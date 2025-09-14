España

Queso cottage o queso fresco: cuál de los dos tiene más beneficios y te aporta más proteínas

Estas son las propiedades de ambos quesos

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Imagen de recurso en la
Imagen de recurso en la que salen ambos quesos

El queso es uno de los productos lácteos más consumidos en todo el mundo. Este es un gran alimento por muchos motivos, entre los que están su aporte proteico y que es una gran fuente de calcio.

Entre todas las variedades que existen, hay dos que se han popularizado este año: el queso cottage y el queso fresco. Estos dos ofrecen numerosos beneficios; sin embargo, mucha gente se pregunta cuál de los dos es mejor.

Beneficios del queso cottage

El queso cottage se ha consolidado como uno de los productos lácteos más populares por su alto contenido proteico y su bajo aporte calórico, características apreciadas entre personas que buscan cuidar su dieta.

Este queso de textura grumosa se obtiene a partir de leche de vaca cuajada, presentando aproximadamente 12 gramos de proteínas por cada 100 gramos de producto. Este aporte resulta relevante para quienes practican actividad física intensa o buscan aumentar masa muscular, porque la caseína que contiene favorece una absorción lenta de las proteínas y prolonga la sensación de saciedad.

Contiene entre 1% y 4% de grasa, lo que equivale a unas 80 calorías por cada 100 gramos, muy por debajo de otros tipos de queso. Además, aporta calcio, potasio, fósforo, sodio y magnesio; este último mineral resulta esencial para la recuperación muscular, por lo que los deportistas suelen incluirlo en su alimentación.

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

Aporta también omega 3 y 6, componentes que complementan la dieta diaria, así como vitaminas A y B12. También se considera una gran alternativa en etapas de definición y ganancia de masa muscular.

Beneficios del queso fresco

El queso fresco se caracteriza por su alto contenido en agua y consistencia blanda, ya que no pasa por un proceso de curado y conserva buena parte del suero de la leche. Esto se traduce en un producto con bajo porcentaje de grasa y un interesante perfil de micronutrientes. Por cada 100 gramos ofrece normalmente entre 120 y 200 calorías, muy bajo en carbohidratos (1 a 3 gramos) y un contenido notable de proteínas que puede llegar a 15 gramos.

Entre los minerales destacables está el potasio, el cual regula el contenido de agua, apoya a los riñones y favorece el tránsito intestinal. Además, el aporte de calcio es esencial para el fortalecimiento de los huesos, mientras que el fósforo contribuye a funciones neuromusculares y la reparación celular.

También proporciona vitamina A, que fortalece el sistema inmunitario, y vitaminas B9 y B12, que promueven el buen funcionamiento del sistema nervioso. Por otra parte, es un probiótico natural.

Queso fresco
Queso fresco

¿Cuál de los dos es mejor?

Tanto el queso cottage como el queso fresco comparten beneficios asociados al aporte de proteínas, bajo contenido graso y riqueza en micronutrientes vitales. La elección entre ambos depende del perfil nutricional buscado y las preferencias personales.

En aportación de proteínas, el queso fresco puede alcanzar hasta 15 gramos por cada 100 gramos, superando ligeramente al queso cottage. Sin embargo, depende de la variedad.

Desde el punto de vista calórico, el queso cottage suele situarse en el entorno de las 80 calorías por 100 gramos, mientras que el queso fresco varía y puede duplicar esa cifra dependiendo del fabricante y el método de elaboración. Ambas opciones se distinguen por su bajo nivel de grasa saturada en comparación con quesos curados.

Respecto a los beneficios generales, los dos productos aportan minerales esenciales y vitaminas propias de los lácteos no madurados, pero el queso fresco suma el valor de los probióticos para la salud digestiva. Ambos productos son opciones muy buenas, por lo que debes elegir el que más te guste o, en su defecto, el que mejor se adapte a tus requerimientos nutricionales.

Temas Relacionados

QuesoProteínaCalcioLecheEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Arranca el juicio de la trama eólica de Castilla y León, el mayor caso de corrupción que implica a exaltos cargos de la Junta y empresarios

Están acusados de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y extorsión. En el juicio participarán 84 testigos y una veintena de peritos

Arranca el juicio de la

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El circuito ha sido invadido por la gente, que ha derribado algunas vallas, mientras la policía ha cargado en algunos puntos de la ciudad

Graves incidentes en el final

Rubén Jiménez, conductor de autobuses: “Las personas que no levantáis la mano os pensáis que os leemos la mente”

El conductor se hace viral en TikTok al pedir atención a los pasajeros que esperan distraídos en las paradas

Rubén Jiménez, conductor de autobuses:

Efemérides 14 de septiembre: nace Amy Winehouse, muere Patrick Swayze y la NASA crea un departamento para investigar OVNIS

Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este día

Efemérides 14 de septiembre: nace

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Sotheby’s cerró 2024 con unas pérdidas anuales antes de impuestos de 212 millones de euros, más del doble que en el ejercicio anterior

Adiós a los Van Gogh
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Graves incidentes en el final

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

ECONOMÍA

Adiós a los Van Gogh

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao