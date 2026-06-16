Neymar anunció que será padre por quinta vez: el emotivo video que compartió junto a Bruna Biancardi

El futbolista brasileño y su pareja Bruna compartieron un video rodeados de familia y amigos con pintura rosa, confirmando la llegada de una niña

Neymar Jr. y su pareja Bruna Biancardi anunciaron este lunes la llegada de un nuevo bebé en camino, que será la tercera desde que están juntos. La revelación del sexo del bebé se realizó durante una reunión familiar en Estados Unidos y quedó registrada en un video que la propia Biancardi publicó en su cuenta de Instagram.

La secuencia del gender reveal comenzó en blanco y negro. Neymar, Bruna, el hijo mayor del futbolista, Davi Lucca, de 13 años, y la pequeña Mavie —de 1 año y 8 meses, fruto de la relación de la pareja— aparecieron sentados sobre una manta en un parque, todos con camisetas blancas. Los adultos y Davi Lucca se colocaron antifaces negros para cubrirse los ojos, mientras Mavie, con las manos llenas de pintura, empezó a mancharlos sin que ninguno de ellos pudiera ver el color. Una cuenta regresiva marcó el momento: “¡Tres, dos, uno...!”.

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Al instante, la imagen pasó a color. La familia se quitó los antifaces y descubrió que estaban cubiertos de pintura rosa: será otra niña. Neymar sonrió sorprendido, celebró y besó a Bruna, mientras familiares y amigos presentes saltaban, gritaban y aplaudían. “¡Dios mío, me voy a volver loco!”, gritó el futbolista entre risas.

El video, difundido por Biancardi en sus redes sociales, mostró a toda la familia teñida de rosa entre risas y corridas por el césped. Bruna, cubierta de pintura, le preguntó a Mavie: “¿Se puso rosa?”. La celebración no tardó en volverse un momento de bromas familiares.

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Bruna Biancardi publicó el video del gender reveal en su cuenta de Instagram, donde la familia aparece manchada de rosa

Ante la cámara, Neymar improvisó una ocurrencia sobre la cantidad de mujeres en la familia: “Voy a armar una banda, y a partir de hoy van a ser las... Spice Girls”. Segundos después se corrigió a sí mismo: “Va a ser K-Pop”.

El gender reveal se realizó en Estados Unidos, durante el período de descanso del jugador tras el partido de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026.

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Con esta nueva llegada, el delantero se convierte en padre por quinta vez. Además de la bebé en camino y de Mavie, Neymar y Bruna Biancardi ya son padres de Mel, quien nació el pasado sábado en el Hospital Sao Luiz Star de San Pablo mediante cesárea de urgencia por rotura prematura de la bolsa. El futbolista también es padre de Davi Lucca, de 13 años, fruto de su relación con Carolina Dantas, y de Helena, de un año, hija del jugador con la influencer Amanda Kimberlly.

Al final del video, Neymar se acercó a la cámara con tono pícaro y lanzó otra broma: “Ya les voy avisando. El año que viene, en diciembre... ¡niño!”. Bruna, al escuchar el comentario, se rio y le dio un manotazo amistoso en la espalda, dejándole una gran mancha rosa en la camiseta. El video cerró con la pareja abrazada posando para una selfie.

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Cuándo volverá a jugar Neymar

Según medios de Brasil, el jugador de Santos se perdería el segundo partido del grupo (AP Foto/Yuki Iwanmura)

El anuncio familiar llega en un momento en que el Menino da Vila atraviesa un proceso de recuperación física que mantiene en vilo al cuerpo técnico de la Selección Brasileña. El atacante se sometió a nuevas pruebas médicas el lunes para evaluar el estado de su pantorrilla derecha y no se presentó al entrenamiento de la tarde, lo que indica que su disponibilidad para el partido ante Haití este viernes es, por lo menos, incierta.

En la reunión del lunes participaron médicos, fisioterapeutas y el cuerpo técnico. Los exámenes apuntaron a evaluar el proceso de cicatrización de la lesión. Desde el inicio de la preparación para el torneo, el 27 de mayo, Neymar no ha tomado parte en ninguna actividad táctica bajo las órdenes del entrenador Carlo Ancelotti.

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La lesión en la pantorrilla derecha, sufrida durante la derrota del Santos por 3-0 ante Coritiba, cumple un mes este miércoles. Aunque la evolución genera cierto optimismo, el cuerpo técnico prefiere la cautela y descarta saltar pasos en la recuperación. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se ha reforzado entre bastidores que el jugador no solo trata la lesión, sino que también trabaja la parte física con las limitaciones que impone la pantorrilla. La preocupación central es preservar su condición muscular, ya que la transición al campo apunta directamente al problema cardiovascular.

Brasil, segundo en el Grupo C junto a Marruecos con un punto, vuelve al campo el viernes ante Haití, a las 21:30 (hora de Brasilia), en Filadelfia.

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