Ciencia

La realidad virtual puede inducir emociones positivas y bienestar psicológico, según un estudio internacional

Un análisis de 122 estudios muestra que la geometría, la iluminación y los colores influyen directamente en la generación de estados de calma y alegría en usuarios de estas tecnologías

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Un usuario adulto de género neutro, con cabello rizado y suéter gris, usa un visor VR blanco y negro, mirando hacia arriba con expresión de asombro y tranquilidad.
El estudio identificó cómo el diseño visual en realidad virtual puede influir en el bienestar psicológico de los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibilidades de la realidad virtual para favorecer el bienestar psicológico y transformar entornos educativos, terapéuticos y arquitectónicos podrían ser considerablemente mayores de lo que se ha explorado hasta ahora, informó el portal especializado en tecnología TechXplore.

Un equipo de científicos de la Universidad Murdoch, universidad australiana de investigación, desarrolló un marco conceptual que identifica los factores visuales capaces de influir en la experiencia emocional de los usuarios en entornos de realidad virtual, conforme al estudio publicado en la revista académica International Journal of Human–Computer Interaction.

El equipo llevó a cabo una revisión sistematizada que abarcó 122 artículos revisados por pares publicados entre 2017 y 2024. A partir de este enfoque, se identificaron patrones y vacíos en la literatura sobre el impacto de los factores visuales en la generación de emociones positivas en entornos virtuales de alta fidelidad.

La investigación fue presentada en la conferencia internacional Artificial Intelligence and Virtual Reality (AIVR 2025) de Osaka, Japón, donde se describió cómo orientar el diseño de experiencias de realidad virtual hacia la generación de estados emocionales constructivos como la calma, la alegría y el asombro, en contraste con el enfoque tradicionalmente centrado en la evocación de miedo y ansiedad.

El estudio destacó el impacto de la geometría y la iluminación en las emociones que generan los entornos de realidad virtual (Fuente: Behance, proyecto Immersive VR Installation, 2023).
El estudio destacó el impacto de la geometría y la iluminación en las emociones que generan los entornos de realidad virtual (Fuente: Behance, proyecto Immersive VR Installation, 2023).

Aportes del estudio y factores visuales en la experiencia emocional

Entre los aportes centrales del trabajo destacan la delimitación de cuatro componentes visuales primarios: geometría, iluminación, superficies materiales y color, junto a sus subelementos asociados, cuya manipulación determina el grado de realismo y la intensidad del involucramiento emocional de los usuarios.

Según el análisis de la literatura, la geometría —en particular la escala y proporción de elementos naturales como montañas o árboles de gran tamaño— es el factor más investigado y vinculado a la inducción de asombro, mientras que la iluminación dinámica y ciertos valores de color, como tonos cálidos y saturados, muestran mayor influencia en la generación de estados de calma y bienestar.

Tom Goates, candidato a doctorado y líder del proyecto, precisó: “La iluminación dinámica puede contribuir significativamente a la calma”; la geometría, en especial las proporciones de elementos como montañas y árboles, tiene capacidad para generar asombro; y la manipulación geométrica puede favorecer el confort perceptual y la coherencia visual, apoyando el estado de calma.

El trabajo sistematiza por primera vez una propuesta de marco analítico para evaluar cómo escalas y proporciones geométricas, niveles de iluminación y sombras, variaciones en texturas y reflejos, además del uso de valores y tonos de color, inciden de forma directa en las emociones de los usuarios en entornos virtuales.

El estudio explica que este enfoque supera las primeras tendencias de la realidad virtual, que se centraron en la simulación de emociones negativas para contextos de entretenimiento. La evidencia recogida por el equipo sitúa ahora, en el centro del debate, la necesidad de desarrollar estudios orientados a la inducción de “estados emocionales positivos como el asombro, la alegría y la calma”, atributos cuya relevancia terapéutica y psicológica se reconoce cada vez más.

Hombre con barba usando un visor de realidad virtual en un bosque digital hiperrealista con árboles altos, montañas lejanas y luz solar cálida.
La geometría de elementos naturales en realidad virtual, como montañas y árboles de gran escala, se relaciona con la inducción de asombro en los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y aplicaciones futuras

A pesar de los avances, la revisión sistemática indicó que la evidencia empírica disponible es aún fragmentaria y dispersa, especialmente respecto al impacto de la hiperrealidad visual en la inducción de emociones positivas.

Los autores subrayan la existencia de “importantes vacíos de conocimiento sobre las interacciones entre los subelementos visuales y las emociones generadas”, como advirtió Goates, lo que revela la carencia de estudios que exploren de manera integral el efecto combinado de los distintos factores visuales, una brecha relevante para futuras investigaciones.

Goates señaló: “Apenas estamos comenzando a explorar estas capacidades”. Por ello, es necesario impulsar nuevos estudios que integren mediciones psicológicas y fisiológicas, y adoptar enfoques interdisciplinarios que combinen métodos subjetivos y objetivos para una evaluación más precisa del efecto emocional de los diseños virtuales.

De acuerdo con los autores, el potencial de los entornos virtuales hiperrealistas para aplicaciones en salud mental, reducción del estrés, bienestar basado en la naturaleza, simulaciones urbanas y de planificación, así como en educación y entornos de aprendizaje inmersivos, es amplio.

Lograr avances hacia protocolos estandarizados y experimentos controlados que permitan identificar el aporte específico de cada variable visual fortalecerá el diseño de experiencias virtuales orientadas al bienestar psicológico y la eficacia formativa. Es por ello que la estructura metodológica propuesta define criterios para diseñar experiencias adaptadas al usuario, enfocadas en el compromiso emocional, la retención de la memoria y la toma de decisiones, áreas que Goates considera “fundamentales para la eficacia de la realidad virtual”.

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