El fortalecimiento muscular y la corrección postural ayudan a prevenir lesiones en el hombro

Una persona experimenta dolor intenso en la espalda superior, tocándose el hombro con una expresión de malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de hombro es una de las consultas más frecuentes en clínicas y centros de traumatología a nivel mundial. Especialistas advierten que los problemas en esta articulación, como la tendinitis, la bursitis y la inestabilidad, afectan tanto a personas jóvenes como adultas, y pueden limitar la movilidad en las actividades diarias.

De acuerdo con la web educativa de la American Academy of Orthopaedic Surgeons, OrthoInfo, las causas se relacionan comúnmente con lesiones deportivas, movimientos repetitivos o procesos degenerativos asociados al envejecimiento. El dolor puede originarse en estructuras como los tendones del manguito rotador, la cápsula articular o las bolsas sinoviales.

La Mayo Clinic precisa que las lesiones agudas suelen producirse tras caídas, golpes directos o sobreesfuerzos, mientras que las lesiones crónicas aparecen con el tiempo por uso excesivo o incorrecta postura. Tanto OrthoInfo como la Mayo Clinic coinciden en señalar que la tendinitis y la bursitis son problemas frecuentes en personas que levantan los brazos de forma repetida, como quienes practican deportes de lanzamiento o se dedican a ciertos trabajos manuales.

La rigidez, la debilidad muscular y la sensación de chasquido en la articulación son síntomas frecuentes. Y entre los trastornos más comunes del hombro se encuentran la capsulitis adhesiva (hombro congelado), la artritis y la luxación.

El diagnóstico requiere una evaluación médica completa, que puede abarcar radiografías, resonancias magnéticas o ecografías para definir la causa exacta del dolor. Los especialistas destacan la importancia de identificar precozmente el origen del malestar para delimitar el tratamiento adecuado.

Enfoques terapéuticos según la causa del dolor

Tendinitis, bursitis y la inestabilidad del hombro afectan tanto a jóvenes como a adultos, limitando la movilidad y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento del dolor de hombro varía según el origen del problema, pero habitualmente incluye reposo, fisioterapia y medicación antiinflamatoria. Cuando el cuadro es más complejo, los médicos consideran infiltraciones con corticoides o intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. En la etapa de recuperación, los ejercicios se adaptan a cada paciente para recuperar fuerza y movilidad en la articulación.

La rehabilitación se organiza de acuerdo con las necesidades individuales, con el objetivo de lograr el restablecimiento funcional tras accidentes o la corrección de alteraciones propias del desgaste articular. La supervisión profesional y la constancia en la terapia son factores asociados a mejores resultados clínicos.

En ambos centros de referencia se subraya que el abordaje integral del dolor de hombro incluye educación al paciente sobre su patología y el acompañamiento durante todo el proceso terapéutico.

Recomendaciones para la prevención y el seguimiento

Síntomas como la rigidez, la debilidad muscular y el chasquido articular suelen estar presentes en patologías como la capsulitis adhesiva y la artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sugieren consultar a un médico ante la presencia de dolor persistente, dificultad para mover el brazo o signos de inflamación. La prevención se basa en el fortalecimiento de la musculatura del hombro, el calentamiento previo a cualquier actividad física y la corrección de posturas inadecuadas tanto en el trabajo como en el deporte.

Según OrthoInfo, “la atención temprana y el seguimiento adecuado contribuyen a evitar complicaciones y a recuperar la función articular”. La detección oportuna y el manejo profesional del dolor de hombro ayudan a prevenir secuelas y permitir la reintegración a la vida diaria sin restricciones.