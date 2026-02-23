Ciencia

Descubren la causa fisiológica detrás de la baja diabetes tipo 2 en regiones montañosas

El trabajo de los Gladstone Institutes y universidades estadounidenses revela que la adaptación de los glóbulos rojos en hipoxia es clave para entender la menor incidencia de la enfermedad

Un estudio revela que vivir
Un estudio revela que vivir en zonas de gran altitud reduce la incidencia de diabetes tipo 2 entre sus habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que residen en zonas de gran altitud registran una incidencia menor de diabetes tipo 2 frente a quienes viven al nivel del mar. Un reciente hallazgo, difundido por Muy Interesante, señala que los glóbulos rojos cumplen un papel clave en este fenómeno porque contribuyen al control de los niveles de glucosa en situaciones de hipoxia.

Este avance, liderado por un equipo de los Gladstone Institutes en Estados Unidos, identifica la causa fisiológica detrás de una tendencia que la ciencia observaba desde hace décadas. Hasta ahora, la baja prevalencia de diabetes en regiones elevadas era considerada un misterio para los especialistas, como explicó Muy Interesante.

El enigma de la diabetes y la altitud

Numerosos estudios epidemiológicos detectaron que las poblaciones de regiones montañosas muestran tasas inferiores de diabetes tipo 2 respecto a aquellas que viven a menor altura. Sin embargo, la explicación fisiológica que respalda este efecto seguía sin resolverse.

La baja presión atmosférica y la disminución de oxígeno en altitud imponen al organismo una serie de ajustes metabólicos. Previo a este descubrimiento, los expertos solo manejaban hipótesis parciales sobre el origen de la diferencia.

El papel inesperado de los glóbulos rojos

El estudio liderado por Isha
El estudio liderado por Isha Jain revela que los glóbulos rojos absorben glucosa durante episodios de hipoxia en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo encabezado por Isha Jain, profesora de bioquímica en la Universidad de California en San Francisco, identificó que los glóbulos rojos actúan como “esponjas” para la glucosa cuando falta oxígeno en el cuerpo. Estas células absorben grandes cantidades de azúcar durante la hipoxia y ayudan a mantener a raya la azúcar en sangre.

Jain señaló este hallazgo como “la revelación de un compartimento oculto del metabolismo de la glucosa”. El estudio, publicado en Cell Metabolism, redefine el rol clásico asignado a los glóbulos rojos, tradicionalmente vinculados solo al transporte de oxígeno.

Lo que antes se consideraba una simple rareza geográfica se muestra, según Muy Interesante, como una estrategia biológica sofisticada.

Cómo funciona la adaptación metabólica en hipoxia

La investigación comprobó que, en entornos de poca oxigenación, tanto la proporción como la actividad de los glóbulos rojos aumentan. En experimentos con ratones, se observó que, tras ingerir azúcar, estos animales eliminan la glucosa de su sangre rápidamente si hay hipoxia.

Experimentos con ratones muestran una
Experimentos con ratones muestran una respuesta acelerada en la eliminación de glucosa bajo hipoxia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante técnicas avanzadas de imagen metabólica, los científicos confirmaron que los glóbulos rojos son los principales responsables de esta absorbencia anómala de azúcar. A nivel molecular, la glucosa capturada produce compuestos especiales que facilitan la liberación de oxígeno a los tejidos, optimizando el rendimiento corporal ante condiciones adversas.

El mecanismo fue corroborado junto a expertos de la Universidad de Colorado y la Universidad de Maryland, quienes confirmaron que la adaptación perdura incluso semanas y meses luego de que los ratones regresan a la normalidad de oxígeno.

Aplicaciones terapéuticas: hacia una nueva vía contra la diabetes

A partir de estos resultados, el grupo probó un fármaco experimental, HypoxyStat, desarrollado para simular los efectos de la hipoxia sin necesidad de exposición prolongada a la altura. Esta sustancia hace que la hemoglobina retenga el oxígeno de forma prolongada, desencadenando la respuesta adaptativa de los glóbulos rojos.

La investigación demuestra que HypoxyStat
La investigación demuestra que HypoxyStat permite que la hemoglobina retenga el oxígeno por períodos más largos en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En modelos de ratones diabéticos, HypoxyStat logró revertir la hiperglucemia y alcanzó una eficacia superior a la de algunos tratamientos convencionales. Según Muy Interesante, este avance podría transformar el enfoque terapéutico de la diabetes tipo 2 e inspirar nuevas líneas de investigación.

La investigadora principal resaltó que este descubrimiento “abre una vía terapéutica inédita: utilizar los propios glóbulos rojos como aliados metabólicos en el control de la glucosa”. Las repercusiones, además, se extienden al ámbito deportivo, la fisiología del ejercicio e incluso a posibles tratamientos para lesiones en las que la hipoxia tiene relevancia.

El hallazgo demuestra que adaptarse a la altitud modifica profundamente la función de los glóbulos rojos, lo que plantea el inicio de una nueva etapa en la investigación y el tratamiento metabólico.

