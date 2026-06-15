La protesta más absurda del Mundial 2026: el reclamo de un penal que incomodó al cuarto árbitro

El técnico egipcio se acercó al cuarto juez y lo abrazó para recrear el supuesto agarrón a Zizo

El debut de Egipto en el Mundial 2026 dejó una postal inesperada ante Bélgica. La atención no solo se centró en el resultado, sino en el modo en que Hossam Hassan exteriorizó su descontento por una jugada polémica, provocando una escena que rápidamente recorrió redes sociales.

En los minutos finales, cuando el marcador aún estaba abierto, una jugada cerca del área belga encendió los ánimos del equipo africano. El delantero Zizo cayó tras una disputa con Maxim De Cuyper y de inmediato solicitó una falta que el árbitro principal, el brasileño Ramon Abatti, desestimó. Este hecho desató la reacción inmediata del cuerpo técnico egipcio, que no dudó en manifestar su desacuerdo desde el banco de suplentes.

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La protesta cobró mayor notoriedad cuando Hossam Hassan decidió acercarse al cuarto árbitro, el peruano Kevin Ortega. En un intento gráfico por explicar la supuesta falta, el entrenador egipcio rodeó con sus brazos al juez, simulando el agarre que, según él, había sufrido su dirigido. Este gesto sorprendió tanto a los presentes en el estadio como a la audiencia televisiva por lo inusual de la situación.

El gesto inusual de Hossam Hassan con el cuarto árbitro Kevin Ortega (REUTERS/Lee Smith)

Mientras Ortega le pedía que regresara a su espacio y mantuviera la calma, los asistentes de Hassan continuaban reclamando la jugada. La tensión se mantuvo por algunos minutos, pero la decisión arbitral no cambió: la jugada no se sancionó y el partido se reanudó sin modificaciones en el marcador.

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La secuencia se produjo tras una acción ofensiva de Egipto, cuando el atacante Zizo cayó. Según la versión del comando técnico egipcio, existió un claro agarrón de camiseta que ameritaba sanción. La respuesta arbitral fue negativa, lo que alimentó el malestar y la protesta vehemente de los africanos.

Durante el desarrollo del partido, Egipto se puso en ventaja con un tanto de Eman Ashour. Sin embargo, un gol en contra de Mohamed Hany niveló el resultado y selló el empate definitivo frente a Bélgica. El resultado dejó a ambos equipos con un punto en el inicio del Grupo G.

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El técnico desató su molestia por la falta no sancionada sobre Zizo (REUTERS/Lee Smith)

La presencia de la selección egipcia en esta Copa del Mundo marca un regreso esperado tras ocho años fuera de la máxima competencia. El equipo consiguió su clasificación al imponerse en las Eliminatorias CAF, asegurando el primer lugar de su grupo sin conocer la derrota. Esta campaña le permitió cortar una sequía de casi una década sin Mundial.

En la historia del torneo, Egipto suma solo cuatro participaciones: 1934, 1990, 2018 y la actual. El equipo jamás logró superar la fase de grupos ni consiguió todavía una victoria en la competencia, acumulando cinco derrotas y dos empates. El desafío de avanzar a la ronda de eliminación directa sigue vigente para los africanos.

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En su regreso a la máxima competencia Egipto igualó 1-1 frente a Bélgica (REUTERS/Albert Gea)

El actual seleccionador egipcio, Hossam Hassan, asumió el cargo en 2024 y ya había dirigido al equipo en la Copa Africana de Naciones, donde alcanzó las semifinales. Con 59 años, el exdelantero ostenta el récord de máximo goleador nacional y ahora busca llevar a Egipto más allá de la fase de grupos por primera vez.

La nueva etapa del combinado africano está marcada por la ambición de dejar atrás los antecedentes y lograr un hito inédito en la historia futbolística del país. La presencia de figuras como Mohamed Salah da esperanza a los aficionados, quienes sueñan con celebrar la primera victoria egipcia en una Copa del Mundo.

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Dentro del Grupo G, Egipto también se enfrentará a Irán y Nueva Zelanda, con el objetivo de conseguir un lugar entre los dieciséis mejores del certamen. El empate inicial deja abierta la competencia y mantiene la expectativa sobre el desempeño del conjunto dirigido por Hassan.