Ciencia

El reflejo del bostezo: la sorprendente conexión entre empatía y vínculo social

La tendencia a imitar gestos involuntarios se observa tanto en humanos como en animales sociales. Investigaciones recientes explican el papel de las neuronas espejo y la importancia de los vínculos afectivos en este contagio

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Los estudios científicos muestran que
Los estudios científicos muestran que el bostezo contagioso es más frecuente entre familiares y amigos que entre desconocidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bostezo contagioso es un fenómeno ampliamente documentado en humanos y en diversas especies sociales, como chimpancés, perros, aves y leones. Estudios recientes han demostrado que el simple hecho de ver, escuchar o incluso pensar en otra persona bostezando puede provocar la misma reacción. Aproximadamente del 40% al 60% de las personas son susceptibles a este efecto. Este comportamiento también se ha observado en animales sociales, un indicio de que existen raíces evolutivas profundas vinculadas a la comunicación y la cohesión grupal.

Una de las explicaciones que respaldan este fenómeno es la hipótesis de la empatía, vinculada a la activación de neuronas espejo. Estas células cerebrales se activan tanto al realizar una acción como al observarla en otros, y facilitan la imitación automática y la comprensión emocional. Diversos estudios demuestran que las personas con mayores niveles de empatía tienden a experimentar más bostezos contagiosos, y que este efecto es más habitual entre individuos con lazos sociales estrechos, como familiares y amigos.

Investigaciones recientes destacan que el
Investigaciones recientes destacan que el bostezo cumple funciones fisiológicas esenciales y refuerza la interacción social en diversas especies - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según investigaciones publicadas por la revista científica Science, el bostezo contagioso podría haber surgido como un mecanismo para sincronizar comportamientos y elevar la vigilancia dentro de los grupos. Cuando un individuo bosteza, eso puede señalar una reducción en su estado de alerta, lo que lleva al grupo a incrementar su atención y coordinación. Este patrón se observa tanto en humanos como en especies como chimpancés, leones y elefantes.

Factores como la fatiga también influyen en la probabilidad de bostezar tras observar a otros. La solidez del vínculo social amplifica este efecto: familiares y amigos responden más frecuentemente que desconocidos, incluso cuando la exposición al bostezo es solo auditiva. Un estudio publicado en 2022 identificó que el fenómeno puede activarse entre humanos y también ante bostezos de otras especies, lo que señala un mecanismo generalizado que trasciende la cercanía evolutiva o la domesticación.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology analizó más de 2.000 episodios de bostezos en humanos durante nueve años y concluyó que la frecuencia del bostezo contagioso es significativamente mayor entre familiares y amigos que entre desconocidos o simples conocidos. Incluso cuando el bostezo es solo auditivo y no visual, el vínculo social sigue modulando la respuesta, lo que apoya la hipótesis de que la empatía y la cercanía emocional son factores clave en este fenómeno.

La investigación descarta que la atención visual selectiva sea la principal causa del contagio, subrayando la relevancia de la conexión social para que se produzca la imitación automática del bostezo

Funciones fisiológicas y mecanismos generales

El bostezo contagioso afecta entre
El bostezo contagioso afecta entre el 40% y 60% de las personas y está presente en numerosas especies sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bostezo cumple funciones fisiológicas esenciales, como regular la temperatura cerebral y aumentar el estado de alerta. La hipótesis conocida como enfriamiento cerebralbrain cooling hyp

othesis— plantea que el acto de bostezar contribuye al enfriamiento del cerebro, ayudando así a mantener un funcionamiento óptimo.

Diversidad de explicaciones y claves sociales

La hipótesis de las neuronas espejo sugiere que la observación y la imitación inmediata desempeñan un papel central en el contagio del bostezo. Al hacerlo, el comportamiento podría servir como sincronizador social, manteniendo a los grupos más atentos y cohesionados. Por ejemplo, se ha observado que los bostezos son más frecuentes entre individuos con relaciones cercanas, lo que refuerza la teoría de que el vínculo social es uno de los principales moduladores del fenómeno. Además, en estudios con animales sociales, este efecto se interpreta como una herramienta de comunicación y cohesión grupal.

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