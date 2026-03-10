Por qué la edad y el tipo de deporte influyen en el tratamiento del ligamento cruzado anterior

El ligamento cruzado anterior sufre diez veces más lesiones que el posterior en deportistas tanto profesionales como amateurs (Europa Press)

Cada año, decenas de miles de deportistas sufren la lesión del ligamento cruzado anterior, una de las afecciones más temidas tanto por atletas de élite como por aficionados.

Según datos difundidos por el medio deportivo francés L’Équipe, una ruptura de este ligamento requiere meses de rehabilitación y, en la mayoría de los casos, marca un cambio relevante en la actividad física y en la vida diaria del afectado. La recurrencia hasta 10 veces más alta del cruzado anterior frente al posterior resalta la gravedad del cuadro.

Prevenir la lesión del ligamento cruzado anterior implica conocer los deportes y movimientos que presentan mayor riesgo —esquí, fútbol y rugby entre los principales implicados—, trabajar en el fortalecimiento muscular, aplicar técnicas adecuadas de entrenamiento y, si ocurre una rotura, contar con un diagnóstico preciso y un tratamiento adaptado.

La cirugía del ligamento cruzado anterior es la alternativa más segura para evitar daños adicionales en atletas con alta exigencia física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances médicos y nuevas estrategias de rehabilitación han mejorado las perspectivas de recuperación y disminuido las recaídas, aunque la cautela y la información siguen siendo fundamentales para proteger la salud articular y evitar secuelas a largo plazo.

El ligamento cruzado anterior se sitúa en el centro de la rodilla y se cruza con el ligamento posterior, contribuyendo a la estabilidad de la articulación. Su función principal es impedir que la tibia avance por delante del fémur y dar soporte en deportes que exigen frenadas, giros y cambios abruptos de dirección.

Como precisa L’Équipe, la lesión afecta predominantemente al ligamento cruzado anterior, con casi diez veces más casos que el posterior. Solo en Francia, se realizan unas 50.000 cirugías anuales debido a esta lesión, con el esquí como principal disciplina implicada, seguido del fútbol y el rugby. Este problema afecta tanto a profesionales como a deportistas recreativos.

Causas y deportes de riesgo

Innovadoras técnicas quirúrgicas como la reconstrucción combinada reducen la tasa de recaídas tras la lesión del ligamento cruzado anterior (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La gran mayoría de las rupturas del ligamento cruzado anterior ocurre al practicar deportes que requieren giros bruscos, saltos y desplazamientos laterales. El medio deportivo francés L’Équipe identifica al esquí como la principal causa en Francia, con 20.000 casos cada año. El fútbol, el rugby, el balonmano y el baloncesto también registran índices elevados de riesgo.

Factores como la edad y el nivel de actividad resultan determinantes: los jóvenes y quienes participan en actividades físicas intensas enfrentan un mayor riesgo de inestabilidad y rotura. El doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en medicina deportiva citado por L’Équipe, sostiene que la recomendación de cirugía depende tanto de la edad como de la frecuencia y el tipo de deporte que practica el paciente.

Una persona joven que sufre una lesión durante una semana de esquí y luego opta por actividades como el ciclismo o la natación puede no requerir cirugía. Por el contrario, quienes desean continuar en deportes con cambios de dirección suelen necesitar intervención quirúrgica para asegurar la estabilidad de la rodilla y prevenir discapacidades.

Opciones de tratamiento y riesgos

La rehabilitación tras la cirugía del ligamento cruzado anterior requiere al menos nueve meses para minimizar riesgos de recaídas (AFP)

La cirugía no es siempre necesaria tras una ruptura del ligamento cruzado anterior. El doctor Sonnery-Cottet indica que cada caso debe analizarse en función del estado clínico: “Cuanto más joven y deportista es alguien, más indicado está operar”, explica al medio francés. En estos pacientes, la inestabilidad de rodilla es el principal riesgo, lo que puede derivar en lesiones de meniscos, cartílagos y, a largo plazo, artrosis precoz.

No someterse a la intervención y mantener la actividad física de alto impacto implica riesgos significativos. A partir de los tres meses tras la lesión, la probabilidad de daño a los meniscos se eleva. Si se prolonga durante un año, las complicaciones aumentan notablemente.

Entre los deportistas de alto nivel, la opción mayoritaria es la cirugía, aunque existen excepciones como Anthony Réveillère o Pierre Vaultier, quienes siguieron compitiendo con programas de fortalecimiento y adaptación. Para la mayoría, incluidos los aficionados, la cirugía es la alternativa más segura para evitar daños adicionales.

Recuperación y avances médicos

No tratar la rotura del ligamento cruzado anterior con cirugía eleva la probabilidad de lesiones meniscales y artrosis precoz (Robert Günther/dpa)

Recuperarse de esta lesión implica un proceso gradual y estructurado dividido en varias etapas. El fisioterapeuta especializado en rehabilitación deportiva, Florent Forelli, detalla a L’Équipe que durante las primeras seis semanas el objetivo es recuperar movilidad suficiente para caminar y subir escaleras.

Las limitaciones funcionales son considerables y el progreso requiere constancia. De la sexta semana al tercer mes, el enfoque se traslada al fortalecimiento muscular, especialmente de los isquiotibiales y el cuádriceps, sin descuidar la pierna sana.

En este periodo es posible reincorporarse a deportes ligeros, aunque correr y los ejercicios explosivos deben esperar hasta la siguiente fase, unas tres a cuatro meses y medio después de la operación. La práctica de deportes con cambios de dirección suele autorizarse a partir del sexto mes, pero siempre sin contacto físico.

La edad, el nivel de actividad y el tipo de deporte determinan la necesidad de cirugía tras una lesión del ligamento cruzado anterior (EFE/EPA/PETER POWELL)

El retorno a la competencia normalmente se recomienda después de nueve meses, sobre todo para deportistas no profesionales, minimizando así el riesgo de recaídas. Forelli enfatiza que seguir este plan de rehabilitación exige constancia y supervisión adaptada a la evolución individual de cada paciente.

El progreso médico consiguió reducir la tasa de recaídas tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El doctor Sonnery-Cottet destaca para L’Équipe una novedosa técnica quirúrgica: la reconstrucción combinada del ligamento cruzado anterior y el ligamento anterolateral.

Un estudio con 550 pacientes mostró que el índice de rotura del injerto desciende al 4,2% frente al 10,3% de la técnica estándar en un seguimiento de cinco años. Esta innovación, cada vez más extendida en Francia, permite reducir las recaídas y regresar al deporte en mejores condiciones, aunque no disminuye el tiempo de rehabilitación.

La cirugía, si bien no garantiza la invulnerabilidad de la rodilla, sigue siendo la opción más recomendada para quienes desean continuar con la actividad deportiva durante muchos años.