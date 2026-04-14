Descubren una nueva enfermedad genética rara que produciría trastornos graves en el desarrollo

El RPN1-CDG es una enfermedad genética rara que altera la glicosilación, fundamental para el funcionamiento celular en el organismo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos logró identificar una nueva enfermedad genética que ayuda a explicar casos graves de trastornos del desarrollo que hasta ahora no tenían diagnóstico. Se trata del RPN1-CDG, una condición rara que altera un proceso esencial del organismo y puede afectar al cerebro y a distintos órganos.

El hallazgo, liderado por el Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, describe por primera vez cómo una mutación específica puede interferir en la glicosilación, un mecanismo clave para el funcionamiento celular.

Este avance, publicado en la revista Human Genetics and Genomics Advances, no solo permite poner nombre a una enfermedad desconocida, sino que también abre la puerta a identificar a otros pacientes con síntomas similares.

Un problema en un proceso clave del organismo

Las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número reducido de personas en comparación con la población general. Según Orphanet, esta baja frecuencia genera desafíos particulares, ya que muchas de estas condiciones son poco conocidas, presentan síntomas diversos y suelen ser difíciles de diagnosticar.

La identificación del RPN1-CDG permite explicar casos graves de trastornos del desarrollo sin diagnóstico previo en pacientes pediátricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El RPN1-CDG forma parte de un grupo de enfermedades conocidas como trastornos de glicosilación congénita (CDG). Estas condiciones se originan cuando el organismo no logra unir correctamente moléculas de azúcar a las proteínas.

Aunque pueda parecer un detalle menor, este proceso —llamado glicosilación— es fundamental. Las proteínas necesitan esas cadenas de azúcares para adquirir su forma adecuada y funcionar correctamente. Cuando falla, pueden volverse inestables o no cumplir su función, lo que genera alteraciones en distintos sistemas del cuerpo.

Actualmente, se conocen más de 190 enfermedades dentro de este grupo, muchas de ellas difíciles de diagnosticar debido a la variedad de síntomas que presentan.

Cómo se descubrió la enfermedad

El punto de partida del estudio fue el caso de dos hermanos con síntomas neurológicos graves que no podían ser explicados mediante diagnósticos convencionales. Para investigar el origen, los científicos analizaron su información genética mediante secuenciación del exoma, una técnica que permite estudiar los genes que codifican proteínas.

El análisis reveló una mutación en el gen RPN1 presente únicamente en los niños afectados y ausente en sus hermanos sanos. Además, esta alteración no figuraba en bases de datos globales, lo que indicaba que se trataba de un caso inédito.

Científicos descubren una mutación en el gen RPN1 responsable de síntomas neurológicos y retraso en el desarrollo en niños afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese hallazgo, los investigadores realizaron estudios bioquímicos que confirmaron un defecto en la glicosilación, similar al observado en otros trastornos del mismo grupo.

El gen RPN1 cumple una función central en un sistema celular encargado de agregar azúcares a las proteínas. Este sistema, conocido como complejo oligosacariltransferasa, actúa como una especie de “máquina” que procesa y modifica las proteínas para que funcionen correctamente.

Dentro de ese mecanismo, RPN1 participa en la producción de una proteína llamada riboforina I, que es clave para mantener la estabilidad del sistema. Cuando este gen presenta una mutación, la estructura de esa proteína se altera, lo que afecta todo el proceso.

Como resultado, las proteínas no se ensamblan de manera adecuada, lo que impacta en múltiples funciones celulares.

Un impacto que afecta a todo el organismo

Las personas con RPN1-CDG presentan síntomas que pueden incluir alteraciones neurológicas, retraso en el desarrollo y problemas en distintos órganos. Esto se debe a que la glicosilación es un proceso que ocurre en prácticamente todas las células del cuerpo.

El descubrimiento facilita el diagnóstico de nuevas enfermedades raras y aporta claridad a familias con cuadros complejos y sin respuestas médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sistema nervioso, por ejemplo, este mecanismo es esencial para la formación de conexiones entre neuronas. Cuando falla, puede afectar el desarrollo cognitivo y motor. La diversidad de síntomas responde justamente a ese rol amplio: al tratarse de un proceso básico para muchas funciones, su alteración genera efectos en distintos sistemas al mismo tiempo.

Uno de los aportes más importantes del descubrimiento es la posibilidad de brindar una explicación concreta a familias que enfrentan enfermedades complejas sin diagnóstico.

Al identificar el gen responsable, los médicos cuentan ahora con una referencia clara para analizar casos similares. Esto podría permitir que más pacientes sean diagnosticados en el futuro, especialmente aquellos con cuadros clínicos poco definidos.

Además, el hallazgo amplía el conocimiento sobre el funcionamiento del complejo oligosacariltransferasa, lo que podría facilitar la identificación de otros genes involucrados en enfermedades relacionadas.

Nuevas líneas para la investigación y el tratamiento

El hallazgo del RPN1-CDG impulsa la investigación en tratamientos como terapias génicas y medicina personalizada para trastornos de glicosilación congénita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque aún no existe un tratamiento específico para el RPN1-CDG, conocer su causa molecular es un paso fundamental para avanzar en ese camino.

Los investigadores ya exploran posibles estrategias, como intervenciones metabólicas o enfoques basados en terapias génicas que permitan compensar el defecto en la glicosilación.

Este tipo de avances también tiene impacto en la medicina personalizada, ya que permite diseñar tratamientos adaptados al origen específico de cada enfermedad.

El descubrimiento del RPN1-CDG marca un hito en el estudio de los trastornos genéticos poco frecuentes. Más allá de este caso puntual, aporta información valiosa sobre cómo funcionan procesos esenciales en el organismo y cómo su alteración puede dar lugar a enfermedades complejas.

A medida que se amplía el conocimiento sobre estos mecanismos, crecen las posibilidades de diagnóstico y tratamiento para pacientes que, hasta ahora, no contaban con respuestas claras.