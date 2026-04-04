Restos de basura espacial generaron una enorme estela luminosa que cruzó el norte de la Patagonia

Testigos de ciudades como Bariloche y General Roca registraron el paso de un objeto incandescente, que expertos vinculan con la posible caída de restos espaciales y no con un evento astronómico natural

Un fenómeno luminoso poco habitual fue visto en la madrugada de este sábado en el norte de la Patagonia y el sudoeste bonaerense, causando gran sorpresa a residentes de varias ciudades.

El evento se registró a las 0:41 del sábado y, aunque no se reportaron daños ni caída de restos, numerosos videos y mensajes difundidos desde Bahía Blanca, Bariloche, General Roca, Viedma y regiones de Río Negro mostraron la magnitud de lo ocurrido.

La causa de la luminosidad observada en el cielo patagónico argentino no fue de origen natural sino la reentrada atmosférica de un objeto artificial, de acuerdo con expertos y organismos de vigilancia. Las pruebas recogidas describían un desplazamiento lento, una fragmentación visible y una intensidad lumínica atípica para meteoritos u otros bólidos naturales, lo que llevó a descartar esta posibilidad y orientar la explicación hacia la caída y desintegración de un artefacto creado por el ser humano.

El mapa muestra la trayectoria de un artefacto que generó un estallido luminoso visible en el sur bonaerense y el norte de la Patagonia argentina

Los primeros informes provinieron de los alrededores de Bahía Blanca, según el sitio especializado Frontera Espacial. El objeto descendió a baja altura durante varios segundos, dejando tras sí una estela de fragmentos incandescentes que atrajeron la atención de observadores y generaron una rápida circulación de imágenes en redes sociales.

Según informó la agencia NA citando fuentes expertas, no hubo consecuencias materiales ni personales, ya que la estructura se deshizo completamente al quemarse en la atmósfera, evitando así que fragmentos impactaran zonas habitadas.

El fenómeno no fue natural: explicaciones científicas

El astrónomo Claudio Martínez, consultado por Infobae, destacó que se trató de “algo artificial porque va muy despacio, se va deshaciendo”, y precisó que un bólido natural habría cruzado el cielo de forma mucho más veloz. Martínez indicó que, si bien es claro que el objeto provino de la órbita terrestre, no existe todavía una confirmación oficial sobre la identidad concreta de esos objetos.

Restos espaciales provocaron destellos y fragmentos incandescentes visibles en el norte de la Patagonia

El mencionado sitio especializado detalló que este patrón es característico de partes de cohetes espaciales cuando se desintegran al atravesar la atmósfera terrestre. En ese sentido planteó la hipótesis de que la luminosidad observada estuviera vinculada a la destrucción de una etapa del cohete chino Larga Marcha 4B (Chang Zheng 4B), lanzado en diciembre de 2025, basándose en la coincidencia de horarios y el monitoreo orbital. Sin embargo, la explicación permanece como una posibilidad, ya que no existe confirmación definitiva sobre el artefacto implicado.

Consultado por Infobae, Martínez enfatizó: “no tengo la confirmación que sea el cohete chino, pero podría ser”. El especialista reiteró que todos los indicios corresponden a un objeto artificial y no a un meteoro, y recalcó que es necesario una verificación formal para atribuir el fenómeno al vehículo chino.

NA agregó que consultorías internacionales de vigilancia espacial identificaron el evento como parte del proceso habitual de descarte tras el lanzamiento de satélites.

El Larga Marcha 4B es un vehículo de lanzamiento de tres etapas que forma parte del programa espacial chino. Diseñado como desechable y no reutilizable, sus componentes se separan durante el lanzamiento y, una vez cumplida su función, quedan orbitando la Tierra hasta perder altitud. Un tipo de fenómeno como el visto anoche constituye un desenlace común en los lanzadores de este cohete, usualmente operados desde el centro de lanzamientos de Taiyuan, en la provincia de Shanxi, al norte de China.

Las ciudades australes registraron una inusual lluvia de luces procedente del espacio

La reentrada atmosférica se produce cuando la etapa del cohete, ya sin control ni propulsión, atraviesa la alta atmósfera. La fricción genera temperaturas extremas que fragmentan y consumen la estructura, provocando estelas y destellos luminosos como los presenciados en la Patagonia.

Especialistas resaltaron que la probabilidad de daños en tierra por estos eventos es baja, ya que la inmensa mayoría de los restos se destruye a gran altitud y rara vez sobreviven fragmentos capaces de alcanzar áreas pobladas.