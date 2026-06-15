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“¡Histórico!" y “muralla”: la reacción de los medios de Cabo Verde tras el inesperado empate ante España en el Mundial

Los principales portales del país con poco más de 500.000 habitantes celebraron el hito ante el campeón de la Eurocopa

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Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

España empató 1-1 con Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 y dejó una imagen muy por debajo de lo esperado para una selección que llegó a Atlanta como una de las grandes candidatas al título. El resultado consumó el debut histórico de la selección africana en una Copa del Mundo y marcó la primera sorpresa del torneo.

Ferran Torres desperdició la ocasión más clara del partido desde el área chica. Marc Cucurella bajó de cabeza un centro de Rodri, y el delantero del Barcelona quedó mano a mano con el arco, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Fue la síntesis de una noche en la que España generó volumen, pero no profundidad real.

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Con Luis de la Fuente en el banco, La Roja dominó la posesión con un 74% del balón y acumuló 801 pases frente a los 279 de su rival. Pese a los 27 remates intentados, solo siete fueron al arco. El bloque defensivo de Cabo Verde, compacto y ordenado, neutralizó cada avance por las bandas de Marcos Llorente por la derecha y Cucurella por la izquierda.

medios de Cabo Verde tras el sorprendente empate ante España
"Vozinha levantó una muralla", elogió Expresso das Ilhas al arquero de Cabo Verde

La primera llegada española con peligro llegó al minuto 34, cuando Pedri remató desde la frontal. Vózinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde, respondió con la primera de sus varias intervenciones para mantener el arco en cero. El guardameta fue la figura del partido y se interpuso también ante remates de cabeza de Cucurella y Aymeric Laporte.

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“Hay que seguir con la misma idea, mejorando en la faceta finalizadora. Hay que tener más finura. Son estos partidos en los que generas mucho, pero te falta la frescura que hay que tener en este tipo de partidos”, analizó De la Fuente en declaraciones a la transmisión oficial al término del encuentro. El técnico también reconoció las dificultades que planteó el rival: “Son un equipo muy organizado. Desde el primer momento se metieron en bloque bajo y eran 10 defensores frente al área, es muy difícil generar espacios”, agregó.

Del otro lado, Cabo Verde registró apenas seis intentos al arco, pero se llevó un punto que quedará en los libros de su historia futbolística. Y los medios del país lo celebraron efusivamente.

“Vozinha levanta una muralla y Cabo Verde logra un empate histórico frente a España”, tituló el portal Expresso Das Ilhas. “Ante una de las principales candidatas a la conquista del título mundial, el equipo dirigido por Bubista demostró organización, disciplina táctica y una enorme capacidad de sufrimiento”, añadió el medio.

medios de Cabo Verde tras el sorprendente empate ante España
"¡Histórico!", celebró el portal O Pais

“Un hecho histórico para el fútbol caboverdiano”, destacó Santiago Magazine. Además, sacó chapa: “La selección española chocó con la realidad. No contó con un factor determinante: un equipo solidario, concentrado y con un gran nivel físico”.

InforPress decidió hacer foco en la figura del arquero: “La distinción de hombre del partido refuerza el protagonismo de Vozinha en la campaña caboverdiana y surge como reconocimiento a su actuación en un encuentro que quedará marcado como el debut de los Tiburones Azules en la mayor competición de fútbol del mundo”. Además, puntualizó en el detalle de que inició el cotejo con 55.000 seguidores en Instagram y tocó los dos millones luego de su gran presentación.

medios de Cabo Verde tras el sorprendente empate ante España
InforPress hizo foco en el arquero y en su impactante crecimiento en las redes sociales

O Pais, por su parte, le pasó lustre al resultado: “¡Histórico! Cabo Verde frena a la campeona de Europa y debuta en la Copa con un empate ante España". Y alimentó el sueño de “seguir haciendo historia en el Mundial”.

Con este resultado, el Grupo H quedó abierto de cara a la segunda fecha: España enfrentará a Arabia Saudita el domingo 21 de junio a las 13:00 (hora argentina), mientras que Cabo Verde medirá fuerzas con Uruguay a las 19:00. La zona se definirá el viernes 26 a las 21:00 (hora argentina).

medios de Cabo Verde tras el sorprendente empate ante España
Santiago Magazine también resaltó el hecho histórico para el fútbol de Cabo Verde

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