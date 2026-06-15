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La confesión de Mbappé sobre su momento más difícil en Francia: “Fue el peor ambiente que he vivido con la selección”

En una entrevista con preguntas hechas por sus propios compañeros, el capitán de Les Bleus se sinceró sobre las derrotas que más le dolieron en su carrera y habló de la interna del vestuario

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El delantero del Real Madrid brindó una entrevista con preguntas de sus propios compañeros y se sinceró sobre el peor momento que le tocó atravesar como jugador de Les Blues

Kylian Mbappé identificó sin rodeos cuál fue el momento más oscuro que vivió dentro de la selección francesa: la Eurocopa 2021. Una competición en la que, según expresó, el ambiente interno se fracturó y Francia cayó eliminada ante Suiza en penales. “Fue el peor momento en cuanto a ambiente que he vivido en la selección”, afirmó el capitán francés, en una confesión que va mucho más allá del penal que él mismo erró aquella noche.

Fue durante una ronda de preguntas formuladas por sus propios compañeros cuando Mbappé abrió ese capítulo. La pregunta realizada por Warren Zaïre-Emery sobre qué momento de su carrera le gustaría revivir derivó en una respuesta que nadie esperaba tan directa. El delantero del Real Madrid mencionó partidos que cambiaría —entre ellos la final del Mundial 2022 ante Argentina, la final de la Champions League contra el Bayern de Múnich— pero cuando el periodista le preguntó específicamente por el penal fallado ante Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2021, Mbappé respondió con una sola palabra: “No”.

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La explicación que siguió fue precisa. “Esa no la cambiaría porque era unos octavos y no gastaría mis comodines en unos octavos. Se gastan en una final”, señaló. Pero a continuación añadió algo que iba mucho más allá del resultado deportivo: “De todos modos faltaba mucho para la final y por cómo estaba el ambiente, creo que no hubiéramos ganado”.

Esa frase abrió la puerta a una confesión que el capitán francés no había hecho con tanta claridad hasta ahora. “Fue el peor momento en cuanto a ambiente que he vivido en la selección de Francia”, afirmó Mbappé en la entrevista con Le Parisien. “Se notó en el grupo. Hablamos a menudo entre jugadores. Es el momento de la selección francesa en que sentí que el equipo estaba menos unido, en mis ocho, nueve años en la selección francesa”.

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El capitán francés no lamentó el penal fallado ante Suiza, sino el clima interno que rodeó a Francia durante ese torneo (REUTERS)
El capitán francés no lamentó el penal fallado ante Suiza, sino el clima interno que rodeó a Francia durante ese torneo (REUTERS)

El peso de esas palabras cobra dimensión cuando se considera que Mbappé debutó con Les Bleus en 2017 y que, desde entonces, atravesó competiciones de distinto signo: la conquista del Mundial de Rusia 2018, la eliminación en octavos de la Eurocopa 2021, la final perdida en Qatar 2022, la semifinal de la Eurocopa 2024. De todos esos momentos, eligió uno solo como el más duro en términos de cohesión interna.

No dio nombres ni señaló responsables. Tampoco entró en detalles sobre el origen de esa fractura grupal. Lo que sí dejó en claro es que la desunión fue perceptible desde adentro y que, a su juicio, condicionó el rendimiento colectivo más allá de lo que cualquier resultado pudo reflejar.

Esa Eurocopa 2021 terminó con Francia eliminada en octavos de final, tras llegar a la tanda de penales ante Suiza, en un partido en el que Mbappé erró el último disparo. Durante años, ese momento fue leído casi exclusivamente como un drama individual. La entrevista agrega una capa distinta: el capitán francés no lamenta ese penal en el contexto de lo que vivió. Lo que lamenta es el estado del grupo que lo rodeaba.

La reflexión sobre aquel período contrasta con la forma en que Mbappé describió otras etapas de su carrera internacional. Al hablar del Mundial 2018, recordó con afecto a figuras del cuerpo técnico y médico que lo acompañaron, como el osteópata Tizot, quien lo ayudó a superar un bloqueo de vértebras la víspera de la semifinal ante Bélgica. “Me salvó la papeleta en 2018”, dijo el delantero, al recordar que esa mañana se despertó sin poder levantarse de la cama. Jugó la semifinal y la final, y Francia se consagró campeona del mundo.

Mbappé señaló que el equipo estuvo menos unido en la Eurocopa 2021 que en cualquier otra competición de sus años con la selección francesa (REUTERS)
Mbappé señaló que el equipo estuvo menos unido en la Eurocopa 2021 que en cualquier otra competición de sus años con la selección francesa (REUTERS)

Ese contraste —entre el grupo que ganó en Rusia y el que se fragmentó en la Eurocopa 2021— no fue explicitado por Mbappé, pero la secuencia de sus palabras lo dejó implícito. La unión del vestuario, para el capitán francés, no es un factor secundario: es parte constitutiva de lo que un equipo puede o no puede lograr.

Al momento de la entrevista, Mbappé se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026 con Francia. De los jugadores que estuvieron en Qatar 2022, solo cuatro permanecen en el grupo actual, dato que él mismo mencionó al reflexionar sobre la velocidad con que el fútbol transforma sus elencos. “Cuatro. Así ven el ritmo al que avanza el fútbol. Por mucho que te aferres al tren, a veces deja a muchos en el camino”, señaló.

Sobre el actual ciclo, Mbappé fue claro en cuanto a sus expectativas. El objetivo declarado es “traer la tercera estrella y volver a los Campos Elíseos con la copa en la mano”. Y sobre el ambiente dentro del grupo, no hizo comparaciones directas, pero el tono con que describió a sus compañeros actuales —Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Michael Olise, entre otros— fue el de alguien que habla de vínculos sólidos, construidos con tiempo y confianza.

La Eurocopa 2021 quedó, según sus propias palabras, como el capítulo que más le pesó. No por el penal. Por lo que había detrás.

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