerosos casos pasado por alto en los supermercados, está experimentando una popularidad renovada mediante las redes sociales como TikTok. La preferencia viral se explica, en parte, porque se destaca en recetas que buscan proteínas altas y pocas calorías, elementos atractivos para quienes siguen tendencias de alimentación saludable y rápida.

Según la nutricionista Elizabeth Tomkins de la cadena Tesco, la demanda de queso cottage se duplicó en los últimos dos años en Reino Unido, fenómeno impulsado tanto por el interés de los consumidores en alternativas funcionales como por la aparición del producto en plataformas virales. La Agriculture and Horticulture Development Board informó que un 28% de los consumidores incrementó activamente su ingesta de proteínas, y casi la mitad de los adultos británicos declaró haber elevado su consumo el último año. Empresas lácteas del Reino Unido confirmaron incrementos récord en consumo y han expandido su capacidad productiva para satisfacer el interés renovado.

El queso cottage es un alimento lácteo mínimamente procesado, compuesto por leche, cultivos, sal y cuajada. Tiene un gran contenido de proteínas de alta calidad, aportando todos los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y mantenimiento muscular. Según El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de 100 gramos de cottage bajo en grasa aporta aproximadamente 84 calorías, 2,3 gramos de grasa, 11 gramos de proteína y 103 mg de calcio, junto a minerales como fósforo, potasio y selenio, y vitaminas del grupo B, especialmente B12 y riboflavina.

Su aporte proteico favorece una mayor sensación de saciedad y contribuye a controlar el apetito, lo que facilita la reducción de peso al integrarse en dietas hipocalóricas. Estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares indican que las dietas ricas en proteínas, como la que proporciona el cottage, favorecen la pérdida de peso y el mantenimiento de la masa muscular.

El cottage es fuente de calcio, fósforo y proteínas, nutrientes clave para la salud ósea. Su consumo habitual se ha relacionado con menor riesgo de osteoporosis y fracturas. El predominio de proteínas de digestión lenta (caseína) y su bajo contenido en carbohidratos ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, por lo que puede incluirse en planes de alimentación para personas con diabetes tipo 2 o que buscan controlar la glucemia.

Usos culinarios y consideraciones nutricionales

El queso cottage destaca por su alto contenido de proteínas de alta calidad y bajo aporte calórico, favoreciendo dietas hipocalóricas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage puede utilizarse en recetas dulces y saladas: untado en tostadas integrales, mezclado con frutas, añadido a ensaladas, huevos, pasta o como base de salsas. Es una manera de mejorar la calidad proteica de la dieta diaria, aportando menos grasas saturadas y menos calorías que otros quesos o proteínas animales.

Algunas variedades de cottage contienen cultivos vivos, lo que favorece la salud intestinal. El selenio presente contribuye al funcionamiento tiroideo y la protección antioxidante. Sin embargo, su contenido de sodio puede ser considerable, por lo que se recomienda revisar las etiquetas y elegir versiones bajas en sal si se desea reducir el consumo de sodio o si existe hipertensión.

No todas las personas toleran el queso cottage; al ser un queso fresco, contiene más lactosa que los quesos curados, pudiendo provocar molestias en quienes presentan intolerancia a este azúcar.

Qué respalda la investigación actual

Si bien los posibles aportes mencionados están respaldados por estudios observacionales y revisiones nutricionales, especialistas de organizaciones internacionales y sociedades científicas advierten que aún faltan ensayos clínicos controlados de alta calidad para establecer con mayor precisión todos los efectos del cottage en la salud humana.