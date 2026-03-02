Salud

Los hábitos cotidianos que pueden debilitar tus huesos, según expertos de Harvard

Especialistas advierten que ciertas conductas diarias afectan la densidad ósea y aumentan el riesgo de fracturas a largo plazo

Guardar
La deficiencia de calcio y
La deficiencia de calcio y proteína en la dieta diaria es uno de los principales hábitos que debilitan los huesos, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

La osteoporosis avanza en silencio y muchas veces solo da señales cuando ocurre una fractura, pero lo que pocos saben es que ciertos hábitos cotidianos pueden debilitar tus huesos sin que lo notes. Según expertos de Harvard Health Publishing, conductas diarias aparentemente inofensivas —desde la alimentación hasta el nivel de actividad física— influyen de forma directa en la pérdida de densidad ósea, convirtiendo decisiones rutinarias en factores de riesgo que la mayoría de las personas subestima.

Este deterioro, que puede afectar tanto a mujeres como a hombres, se agrava con la edad y complica tanto la prevención como el diagnóstico precoz, ya que la pérdida de densidad ósea suele transcurrir sin síntomas evidentes durante años.

Factores diarios que impactan en la salud ósea

El calcio es el mineral clave para la fortaleza de los huesos. La ingesta diaria recomendada es de 1.000 miligramos para adultos y de 1.200 miligramos para mujeres mayores de 50 años y hombres a partir de los 70. Harvard Health Publishing señala que la deficiencia de calcio es uno de los factores más frecuentes en la aparición de osteoporosis.

El consumo excesivo de cafeína o bebidas gaseosas puede interferir en la absorción de este mineral. En tanto, la doctora Joy Tsai, directora médica de la Clínica de Endocrinología y Osteoporosis del Hospital General de Massachusetts, advirtió que la proteína, esencial para la regeneración tanto muscular como ósea, también suele estar ausente en dietas mal equilibradas.

En ese sentido,lLas mejores fuentes de proteína son las carnes, aves, pescados y legumbres.

Las dietas restrictivas y saltarse
Las dietas restrictivas y saltarse comidas provocan un déficit de nutrientes esenciales para la densidad mineral ósea y favorecen la aparición de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol por encima de tres bebidas diarias limita la formación de hueso nuevo y aumenta el riesgo de fracturas. El sedentarismo también juega un papel negativo: la falta de ejercicio reduce la estimulación del tejido óseo, mientras que actividades como caminar, bailar, practicar senderismo o subir escaleras pueden mejorar la densidad ósea.

El tabaquismo incrementa la probabilidad de fracturas, ya que afecta el metabolismo óseo y la capacidad de regeneración. Además, las dietas extremadamente restrictivas o el hábito de saltar comidas privan al cuerpo de nutrientes esenciales, debilitando los huesos con el tiempo.

Dificultades en la detección y señales de advertencia

La osteoporosis afecta a 10 millones de personas en Estados Unidos, mientras que otros 44 millones tienen osteopenia, una condición caracterizada por una baja densidad ósea que eleva la probabilidad de sufrir fracturas.

Según datos de Harvard Health Publishing, la mitad de las mujeres y hasta el 25% de los hombres tendrán al menos una fractura vinculada a la osteoporosis en algún momento de su vida.

Tras la menopausia, las mujeres experimentan una disminución acelerada de la densidad ósea, pero la menor concientización en los hombres puede provocar retrasos en el diagnóstico y la prevención.

La osteoporosis se detecta frecuentemente
La osteoporosis se detecta frecuentemente tras una fractura, pues la pérdida de densidad ósea suele avanzar sin síntomas visibles durante años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La osteoporosis suele diagnosticarse tras una fractura, ya que no presenta síntomas evidentes en fases tempranas. Las fracturas ante caídas menores o golpes leves, como romperse la muñeca al pasear un perro, pueden ser la primera señal de alerta.

Otra señal de advertencia es la reducción de entre cinco y siete centímetros en la estatura, lo que sugiere una posible pérdida de masa ósea en la columna.

La densitometría ósea, una prueba de imagen que mide la densidad mineral de los huesos, se recomienda generalmente a partir de los 65 años en mujeres y desde los 50 en personas con factores de riesgo adicionales.

La importancia del seguimiento médico y la suplementación adecuada

La consulta médica es fundamental ante cualquier duda sobre la salud ósea. La evaluación médica permite identificar factores de riesgo y determinar la necesidad de realizar estudios o iniciar suplementos de calcio o vitamina D, esenciales para la absorción y el metabolismo del calcio.

También resulta clave revisar periódicamente la lista de medicamentos, ya que algunos pueden afectar la estructura ósea o aumentar el riesgo de caídas por causar aturdimiento o mareos.

Los chequeos regulares a partir de los 50 o 65 años ofrecen la oportunidad de detectar precozmente la osteoporosis y adoptar medidas preventivas.

El seguimiento médico regular permite
El seguimiento médico regular permite detectar a tiempo riesgos de osteoporosis y ajustar la suplementación de calcio y vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de la osteoporosis se basa en una alimentación equilibrada, rica en calcio y proteínas; la práctica regular de actividad física; la moderación en el consumo de alcohol; evitar el tabaquismo y no adoptar dietas estrictas sin supervisión médica.

Consultar al médico para monitorear la salud ósea y revisar la medicación contribuye a reducir significativamente el riesgo de fracturas y complicaciones asociadas.

Temas Relacionados

Harvard Health PublishingEstados UnidosJoy TsaiDensitometría ÓseaHábitos PerjudicialesSalud ÓseaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El sencillo hábito matutino que protege la presión arterial a largo plazo, según expertos

Pequeños ajustes diarios contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a cuidar la salud del corazón

El sencillo hábito matutino que

8 frutas que la ciencia recomienda para aumentar la saciedad

Ricas en fibra y agua, estas opciones naturales ayudan a controlar el apetito y prolongar la sensación de estar satisfecho sin sumar demasiadas calorías

8 frutas que la ciencia

Ocho consejos prácticos para reducir los alimentos ultraprocesados en la dieta diaria

Según especialistas, revisar etiquetas, preparar comidas en casa y elegir productos menos procesados disminuye riesgos para la salud y mejora la calidad alimentaria

Ocho consejos prácticos para reducir

Cómo ayuda la manzanilla a reducir la inflamación

Esta planta medicinal aporta compuestos antiinflamatorios y carminativos que calman la mucosa gástrica, favorecen el confort digestivo y ayudan a mitigar molestias leves tras las comidas principales, según la evidencia científica

Cómo ayuda la manzanilla a

Las rutinas de boxeo en casa impulsan el bienestar físico y mental, según expertos en salud

Alternar movimientos y golpes básicos permite a principiantes y avanzados fortalecer el cuerpo, quemar calorías y optimizar la coordinación, con beneficios para el equilibrio emocional y la prevención de lesiones

Las rutinas de boxeo en
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
El tierno saludo de Nicolás

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

INFOBAE AMÉRICA

Las bolsas europeas tocan mínimos

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

La historia íntima detrás del himno de Crowded House

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Marco Rubio defenderá el martes ante el Congreso de Estados Unidos el ataque contra Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026