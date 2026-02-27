La primera argentina en viajar al espacio: cómo será la misión en 2027

Noel Castro - Ingeniera Biomecanica y Astronauta

La ingeniera biomédica Noel Castro se convertirá en la primera argentina en viajar al espacio, impulsada por un proyecto conjunto entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y empresas privadas. En diálogo exclusivo con Infobae a las Nueve, Castro detalló los desafíos de la misión y su objetivo de expandir la ciencia nacional fuera del planeta.

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, la joven anticipó el hito histórico que protagonizará el año próximo: “Vamos bastante encaminados. Esperamos que el despegue sea en enero”. La salteña, formada en bioastronáutica, será la primera argentina en tripular una misión espacial, resultado de la cooperación entre CONAE y el sector privado.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Castro compartió detalles íntimos del proceso que la llevó a este desafío único. “Ahora va a empezar el entrenamiento, que es la parte más dura, empieza a finales de marzo, inicios de abril. Son nueve meses específicos de la misión espacial”.

El entrenamiento de una pionera y la misión argentina en el espacio

Castro reveló que la travesía será a bordo de un cohete de SpaceX: “Voy a viajar en la cápsula Dragon. Es la que hoy en día usa NASA para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional”.

Aunque su lugar está casi asegurado, aclaró: “Estamos ahí. Creo que en las próximas dos semanas se termina de definir todo. Hasta que se arme toda la tripulación, puede ser que también se retrase el despegue. La industria espacial es así”.

Consultada sobre el objetivo central de la misión, destacó: “Como ingeniera biomédica, tengo un compromiso con NASA de los equipos de soporte vital. Pero del lado científico, la idea es llevar lo que Argentina quiera proponer. Estoy interesada en investigación biomédica, de cómo el cuerpo humano puede cambiar en el espacio, pero también queremos empezar a llevar granos al espacio. La agricultura se está estudiando mucho porque se quiere llegar a la Luna y, en el futuro, a Marte. Espero que Argentina pueda tener un futuro en la alimentación de los astronautas”.

La ingeniera biomédica Noel Castro será la primera argentina en viajar al espacio en una misión prevista para 2027

La misión se nutre de un componente colectivo: “No trabajo para NASA, sino que NASA regula lo que voy a hacer en el espacio, porque ellos manejan la Estación Espacial Internacional. La idea es armar una misión que sea argentina, que pueda llevar desarrollo científico argentino, que la gente que esté acompañándome, médicos o gente que esté en Mission Control, sean argentinos. Que podamos capacitar argentinos en una misión espacial. Es un proyecto que va más allá de que Noel Castro va a subir a un cohete: es poder armar una misión compartida con muchos argentinos”.

El rol estratégico del Estado argentino y la formación científica

Castro detalló el papel clave de la CONAE y el Estado: “En cuanto a la parte regulatoria, porque todo esto tiene que tener una parte legal importante de cómo se hacen las colaboraciones entre Estados Unidos, NASA y Argentina. El Estado va a ser quien regula el proyecto espacial argentino, porque esta misión va a decantar con la Agencia Espacial Argentina, que es la CONAE, y va a tocar muchas aristas. Es importante empezar a armar un plan estratégico para que todo pueda fluir después de la misión”.

El proceso de selección de los experimentos científicos también será nacional y abierto: “Hicimos una convocatoria por las redes, así que todos los que estén en investigación pueden mandar su proyecto que quiera ser estudiado en microgravedad, y lo vamos a estar eligiendo con la CONAE. Vamos a definir cuál va más ligado a la estrategia espacial argentina que queramos”.

La trayectoria de Noel Castro, desde Salta hasta la bioastronáutica internacional, simboliza la integración de la ciencia argentina al ámbito espacial global (@noel.decastro)

La preparación es exhaustiva y multidimensional: “Antes de que empezara este entrenamiento, ya venía entrenando, sacaba mi licencia de piloto, buceo, pero siempre tenía mi tiempito libre. Ahora, que se vienen estos nueve meses, es un trabajo full time. Es entrenamiento físico, pero también la parte educativa. Me tengo que aprender toda la cápsula Dragon, todos los procesos de emergencia de la Estación Espacial Internacional, comunicaciones y la investigación que voy a hacer. Son 14 días que tengo que ordenar con todo el resto de investigaciones argentinas, estudiarlas, prepararme, ver cómo las vamos a hacer en el espacio. Se usa todo el tiempo”.

El sentido de pertenencia nacional atraviesa su relato: “Cada vez que pienso que vamos a llevar la bandera argentina, es algo así que me mueve. Cuando trabajo con Argentina puede ser complicado, con los tiempos de NASA que se mueven así, a veces me entra un poco de frustración y digo: ‘Quiero ver a mi país arriba, quiero empezar a ver que la gente ya no se pone la camiseta de NASA, se pone la camiseta de Argentina en el espacio’. Avanzar en la industria espacial argentina es lo que más me emociona”.

Desde sus inicios en Salta, pasando por la Universidad Favaloro, hasta convertirse en referente internacional, la historia de Castro es además un ejemplo de cómo la ciencia argentina puede integrarse a las grandes ligas: “Estudié en Buenos Aires, en la Universidad Favaloro, hice mi carrera de Ingeniería Biomédica. Después trabajé en un hospital y apliqué a la maestría en Bioastronáutica en Estados Unidos. Ahí empecé a relacionar la ingeniería biomédica con trajes espaciales, soporte de vida para astronautas. A la par, empecé mi segunda maestría en Ingeniería Aeroespacial. Fue espectacular”.

La futura astronauta también fue recibida por el presidente argentino Javier Milei: “Estuve con el presidente, sí. Está muy interesado en la industria espacial. Me preguntó de la misión, cómo podíamos traer todo lo que era la industria espacial a Argentina. Lo importante es que la misión pueda ser compartida con muchos argentinos”.

El viaje se realizará en 2027.

