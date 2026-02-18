Ciencia

Por qué el bostezo podría ayudar a enfriar el cerebro

Más allá de la sensación de fatiga, investigaciones recientes exploran el papel fisiológico y social de un acto cotidiano. Hipotálamo, dopamina y debates abiertos entre expertos alimentan nuevas preguntas

Guardar
Especialistas advierten que el bostezo
Especialistas advierten que el bostezo persistente y sin causa aparente podría señalar problemas de salud subyacentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes revelan que el bostezo cumple un papel clave en la termorregulación cerebral y el mantenimiento del estado de alerta, aunque sus causas y efectos siguen generando debate en la comunidad científica.

Un repaso de investigaciones ha evidenciado que el bostezo humano trasciende su interpretación tradicional como simple manifestación de aburrimiento o cansancio. Distintos estudios señalan que este comportamiento se asocia con procesos fisiológicos y neurológicos específicos que intervienen en la regulación térmica cerebral y en la capacidad cognitiva.

Si bien estos hallazgos ofrecen nuevas perspectivas, especialistas en neurociencias advierten sobre la necesidad de cautela antes de establecer conclusiones definitivas. La mayoría de los experimentos analizó muestras reducidas o identificó correlaciones que no prueban causalidad, de acuerdo con una revisión publicada en la revista Frontiers in Neuroscience.

Investigaciones recientes publicadas por el National Institutes of Health profundizan en el papel del bostezo y refuerzan la hipótesis de la termorregulación cerebral. Los estudios detallan que el bostezo está regulado por el hipotálamo y el tronco encefálico, con la participación de neurotransmisores como la dopamina, serotonina y oxitocina.

Se ha comprobado que la frecuencia del bostezo aumenta en ambientes cálidos y tras tareas cognitivas exigentes, mientras que disminuye en condiciones de frío. El uso de técnicas avanzadas, como la resonancia magnética funcional, permitió observar que durante el bostezo se activa el hipotálamo y otras regiones asociadas a la atención y la empatía. Estas líneas de investigación exploran la relación entre bostezo, regulación emocional y su posible valor diagnóstico en ciertas enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

La respuesta al bostezo varía entre individuos: factores como la fiebre, ciertas enfermedades o el consumo de medicamentos pueden modificar su frecuencia, lo que subraya la importancia de emplear metodologías más controladas y de considerar variables biológicas y contextuales.

Según experimentos de la Universidad de Princeton, el bostezo facilita la entrada súbita de aire frío, lo que contribuye a enfriar la sangre que circula en la región cerebral y ayuda a mantener la temperatura interna dentro de un rango ideal. Este mecanismo ajusta la actividad neuronal ante estados de fatiga, temperaturas corporales elevadas o tareas cognitivas demandantes.

Especialistas advierten que el bostezo
Especialistas advierten que el bostezo persistente y sin causa aparente podría señalar problemas de salud subyacentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el bostezo, se ha documentado un cambio transitorio en la presión arterial y en la oxigenación sanguínea. Investigaciones del Trinity College de Dublín identificaron que, tras bostezar, se produce un breve aumento de la frecuencia cardíaca y del flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que podría optimizar el estado de alerta y el procesamiento sensorial.

Diversos estudios han explorado si existe una relación entre la frecuencia del bostezo y la complejidad cerebral. Un análisis comparativo realizado por neurólogos de la Universidad Estatal de Nueva York observó que especies animales con cerebros más grandes y complejos tienden a bostezar durante intervalos más prolongados. Esta correlación ha motivado la hipótesis de que el bostezo podría estar vinculado a funciones avanzadas de procesamiento neuronal, aunque hasta ahora no existen pruebas concluyentes en humanos que asocien la cantidad de bostezos con el nivel de inteligencia.

El aspecto social y contagioso del bostezo también ha sido objeto de estudio. Investigaciones publicadas en Scientific Reports demostraron que las personas tienden a bostezar con mayor frecuencia al observar a otros hacerlo, especialmente en presencia de familiares o allegados. Este ‘contagio social’ sugiere que el bostezo podría intervenir en la regulación colectiva del estado de alerta en grupos, como posible estrategia de sincronización emocional y conductual.

Neurólogos y médicos advierten que el bostezo repetitivo fuera de contexto, sin relación con fatiga o aburrimiento, puede señalar alteraciones subyacentes, como trastornos del sueño, epilepsia o efectos adversos de medicamentos. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño precisa que cuando el bostezo se presenta de forma persistente y sin causa aparente, podría requerir una evaluación especializada.

Temas Relacionados

BostezoCerebro HumanoEmpatía SocialRegulación NeuralSalud MentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Accidente cerebrovascular e infarto: cómo identificarlos y cuáles son los factores de riesgo que comparten

Especialistas en salud cardiovascular de Cleveland Clinicexplican las señales distintivas de cada emergencia médica y detallan los hábitos, antecedentes y condiciones que aumentan la posibilidad de sufrir cualquiera de estos dos eventos

Accidente cerebrovascular e infarto: cómo

Las señales en los pies que podrían afectar el bienestar

Investigaciones recientes vinculan las alteraciones podales con caídas y lesiones. El seguimiento médico estricto y las revisiones sistemáticas pueden marcar la diferencia en la funcionalidad a largo plazo

Las señales en los pies

Plasticidad psicológica: ¿la personalidad puede cambiar después de los 60 años?

Un estudio reciente indaga si en la adultez avanzada, es posible transformar rasgos psicológicos considerados estables, y analiza el impacto de distintos factores en la manera en que las personas afrontan los cambios emocionales y sociales

Plasticidad psicológica: ¿la personalidad puede

Las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres se intensifican tras la pubertad

Aunque la mayoría de los cerebros humanos integra rasgos de ambos sexos, una reciente investigación reveló que la adolescencia es el momento en que más características particulares adquieren. El hallazgo podría ayudar a entender por qué algunos trastornos de salud mental varían según el género

Las diferencias cerebrales entre hombres

La detección temprana y las nuevas tecnologías transforman el control de la diabetes tipo 1

Una revisión de estudios publicada en JAMA Network confirma el rol clave de los autoanticuerpos y detalla avances en monitoreo y tratamiento que mejoran el control glucémico

La detección temprana y las
DEPORTES
Paola Suárez asumió como capitana

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

TELESHOW
Ian Lucas habló de su

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

INFOBAE AMÉRICA

Cañones eternos, comidas únicas y

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador