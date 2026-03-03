Por qué la alimentación materna podría “programar el ADN” del bebé, según una experta

La dieta materna durante el embarazo influye en la programación epigenética del ADN del bebé y su desarrollo futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que una mujer come durante el embarazo podría influir en la forma en que se expresan los genes de su hijo a lo largo de la vida. Así lo sostiene la bioquímica Jessie Inchauspé en su libro Nine Months that Count Forever y en una entrevista con The Diary Of A CEO, donde afirmó que la alimentación y el estilo de vida maternos pueden dejar efectos duraderos en la salud del bebé.

“Eligiendo qué comes durante el embarazo, programas el ADN de tu bebé”, advirtió Inchauspé, quien añadió que muchas madres desconocen las consecuencias reales de su dieta, en parte por un sistema alimentario que, según su análisis, “nos está fallando, incluso a las madres embarazadas”.

A su vez, sostuvo que el embarazo no debe considerarse una etapa pasiva y que cada alimento, suplemento y hábito influyen en el riesgo futuro de enfermedades como diabetes, obesidad y algunos trastornos psiquiátricos. Según Inchauspé, “la ciencia ya sabe que no eres solo un ‘horno’, tienes agencia y poder”, recogió The Diary Of A CEO.

Impacto epigenético de la dieta materna

El consumo adecuado de colina en el embarazo es esencial para el desarrollo cerebral fetal y la prevención de déficits

Jessie Inchauspé explica que la epigenética es el conjunto de mecanismos que determinan qué genes se activan o se silencian durante el desarrollo. “Son como interruptores reguladores sobre el ADN. Durante el embarazo, vas colocando esos interruptores, que van a definir el desarrollo y el futuro riesgo de enfermedades en tu hijo”, sostuvo.

Un ejemplo concreto es el exceso de glucosa en la dieta. “Si tienes niveles muy altos de glucosa durante el embarazo, los estudios demuestran que se programan ciertos genes hacia una mayor vulnerabilidad a desarrollar diabetes, obesidad y trastornos psiquiátricos en el futuro”, detalló Inchauspé.

También advirtió que el entorno uterino y la dieta materna pueden modificar, positiva o negativamente, el destino biológico del bebé.

Nutrientes esenciales en el embarazo

Jessie Inchauspé recomienda incluir pescado azul y suplemento de DHA omega-3 para apoyar el desarrollo neuronal del bebé

Entre los nutrientes menos conocidos, Inchauspé destaca la colina como crucial para el desarrollo cerebral fetal. “Es fundamental para el cerebro de tu bebé y nueve de cada diez madres no consumen suficiente”, señaló.

El huevo es la principal fuente alimenticia de colina. “4 al día cubren la necesidad diaria, que es de 450 miligramos. Es una solución simple y económica, pero casi nadie lo sabe”, afirmó.

Asimismo, recomendó verificar si el suplemento prenatal contiene colina y ácido fólico, este último esencial para reducir el riesgo de abortos espontáneos.

El omega-3, especialmente el DHA que aportan los pescados grasos, es otro nutriente esencial. “Sugiero consumir pescado azul dos o tres veces por semana y añadir un suplemento de 2 gramos diarios de DHA”, recomendó. En ese sentido, explicó que este ácido graso favorece las conexiones neuronales del bebé y su desarrollo cognitivo.

El control del consumo de azúcar y glucosa durante la gestación reduce el riesgo de diabetes, obesidad y trastornos psiquiátricos en los hijos

Para el tercer trimestre, Inchauspé apunta que las necesidades proteicas aumentan considerablemente. Indicó que en ese período “necesitas aproximadamente 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día. Lo ideal es distribuirlo en comidas con huevos, carnes, lácteos y vegetales ricos en proteína”. Compartió además que ella misma adaptó su alimentación para alcanzar ese objetivo.

El hierro y el ácido fólico, por su parte, deben controlarse especialmente en el último trimestre debido al mayor consumo fetal. La especialista afirma que la suplementación debe decidirse según análisis médicos y el consejo profesional.

