Por qué el bostezo podría ayudar a enfriar el cerebro

Especialistas advierten que el bostezo persistente y sin causa aparente podría señalar problemas de salud subyacentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes revelan que el bostezo cumple un papel clave en la termorregulación cerebral y el mantenimiento del estado de alerta, aunque sus causas y efectos siguen generando debate en la comunidad científica.

Un repaso de investigaciones ha evidenciado que el bostezo humano trasciende su interpretación tradicional como simple manifestación de aburrimiento o cansancio. Distintos estudios señalan que este comportamiento se asocia con procesos fisiológicos y neurológicos específicos que intervienen en la regulación térmica cerebral y en la capacidad cognitiva.

Si bien estos hallazgos ofrecen nuevas perspectivas, especialistas en neurociencias advierten sobre la necesidad de cautela antes de establecer conclusiones definitivas. La mayoría de los experimentos analizó muestras reducidas o identificó correlaciones que no prueban causalidad, de acuerdo con una revisión publicada en la revista Frontiers in Neuroscience.

Investigaciones recientes publicadas por el National Institutes of Health profundizan en el papel del bostezo y refuerzan la hipótesis de la termorregulación cerebral. Los estudios detallan que el bostezo está regulado por el hipotálamo y el tronco encefálico, con la participación de neurotransmisores como la dopamina, serotonina y oxitocina.

Se ha comprobado que la frecuencia del bostezo aumenta en ambientes cálidos y tras tareas cognitivas exigentes, mientras que disminuye en condiciones de frío. El uso de técnicas avanzadas, como la resonancia magnética funcional, permitió observar que durante el bostezo se activa el hipotálamo y otras regiones asociadas a la atención y la empatía. Estas líneas de investigación exploran la relación entre bostezo, regulación emocional y su posible valor diagnóstico en ciertas enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

La respuesta al bostezo varía entre individuos: factores como la fiebre, ciertas enfermedades o el consumo de medicamentos pueden modificar su frecuencia, lo que subraya la importancia de emplear metodologías más controladas y de considerar variables biológicas y contextuales.

Según experimentos de la Universidad de Princeton, el bostezo facilita la entrada súbita de aire frío, lo que contribuye a enfriar la sangre que circula en la región cerebral y ayuda a mantener la temperatura interna dentro de un rango ideal. Este mecanismo ajusta la actividad neuronal ante estados de fatiga, temperaturas corporales elevadas o tareas cognitivas demandantes.

Durante el bostezo, se ha documentado un cambio transitorio en la presión arterial y en la oxigenación sanguínea. Investigaciones del Trinity College de Dublín identificaron que, tras bostezar, se produce un breve aumento de la frecuencia cardíaca y del flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que podría optimizar el estado de alerta y el procesamiento sensorial.

Diversos estudios han explorado si existe una relación entre la frecuencia del bostezo y la complejidad cerebral. Un análisis comparativo realizado por neurólogos de la Universidad Estatal de Nueva York observó que especies animales con cerebros más grandes y complejos tienden a bostezar durante intervalos más prolongados. Esta correlación ha motivado la hipótesis de que el bostezo podría estar vinculado a funciones avanzadas de procesamiento neuronal, aunque hasta ahora no existen pruebas concluyentes en humanos que asocien la cantidad de bostezos con el nivel de inteligencia.

El aspecto social y contagioso del bostezo también ha sido objeto de estudio. Investigaciones publicadas en Scientific Reports demostraron que las personas tienden a bostezar con mayor frecuencia al observar a otros hacerlo, especialmente en presencia de familiares o allegados. Este ‘contagio social’ sugiere que el bostezo podría intervenir en la regulación colectiva del estado de alerta en grupos, como posible estrategia de sincronización emocional y conductual.

Neurólogos y médicos advierten que el bostezo repetitivo fuera de contexto, sin relación con fatiga o aburrimiento, puede señalar alteraciones subyacentes, como trastornos del sueño, epilepsia o efectos adversos de medicamentos. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño precisa que cuando el bostezo se presenta de forma persistente y sin causa aparente, podría requerir una evaluación especializada.