Por qué la piel puede ser clave en la defensa inmunitaria frente al dengue

La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa

El dengue está experimentando una expansión global acelerada por el avance de la urbanización, la movilidad humana y el cambio climático. El virus transmitido por mosquitos infecta cada año a unos 390 millones de personas y provoca hasta 20 mil muertes, según los Centro De Control y prevención de Enfermeades de Estados Unidos

Investigaciones recientes han situado la piel como pieza central en la respuesta inmunológica frente al dengue. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Bristol, una de las principales instituciones de investigación médica del Reino Unido, y la Facultad de Medicina Duke-NUS de Singapur, referente en investigación biomédica de Asia, empleó un método innovador de obtención de muestras cutáneas para analizar a 73 pacientes con dengue y diez voluntarios sanos. El análisis genético, funcional y fenotípico de los linfocitos T demostró que, durante la infección, la piel concentra un intenso despliegue inmunitario.

El estudio demostró que el número de linfocitos T activados —en especial los subtipos (CD4+, CD8+)— es mucho mayor en la piel que en la sangre de los pacientes. Estas células muestran signos de rápida proliferación y activación, expresando moléculas como granzyme B y CLA, que les permiten patrullar el tejido cutáneo y combatir directamente el virus en el lugar de entrada al organismo.

La piel se consolida como el principal campo de batalla inmunológico contra el dengue, según un estudio internacional liderado por la Universidad de Bristol y Duke-NUS de Singapur (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también reveló que las personas que no requirieron hospitalización presentaron mayores niveles de linfocitos T CD8+ tanto en piel como en sangre. Esto sugiere que estas células ofrecen protección ante los cuadros graves del dengue. Por el contrario, los pacientes hospitalizados registraron una respuesta inmunitaria menos intensa en la piel, con menores concentraciones de linfocitos T y de las sustancias que estos liberan para activar otras defensas locales.

La Dra. Laura Rivino, autora principal y experta en inmunología, destacó: “A medida que el dengue se propaga por todo el mundo, existe una necesidad urgente de identificar las respuestas inmunitarias que protegen contra la infección y la enfermedad grave”.

Y añadió: “La infección comienza en la piel tras la picadura de un mosquito, pero aún sabemos relativamente poco sobre la respuesta inmunitaria del organismo en este lugar”.

Rivino enfatizó: “Las respuestas de las células T al virus del dengue se concentran en la piel, en lugar de en la sangre, lo que identifica a la piel como un importante sitio de vigilancia inmunológica”. Este hallazgo podría tener implicancias directas en el desarrollo de futuras estrategias de vacunación: “La activación de las células T CD8+ residentes en la piel específicas para el dengue podría mejorar la eficacia de la vacuna”.

Cómo actúan los linfocitos T en el dengue y su impacto en los síntomas

Los linfocitos T activados se concentran en la piel y muestran mayor actividad en pacientes con dengue, lo que sugiere un papel clave en la defensa inicial contra el virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los linfocitos T activados en la piel, sobre todo los (CD8+), adoptan el perfil de células de memoria residentes en tejidos (TRM), capaces de permanecer largo tiempo en la piel y de responder rápidamente a una nueva exposición al virus. Estas células liberan sustancias que destruyen tejidos infectados y atraen más defensas inmunitarias al área afectada.

Durante la investigación, el equipo internacional de investigadores biomédicos observó que los linfocitos T en la piel de quienes superaron la enfermedad sin hospitalización estaban más activos y liberaban mayores cantidades de interleucinas IL-2, IL-17 y IL-27, moléculas esenciales para la activación y coordinación de la respuesta inmunitaria local. En los pacientes hospitalizados, la presencia de estas sustancias era significativamente menor.

El análisis genético de los linfocitos T permitió identificar que los linfocitos activados en la piel y en la sangre comparten características, incluyendo “huellas dactilares” genéticas y receptores específicos que facilitan su migración y recirculación para reforzar las defensas en distintas zonas del cuerpo. Los investigadores detectaron incluso clonotipos compartidos entre sangre y piel en algunos pacientes, sugiriendo una conexión funcional real entre ambos compartimientos.

La destrucción de criaderos interrumpe el ciclo reproductivo del mosquito y disminuye el riesgo de contagio de dengue en comunidades urbanas y rurales. (Foto Cortesía MINSA)

En términos sencillos, el estudio señala que las personas con mayores cantidades de linfocitos T (CD8+) activos en piel y sangre tenían menos probabilidades de experimentar formas graves de dengue. Quienes requerían hospitalización evidenciaban una respuesta inmune cutánea menos eficaz, lo que refuerza que fortalecer la inmunidad en la piel podría reducir las complicaciones.

El avance principal de este trabajo fue demostrar, por primera vez en detalle, que la piel no solo constituye la puerta de entrada del dengue, sino que es además el lugar donde se monta la respuesta más efectiva del organismo.

Los linfocitos T (CD8+) activados en la piel asumen funciones de células de memoria y configuran una “primera línea” capaz de recordar y responder con rapidez frente a nuevas infecciones.

Las respuestas de las células T al virus del dengue se concentran en la piel, en lugar de en la sangre”, enfatizó la Dra. Laura Rivino, autora principal del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio indican que quienes desarrollan una respuesta fuerte de linfocitos T (CD8+) en la piel tienen más posibilidades de evitar las formas graves del dengue. Esta información puede orientar el diseño de nuevas vacunas que incentiven estas defensas locales, en vez de limitarse a inducir anticuerpos en la sangre.

La investigación también evidenció que ciertas señales químicas y genéticas permiten a los linfocitos T migrar y establecerse en la piel, donde quedan listos para actuar. Este hallazgo es esencial para comprender cómo el sistema inmunitario puede adaptarse y aumentar su eficacia frente al dengue y otros virus transmitidos por mosquitos.

La nueva evidencia redefine el papel de la piel en la defensa contra el dengue y marca el camino hacia estrategias de inmunización más avanzadas, capaces de fortalecer la protección justo donde el virus inicia su ataque.