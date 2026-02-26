Ciencia

Cómo la alimentación en la primera infancia influye en la salud cerebral y el vínculo con la comida en la adultez

Un estudio internacional identificó que los hábitos adquiridos en los primeros años de vida determinan circuitos neuronales y patrones alimentarios que persisten a lo largo de la vida

La alimentación infantil rica en
La alimentación infantil rica en grasas y azúcares produce cambios cerebrales que influyen en el autocontrol alimentario a largo plazo (Créditos: Freepik)

La alimentación en los primeros años de vida puede influir en mucho más que el crecimiento o el peso corporal. Un estudio liderado por investigadores de la University College Cork sugiere que una dieta rica en grasas y azúcares durante la infancia puede provocar cambios persistentes en el cerebro y en la conducta alimentaria, aun cuando más adelante se adopten hábitos saludables.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Communications, apuntan a que la calidad de la dieta temprana participa en la formación de circuitos neuronales vinculados al apetito y al autocontrol, y destacan el papel de la microbiota intestinal como posible mediadora de estos efectos.

Cómo la alimentación temprana moldea la conducta

Durante la infancia, el cerebro se encuentra en pleno desarrollo y presenta una gran capacidad de adaptación. En ese contexto, el entorno alimentario puede influir en los sistemas que regulan el hambre, la saciedad y la motivación por la comida.

Para estudiar este fenómeno, el equipo trabajó junto a investigadores de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Gotemburgo y el Teagasc Food Research Centre. Utilizaron modelos animales que permitieron seguir la evolución de los efectos de la dieta desde etapas tempranas hasta la adultez.

La autora principal, la doctora Cristina Cuesta-Martí, explicó que la exposición precoz a alimentos muy ricos en grasa y azúcar puede dejar marcas conductuales duraderas que no se explican únicamente por el peso corporal.

La administración de Bifidobacterium longum
La administración de Bifidobacterium longum y fibras prebióticas en la infancia ayuda a restaurar la microbiota y la función cerebral afectadas por la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que la dieta poco saludable en la infancia produjo cambios en regiones cerebrales implicadas en el control del apetito y el equilibrio energético. Aunque los animales recuperaron un peso saludable tras modificar su alimentación, estos cambios neuronales se mantuvieron.

En la adultez, esa huella se manifestó en comportamientos alimentarios más rígidos y en una mayor tendencia a consumir alimentos altamente sabrosos. A nivel biológico, el equipo detectó una reducción de ciertos tipos de células neuronales asociadas a la regulación del hambre y la saciedad, lo que sugiere una menor eficiencia en los mecanismos de control del apetito.

El vínculo entre intestino y cerebro

Uno de los aspectos más relevantes del estudio fue la relación entre la dieta infantil y la microbiota intestinal. Este conjunto de microorganismos no solo interviene en la digestión, sino que también influye en el funcionamiento del sistema nervioso a través del eje intestino-cerebro.

Cuando la dieta temprana alteró la composición de la microbiota, también se observaron cambios en la conducta alimentaria. Según los investigadores, este desequilibrio podría modificar la forma en que el cerebro procesa señales relacionadas con el hambre y la recompensa.

Los investigadores registran una reducción
Los investigadores registran una reducción de células nerviosas asociadas al control del apetito tras una alimentación infantil poco saludable (Créditos: Freepik)

La doctora Harriet Schellekens destacó que preservar una microbiota saludable desde etapas tempranas podría favorecer una relación más equilibrada con la comida en la vida adulta.

Para explorar posibles estrategias preventivas, el equipo aplicó intervenciones destinadas a modular la microbiota. Entre ellas, administraron la bacteria beneficiosa Bifidobacterium longum y fibras prebióticas FOS y GOS, presentes en alimentos como cebolla, ajo, espárragos, puerros y plátanos.

La cepa probiótica mejoró la conducta alimentaria observada en la adultez, mientras que las fibras prebióticas contribuyeron a restaurar tanto la microbiota como algunas vías neuronales afectadas.

Estos resultados sugieren que la modulación del microbioma podría convertirse en una herramienta para mitigar los efectos de dietas poco saludables en la infancia.

Diferencias biológicas y prevención a largo plazo

Los hábitos alimentarios adquiridos en
Los hábitos alimentarios adquiridos en la infancia se reflejan en una mayor rigidez y preferencia por alimentos sabrosos en la adultez (Créditos: Freepik)

El estudio también identificó diferencias según el sexo. Las hembras mostraron una mayor reducción de células asociadas al control del apetito y alteraciones metabólicas más marcadas, mientras que en los machos se registraron cambios hormonales distintos. Este hallazgo subraya la necesidad de considerar factores biológicos al diseñar intervenciones nutricionales.

Para el profesor John F. Cryan, comprender cómo la dieta infantil influye en el cerebro abre nuevas oportunidades de prevención. Más allá del peso corporal, la alimentación temprana podría afectar la capacidad de autorregulación, la relación con la comida y el bienestar a largo plazo.

Los resultados refuerzan la idea de que la infancia es un período clave para el desarrollo de la salud física y mental. La calidad de la dieta en esos años no solo nutre el organismo, sino que también puede influir en la forma en que el cerebro responde a la comida y en los hábitos que acompañarán a la persona durante toda la vida.

