Por qué el cuerpo responde con más fuerza ante los peligros del pasado

El organismo conserva mecanismos de defensa evolutivos que se activan frente a peligros antiguos, incluso sin la presencia de miedo consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a víboras venenosas y a las alturas desencadena respuestas corporales más intensas que el miedo a armas de fuego o enfermedades actuales, según un estudio publicado en PLOS One por investigadores de la Universidad Carolina de Praga.

Los resultados sugieren que el organismo humano conserva mecanismos de defensa heredados de la evolución que se activan automáticamente ante ciertos estímulos.

El trabajo, realizado con 119 participantes, muestra que estos peligros antiguos generan reacciones más marcadas porque el cuerpo cuenta con sistemas de alerta desarrollados a lo largo de millones de años.

Aunque a nivel racional se reconozca que amenazas modernas pueden ser igual o más peligrosas, los mecanismos más profundos del organismo parecen responder con mayor intensidad a señales vinculadas al pasado evolutivo.

El estudio de la Universidad Carolina de Praga revela que el cuerpo humano reacciona con mayor intensidad ante estímulos ancestrales como serpientes y alturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar estas respuestas, los investigadores compararon cuatro tipos de estímulos: serpientes venenosas y alturas (considerados ancestrales), frente a armas de fuego y enfermedades transmitidas por el aire (modernos).

La reacción se midió mediante la resistencia cutánea, un indicador fisiológico que registra cambios en la sudoración involuntaria. En términos simples, cuando una persona experimenta miedo, la piel conduce mejor la electricidad debido al aumento del sudor, lo que permite medir la activación del sistema nervioso.

Miedo instintivo: la paradoja de la serpiente

Uno de los hallazgos más llamativos fue la llamada “paradoja de la serpiente”. Aunque los participantes identificaron a estos animales como altamente peligrosos, esa percepción no siempre coincidió con lo que ocurría en el cuerpo.

Según los investigadores, los informes subjetivos no coincidieron completamente con las respuestas fisiológicas, lo que sugiere la intervención de procesos inconscientes. Esto implica que el organismo puede reaccionar de forma automática ante ciertos estímulos, incluso cuando la persona no percibe un miedo consciente en ese momento.

Los expertos destacan que la respuesta al miedo es un sistema adaptativo dinámico, influido por la evolución y sujeto a cambios según los riesgos del entorno actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno refuerza la idea de que algunos temores están profundamente arraigados y se activan antes de que intervenga el pensamiento racional. En otras palabras, el cuerpo puede anticiparse a la mente.

Alturas: una alarma especialmente afinada

Las alturas provocaron las reacciones más frecuentes y con un patrón distintivo. El estudio sugiere la existencia de un sistema biológico particularmente sensible a este tipo de riesgo, probablemente porque las caídas representaron una amenaza constante en la historia evolutiva humana.

A diferencia de lo observado con las serpientes, en este caso la percepción consciente del miedo coincidió en mayor medida con la reacción corporal. Esto indica que, frente a ciertos peligros, mente y organismo pueden estar más alineados en su evaluación.

Amenazas modernas: una respuesta en desarrollo

Las armas de fuego y las enfermedades respiratorias también generaron activación fisiológica, pero con menor intensidad y frecuencia. Imágenes de personas armadas o utilizando mascarillas provocaron reacciones, aunque sin alcanzar los niveles registrados frente a estímulos ancestrales.

Los autores plantean que el organismo podría estar comenzando a adaptarse a estos riesgos relativamente recientes, aunque los mecanismos de respuesta aún no alcanzan la eficacia de los sistemas más antiguos. En este sentido, la fisiología humana parecería estar en un proceso de ajuste frente a nuevas formas de amenaza.

Cómo se midió la respuesta del cuerpo

Durante el experimento, los participantes observaron imágenes de los distintos estímulos mientras se registraban cambios en la conductividad de la piel. Este método permite detectar variaciones en la actividad del sistema nervioso autónomo, responsable de respuestas automáticas como la sudoración.

Además, los voluntarios calificaron su nivel de temor ante cada imagen, lo que permitió comparar la experiencia consciente con la reacción corporal.

La conductividad de la piel, utilizada como medida fisiológica, permite identificar cambios automáticos relacionados con el miedo y la sudoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advierten que este tipo de medición presenta limitaciones. Las respuestas pueden superponerse entre estímulos y no siempre es posible diferenciar con precisión qué parte corresponde a procesos conscientes y cuál a mecanismos automáticos.

Un sistema moldeado por la evolución

El estudio refuerza la idea de que el miedo no es solo una emoción, sino también un sistema biológico adaptativo. A lo largo de millones de años, el organismo humano desarrolló respuestas rápidas frente a amenazas recurrentes, como depredadores o caídas, lo que favoreció la supervivencia.

En contraste, los peligros modernos —como armas o enfermedades— son demasiado recientes en términos evolutivos. Por eso, todavía no generan el mismo nivel de reacción automática.

Sin embargo, los investigadores señalan que este sistema no es estático. La forma en que las personas responden al peligro puede cambiar con el tiempo, a medida que nuevas amenazas se vuelven más frecuentes en la vida cotidiana.

En ese sentido, el miedo aparece como un mecanismo dinámico, influido tanto por la historia evolutiva como por el entorno actual. Comprender cómo se activa y se ajusta podría ayudar a explicar desde fobias específicas hasta la manera en que las personas reaccionan ante riesgos cotidianos.