Consumo de azúcar y riesgo de enfermedades

En relación al azúcar, Inchauspé fue enfática. “No hay una barrera entre tu torrente sanguíneo y el de tu bebé; todo lo que consumes lo recibe tu hijo”, remarcó, desmintiendo la idea de protección total de la placenta y diferenciando entre glucosa y fructosa.

La placenta no actúa como una barrera perfecta; lo que consume la madre también lo recibe el hijo durante la gestación

“El bebé necesita algo de glucosa, que proviene de los almidones (pan, arroz, patatas), pero no necesita nada de fructosa, el azúcar presente en dulces y zumos industriales”, precisó.

Señaló que una reducción en el consumo de azúcar durante el embarazo puede disminuir en 15% el riesgo de diabetes tipo 2 en la descendencia. Además, indicó que el exceso de glucosa se ha relacionado con mayor frecuencia de problemas psiquiátricos, como esquizofrenia y TDAH.

El principal consejo es evitar subidas bruscas de azúcar, tanto por la salud metabólica materna como por la relación directa entre estos picos, la acumulación de grasa en el recién nacido y el posible desarrollo de obesidad, según datos presentados en Glucose Revolution y la entrevista.

Lactancia, fórmula y programación genética

La leche materna contiene moléculas bioactivas que modifican la epigenética del bebé y se adapta constantemente a sus necesidades

Sobre la lactancia materna, Jessie Inchauspé subrayó que la leche “está viva”: posee moléculas bioactivas que siguen modelando la epigenética del bebé. “La diferencia principal respecto a la fórmula es que la leche materna ajusta continuamente su composición, mientras que la fórmula es fija”, explicó.

Reconoció la utilidad de muchas fórmulas infantiles, siempre que incluyan colina y omega-3. Destacó que existe evidencia de que una lactancia más breve se asocia con menor activación del gen de la leptina, la hormona vinculada a la saciedad, lo que podría derivar en dificultades para regular la alimentación y, a su vez, en obesidad.

Estilo de vida materno: ejercicio, café y alcohol

Respecto a la actividad física, la especialista sostuvo: “El ejercicio es beneficioso para el desarrollo del bebé. Estimula moléculas que favorecen la plasticidad cerebral, tanto en la madre como en el feto”.

Asimismo, se refirió a estudios con animales en los que caminar media hora diaria durante la gestación mejoró la agilidad mental y redujo la ansiedad en las crías.

El ejercicio físico durante el embarazo beneficia el desarrollo cerebral del bebé y aumenta la plasticidad neuronal

Sobre la cafeína, recomendó limitar el consumo a menos de dos tazas de café al día. “No hay pruebas claras de daños con dosis bajas, pero sí evidencia en animales de que altas dosis pueden afectar el desarrollo cerebral y cardíaco”, dijo Inchauspé.

Respecto al alcohol, la bioquímica sugirió abstinencia total durante el embarazo: “No existe una dosis segura. Si bebes vino, tu bebé también, y se han detectado incluso cambios físicos persistentes y alteraciones cerebrales con cantidades consideradas bajas”, subrayó, citando estudios recientes de la Universidad de Melbourne, Australia.

Para la etapa de lactancia, sostuvo que existe mayor flexibilidad, siempre que se respete el tiempo de metabolización antes de amamantar.

Estrés, emociones y entorno durante el embarazo

El apoyo emocional y la información científica son fundamentales para las madres tras un aborto espontáneo o episodios de ansiedad durante el embarazo

En el plano emocional, Inchauspé abordó la ansiedad experimentada tras un aborto espontáneo. “Uno de cada cinco embarazos termina en aborto, y la mayoría ocurre en el primer trimestre. Es más común de lo que creemos, pero sigue siendo un tema tabú”, expresó la experta.

Reconoció que el estrés materno puede afectar al bebé y destacó la resiliencia humana. “Intenté todo para manejar mi ansiedad: terapia, yoga, ejercicio. Aun así, estuve muy ansiosa todo el embarazo, pero finalmente nació un bebé sano. Hay que aceptar que no podemos controlar todo y evitar la culpa”, relató.

La autora defendió que las madres deben contar con apoyo e información científica accesible, y señaló la importancia de compartir experiencias sobre el duelo gestacional y otras dimensiones emocionales del embarazo.