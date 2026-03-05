Ciencia

Avance científico: un nuevo hidrogel impreso con láser podría revolucionar la reparación de fracturas óseas graves

Científicos suizos desarrollaron un material biocompatible que imita el proceso natural de curación. Promete implantes personalizados y reduce riesgos frente a los métodos tradicionales

Guardar
La nueva técnica permite crear
La nueva técnica permite crear implantes personalizados a partir de imágenes médicas, adaptándose a la anatomía de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ETH de Zúrich anunció el desarrollo de un hidrogel de alta precisión que podría transformar la forma en que se tratan las fracturas óseas graves. El avance se presentó en Suiza, donde un equipo de ingenieros biomédicos logró imprimir, mediante láser, estructuras blandas y personalizadas que imitan el hueso real. El material, compuesto por un 97% de agua y un 3% de polímero biocompatible, ofrece una alternativa flexible y más natural frente a los injertos autólogos y los implantes metálicos.

De acuerdo con la revista científica Science Daily, los implantes tradicionales presentan serias limitaciones. Los autoinjertos requieren cirugías adicionales y los componentes metálicos pueden resultar demasiado rígidos, generando complicaciones a largo plazo. El hidrogel desarrollado por el equipo del profesor Xiao-Hua Qin se disuelve gradualmente en el cuerpo y permite la creación de implantes personalizados que facilitan la regeneración y la integración celular.

En este contexto, los investigadores utilizaron pulsos láser de alta precisión para moldear el hidrogel en estructuras submicrométricas inspiradas en la arquitectura interna del hueso. El rayo logra detalles incluso más finos que un cabello humano, alcanzando velocidades de escritura de hasta 400 milímetros por segundo, lo que representa un récord mundial en impresión de hidrogeles.

Tecnología inspirada en la biología natural

En pruebas de laboratorio, las
En pruebas de laboratorio, las células formadoras de hueso migraron rápidamente al hidrogel y comenzaron a producir colágeno, clave en la regeneración ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, según el informe, el nuevo material reproduce la primera fase de la curación ósea, donde el cuerpo genera una estructura flexible que sirve como andamio para las células reparadoras. El hidrogel imita ese ambiente, lo que facilita la llegada y el trabajo de las células formadoras de hueso. Los experimentos de laboratorio demostraron que estas células migran al implante y comienzan a producir colágeno, un componente esencial para la regeneración ósea.

Además, el hidrogel incorpora moléculas que permiten controlar cuándo y dónde se endurece el material, utilizando luz láser como disparador. Las áreas no expuestas a la luz permanecen blandas y pueden eliminarse, lo que posibilita la fabricación de implantes con una complejidad y detalle nunca antes alcanzados. El equipo patentó el material base y ya planifica estudios en animales para probar su eficacia en organismos vivos.

En pruebas de laboratorio, las
En pruebas de laboratorio, las células formadoras de hueso migraron rápidamente al hidrogel y comenzaron a producir colágeno, clave en la regeneración ósea. (Crédito: Xiao-Shua Qin / ETH Zurich)

Por otro lado, el estudio explica que el hueso real contiene una intrincada red de túneles y espacios huecos que ofrecen resistencia y funcionalidad. El hidrogel impreso con láser logra replicar esta arquitectura, lo que representa un avance importante frente a los métodos tradicionales de reparación ósea.

Próximos pasos y expectativas para la medicina regenerativa

Asimismo, el grupo de investigación prepara estudios con animales en colaboración con el Instituto de Investigación AO de Davos. El objetivo es confirmar que el hidrogel facilita el movimiento de las células formadoras de hueso y ayuda a restaurar la resistencia ósea en condiciones reales. El material mostró biocompatibilidad y no dañó las células en pruebas de laboratorio, lo que aumenta la expectativa sobre su potencial clínico.

La nueva técnica permite crear
La nueva técnica permite crear implantes personalizados a partir de imágenes médicas, adaptándose a la anatomía de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la impresión láser a escala nanométrica podría permitir la fabricación de implantes completamente personalizados, adaptados a la anatomía de cada paciente y a las características de cada fractura. La flexibilidad del material y su capacidad para disolverse en el cuerpo abren nuevas vías para la reparación ósea, especialmente en casos complejos o tras la extirpación de tumores.

El desarrollo de implantes de hidrogel impresos con láser representa una alternativa innovadora que podría transformar la práctica traumatológica y la medicina regenerativa en los próximos años.

Además, el equipo de ETH de Zúrich destaca que el material puede adaptarse a imágenes médicas específicas, como las obtenidas por tomografía computarizada, para diseñar implantes que coincidan exactamente con la anatomía de cada paciente. Esta personalización permite abordar fracturas complejas o defectos óseos irregulares que resultan difíciles de tratar con los métodos tradicionales.

Por último, la investigación se encuentra en fases iniciales y requiere validación en estudios de mayor escala antes de su aplicación clínica generalizada. Sin embargo, el avance marca un hito en la ingeniería de biomateriales y promete soluciones más seguras y eficaces para pacientes con fracturas óseas graves.

Temas Relacionados

hidrogelláserfracturas óseassuizacientíficosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Análisis de sangre para detectar el cáncer y enfermedades mortales: los resultados de un estudio prometedor

Un equipo internacional liderado por la Universidad Johns Hopkins desarrolló un método de biopsia líquida que analiza fragmentos de ADN circulante con IA, lo que permitiría la detección precoz de daño hepático y otras patologías

Análisis de sangre para detectar

El nivel real del mar es un peligro invisible para millones de personas que viven en zonas costeras

Científicos de Alemania, Italia y Países Bajos hallaron que las mediciones tradicionales subestiman el alcance del agua en las zonas bajas

El nivel real del mar

Cómo el estrés puede favorecer la metástasis en el cáncer de mama, según un estudio

Investigadores identificaron un mecanismo hormonal que permitiría a ciertas células tumorales esquivar las defensas del organismo y aumentar su capacidad de diseminarse hacia otros órganos

Cómo el estrés puede favorecer

Brote de Chikungunya en Salta: un acuerdo sanitario regional impulsa acciones para frenar la situación

El encuentro permitió establecer medidas para la vigilancia epidemiológica y la capacitación clínica, incluyendo un enfoque en la eliminación de criaderos de mosquitos en áreas ribereñas afectadas

Brote de Chikungunya en Salta:

Una dieta alta en grasas podría acelerar la progresión de un tipo de cáncer de mama, según científicos

En un estudio, observaron cómo células tumorales responden a los niveles elevados de lípidos

Una dieta alta en grasas
DEPORTES
Directo al Puskas: un futbolista

Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

Faustino Oro rozó la hazaña de ser el gran maestro más joven de la historia, pero un error lo dejó sin récord: el punto de inflexión en su partida

Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Cocho López destacó el trabajo de Colapinto antes del inicio de la F1: “Superó a Gasly en más del 50% de las carreras”

TELESHOW
Soledad Silveyra tuvo un percance

Soledad Silveyra tuvo un percance en su casa y fue asistida por su hermana: “Su generosidad es sublime”

El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Ernestina Pais habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 personas más ricas

Las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026, según Forbes

Fiscalía de Panamá reporta 34 personas detenidas por delitos de droga en febrero

Las autoridades de Ucrania y Rusia concretaron otro megacanje de prisioneros

Director del Idaan deja el cargo en medio de renuncias dentro del gobierno panameño

Murió António Lobo Antunes, un genio irreverente de la literatura portuguesa