Qué razones impulsan el desarrollo y mantenimiento de astas en las hembras de reno durante el invierno y la gestación

A diferencia de otros ciervos, tanto machos como hembras de reno desarrollan astas, lo que marca una excepción clave en los cérvidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la tundra ártica, los renos —también conocidos como caribúes— presentan una característica poco común entre los cérvidos: tanto machos como hembras desarrollan astas. A diferencia de la mayoría de las especies, donde solo los machos las poseen, en este caso las hembras también las exhiben, aunque de forma más pequeña y menos robusta.

Según la revista de divulgación Popular Science, esta característica representa una excepción dentro de la familia de los ciervos y ha despertado el interés de la comunidad científica debido a su función evolutiva y biológica diferenciada. Las astas en los renos, a diferencia de los cuernos, son verdaderos huesos que se desprenden y regeneran cada año, en un proceso que implica un considerable gasto energético.

Los machos suelen perder sus astas tras la temporada de reproducción en otoño, mientras que las hembras las conservan durante el invierno y solo las pierden poco después de dar a luz. Esta diferencia en la caída de las astas apunta a que cumplen un papel relevante durante el periodo de gestación y crianza.

Las hembras de reno mantienen sus astas durante el invierno y las pierden tras parir, a diferencia de los machos que las pierden en otoño (iStock)

Costos energéticos y biológicos de las astas en los renos

El desarrollo de astas implica un alto costo energético para los renos, ya que estas estructuras óseas requieren un intenso flujo sanguíneo y un aporte constante de nutrientes para crecer y mantenerse hasta su desprendimiento. Este esfuerzo afecta a ambos sexos, pero resulta especialmente exigente en las hembras, que deben sostener este gasto durante el invierno y, en muchos casos, en plena gestación.

En los machos, las astas cumplen el propósito de demostrar aptitud genética, ya que solo aquellos individuos con capacidad para alimentarse adecuadamente pueden desarrollar astas grandes y saludables. En las hembras, la explicación de su función ha sido menos clara, lo que ha motivado investigaciones recientes para entender su sentido adaptativo.

Motivo por el que las hembras desarrollan astas, según estudios recientes

De acuerdo con un estudio citado por la revista de divulgación Popular Science, la razón de que las hembras de reno desarrollen astas podría ser sencilla: constituyen una fuente de nutrientes para las madres recientes.

Las astas de los renos están formadas por hueso verdadero y se desprenden una vez al año tras cumplir su función biológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos del estudio publicado en Popular Science analizaron huesos en el Arctic National Wildlife Refuge de Alaska —hábitat de la manada de caribúes Porcupine, con unos 200.000 individuos que recorren una migración de 2.400 kilómetros— y observaron que las hembras pierden sus astas justo cuando paren a sus crías. Esto deja el terreno cubierto de astas femeninas.

El estudio analizó 1.567 astas y reveló un dato contundente: el 86% presentaba marcas de mordeduras, y en el 99% de los casos correspondían a otros caribúes. Este patrón confirma una preferencia clara por consumir astas caídas, una conducta poco habitual pero clave en su comportamiento alimentario.

Observaciones sobre el consumo de astas por los propios caribúes

El análisis de los restos óseos recogidos en el Arctic National Wildlife Refuge permitió identificar una clara preferencia de los caribúes por roer las astas caídas de las hembras, en comparación con otros huesos presentes en el entorno.

Ingerir fragmentos de astas proporciona a las hembras de reno calcio y fósforo, esenciales para la recuperación posparto y la producción de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos constataron que casi todas las marcas de mordeduras en las astas correspondían a caribúes, mientras que en otros restos óseos se hallaban señales de diferentes especies. Este patrón sugiere que el consumo de astas constituye una conducta específica y repetida dentro de la población.

Además de la prueba física de mordidas, los especialistas observaron que el consumo de astas por parte de los caribúes ocurre en momentos estratégicos del año, especialmente después del parto.

Los animales buscan activamente astas recién desprendidas, lo que indica una adaptación conductual para maximizar el aprovechamiento de recursos en un ambiente donde los minerales son escasos durante el invierno ártico.

Valor nutricional de las astas para las madres recientes

Las astas de reno contienen altas concentraciones de calcio y fósforo, dos minerales fundamentales para la recuperación posparto y la producción de leche. Ingerir sus fragmentos ofrece a las hembras un suplemento inmediato y accesible en una etapa en la que sus necesidades nutricionales se incrementan considerablemente. Esta fuente mineral resulta especialmente valiosa en el contexto de la tundra, donde la disponibilidad de nutrientes puede ser limitada.

El hallazgo de que las madres acceden a nutrientes clave mediante el consumo de astas subraya una notable adaptación evolutiva en la manada de caribúes del Ártico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de este suplemento se refuerza porque, tras el nacimiento, las madres requieren reponer rápidamente los minerales perdidos durante la gestación y la lactancia. Los expertos especializados en fauna ártica y nutrición animal consideran que el acceso a calcio y fósforo a través del consumo de astas puede influir de manera decisiva en la salud de las hembras y la supervivencia de las crías.