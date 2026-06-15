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“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

Rafik Belghali y Vladimir Petkovic coincidieron en que los Fennec tienen las condiciones para competirle a Argentina, el campeón del mundo al que enfrentarán este martes en el debut del Grupo J

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Argelia llega al Mundial 2026 tras doce años de ausencia, con la vista puesta en el debut ante Argentina en Kansas City
Argelia llega al Mundial 2026 tras doce años de ausencia, con la vista puesta en el debut ante Argentina en Kansas City

Argelia llega al Mundial 2026 con la convicción de que Argentina es un rival al que se puede ganar, y así lo expresaron sus referentes en las últimas horas. Antes del debut del Grupo J en Kansas City, las declaraciones del plantel y del cuerpo técnico de los Fennec trazaron el perfil de un equipo que no viajó a Estados Unidos a cumplir un papel secundario.

El defensa Rafik Belghali, de 24 años y con actuación en Hellas Verona, fue uno de los primeros en fijar postura. Este último viernes, ante los periodistas reunidos en la zona mixta del Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, tras la sesión de entrenamiento antes del vuelo al otro lado del Atlántico, el lateral descartó de plano cualquier reverencia hacia el campeón del mundo vigente.

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“Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro”, afirmó ante la consulta del medio argelino DzFoot. La frase, breve y directa, sintetizó el estado de ánimo de un grupo que lleva semanas trabajando con un objetivo claro en mente.

El contexto no es menor. Argelia regresa a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia, y lo hace con un partido de apertura ante los vigentes campeones planetarios. Lejos de que eso pese como una losa, Belghali insistió en que el vestuario tiene las condiciones para competir. “Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido”, declaró.

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Vladimir Petkovic asumió el banco argelino en febrero de 2024, con paso previo por clubes de Suiza, Turquía, Francia e Italia (Foto AP)
Vladimir Petkovic asumió el banco argelino en febrero de 2024, con paso previo por clubes de Suiza, Turquía, Francia e Italia (Foto AP)

El propio jugador había dado señales del estado del grupo antes de entrar en materia sobre el rival. Belghali describió las dos últimas semanas de preparación con satisfacción: “Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien, estamos entrenando duro y vamos a hacerlo bien”. El triunfo ante Países Bajos en el último partido amistoso —una victoria que el propio jugador calificó como importante— reforzó esa sensación, aunque el defensa advirtió que aún quedan aspectos por corregir antes del debut.

Así como lo hizo Belghali, el entrenador Vladimir Petkovic también tomó la palabra este lunes, y lo hizo con un discurso que combinó respeto hacia el rival con una declaración de intenciones.

“Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes”, afirmó el técnico bosnio en una rueda de prensa en Kansas City.

Petkovic, quien asumió el banco argelino en febrero de 2024 tras una carrera que lo llevó por clubes de Suiza, Turquía, Francia e Italia, subrayó que la ambición del equipo no está reñida con el realismo: “Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados”.

Luego de la conferencia en Kansas, Scaloni y Petkovic se cruzaron en la entrada a la sala de prensa. El técnico de Argelia tuvo como jugador en Lazio

Ante la pregunta de si tiene un plan específico para anular a Lionel Messi, Petkovic fue claro: no lo tiene. Lo que sí tiene, según explicó, es una metodología de trabajo partido a partido. “Debemos afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento”, sostuvo.

El técnico también abordó el factor mental como una variable determinante. Reconoció que la experiencia acumulada por el plantel argentino en competiciones de alto nivel marca una diferencia con respecto a sus propios jugadores, para quienes este Mundial representa el primer gran torneo en doce años.

“Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias”, indicó.

Tras el debut ante Argentina este martes, la selección argelina tendrá dos compromisos más en la fase de grupos: el 22 de junio ante Jordania en San Francisco, y el 27 de junio nuevamente en Kansas City frente a Austria.

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