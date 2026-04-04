Show de Guillermo Barros Schelotto: de la ira por ser expulsado a la confusión con un periodista en la conferencia

Parecía que Vélez tendría una tarde soñada en Mendoza después de ponerse dos goles arriba a los pocos minutos del encuentro contra Gimnasia, pero todo se desmoronó conforme transcurrió el match y finalmente fue derrota agónica 3-2 para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que protagonizó una escena de furia contra los árbitros que lo llevaron a ser expulsado en el epílogo.

En primera instancia, el mellizo vivió con total tranquilidad los goles de Florián Monzón y Manuel Lanzini que pusieron al Fortín 2-0 arriba en el amanecer del match. En el primero, no se inmutó; en el segundo, apenas aplaudió a los pocos segundos frente al grito desaforado del Pocho Federico Insúa, que sí los gritó desaforadamente. El fastidio se inició con el descuento, sobre el final del primer tiempo, del Lobo mendocino. A esa altura, Guillermo estaba parado al lado de la línea lateral y agitó los brazos en señal de disconformismo con su defensa.

Ya en los instantes finales, el DT velezano no pudo ocultar su bronca por la merma en el nivel de los suyos y trató de maquillar el enojo ante el empate parcial que llegó por medio de otra pelota parada. Enseguida salió eyectado del banco de suplentes su hermano Gustavo, reclamándole al árbitro Álvaro Carranza una infracción contra uno de sus jugadores que no se sancionó. Guillermo retomó la protesta y hasta cruzó algún insulto con el cuerpo técnico local comandado por Darío Franco, donde le recriminaron su vehemencia para reclamar.

Carranza, advertido por el juez de línea, decidió enseñarle la tarjeta roja justo antes del final. Por eso, el entrenador fortinero no vio el tanto en contra de Mammana en tiempo de descuento y recién reapareció en la rueda de prensa.

La expulsión de Guillermo durante el tramo final del partido de Vélez ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza no impidió que el entrenador asistiera a la conferencia de prensa, donde protagonizó un momento inesperado: tras ser saludado por error por un periodista que creyó que era su hermano Gustavo, corrigió de inmediato —“Soy Guillermo”—, lo que generó risas y murmullos en la sala.

El error en plena conferencia se sumó al clima de tensión tras la derrota. En su análisis posterior, Barros Schelotto evitó referirse al arbitraje y atribuyó la responsabilidad exclusivamente a su equipo: “Me gustaría aclarar que perdimos contra un rival, el árbitro no tuvo nada que ver”. Insistió luego en la autocrítica señalando: “Hoy el partido lo perdió Vélez”.

La presencia de Guillermo —cuando se esperaba que su hermano y ayudante, Gustavo Barros Schelotto, encabezara la conferencia— fue sorpresiva para los presentes y el incidente rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras el traspié en Mendoza, el plantel de Vélez afronta el desafío de mantenerse en la disputa por los primeros puestos del torneo.

Esta caída privó a Vélez de acercarse al líder de la Tabla Anual Independiente Rivadavia, que le lleva 4 puntos de ventaja. Los de Liniers, que no disputarán copas internacionales este año y ya piensan en los playoffs del Apertura, tienen en el calendario de este semestre los siguientes partidos: Deportivo Armenio (Copa Argentina), Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Newell’s (postergado).