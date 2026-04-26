Ciencia

La evidencia científica respalda el impacto de las personas “buena onda”

Los análisis recientes muestran que quienes poseen este perfil influyen positivamente en la convivencia social, al facilitar ambientes armónicos y fomentar relaciones saludables dentro de distintos grupos y comunidades

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Un grupo diverso de diez personas, entre adultos y jóvenes, sentados y de pie en una sala de estar luminosa, mostrando gestos de apoyo y escucha mutua.
Rasgos como generosidad, autenticidad, paciencia y sentido del humor definen a quienes poseen buena onda, revela Lisa Firestone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un creciente cuerpo de evidencia científica demuestra que las personas consideradas “buena onda” comparten una serie de rasgos de personalidad y comportamientos observables que pueden ser identificados y medidos por la psicología moderna.

Lejos de tratarse de una cualidad vaga o exclusivamente subjetiva, la “buena onda” responde a patrones específicos que impactan de manera positiva en la calidad de las relaciones y el bienestar social. Estudios recientes publicados en The Independent, Psychology Today y la revista estadounidense Scientific American profundizan en el perfil de estos individuos y en la relevancia de sus cualidades para la vida cotidiana.

Según The Independent, la percepción de “buena onda” trasciende la mera simpatía superficial. Los especialistas consultados explican que quienes son vistos de este modo suelen demostrar empatía, amabilidad, coherencia entre palabras y acciones, y una actitud abierta para escuchar y comprender a los demás.

A esto se suma una disposición al optimismo y la resiliencia frente a los desafíos, factores que contribuyen a generar entornos armónicos y confiables tanto en el ámbito personal como social.

¿Qué rasgos definen a una persona “buena onda”?

Fomentar y cultivar la buena onda fortalece redes de apoyo y comunidades solidarias en sociedades diversas y complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fomentar y cultivar la buena onda fortalece redes de apoyo y comunidades solidarias en sociedades diversas y complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Lisa Firestone, citada por Psychology Today, identifica entre los principales atributos la generosidad, la paciencia, la autenticidad y el sentido del humor, así como la capacidad para perdonar y para adaptarse a situaciones nuevas.

Asimismo, Firestone destaca que estos rasgos no solo facilitan el establecimiento de vínculos saludables y duraderos, sino que también inciden en el bienestar individual, disminuyendo el estrés y promoviendo emociones positivas.

En investigaciones reseñadas por Scientific American, se ha demostrado que las personas “buena onda” tienden a ser percibidas como líderes informales y agentes de cohesión en distintos grupos sociales, al promover la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. Los estudios subrayan que la autenticidad y la flexibilidad cognitiva son fundamentales para generar confianza y simpatía en los entornos donde se desenvuelven.

Expertos en psicología social coinciden en que estas características pueden desarrollarse y fortalecerse a través de entrenamiento emocional, prácticas de comunicación asertiva y ejercicios de empatía. La evidencia sugiere que la “buena onda” no es solo un rasgo innato, sino una capacidad que puede ser cultivada activamente a lo largo de la vida.

Impacto social, bienestar colectivo y perspectivas de futuro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La buena onda puede desarrollarse con entrenamiento emocional, empatía y comunicación asertiva, indica la psicología social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del plano individual, la presencia de personas “buena onda” tiene efectos tangibles en la dinámica de grupos, organizaciones y comunidades enteras. The Independent destaca que su influencia contribuye a reducir tensiones, mejorar la cooperación y aumentar la satisfacción general en ambientes laborales, escolares y familiares. Según Scientific American, los entornos donde predominan estos perfiles tienden a ser más resilientes frente al conflicto y muestran mayor capacidad de adaptación ante cambios inesperados.

La ciencia social señala que la valoración de estos rasgos resulta esencial en sociedades cada vez más diversas y complejas. La capacidad de inspirar confianza, promover el respeto y contagiar un estado de ánimo positivo es vista por los expertos como una herramienta clave para fortalecer redes de apoyo y fomentar comunidades solidarias y saludables.

La “buena onda” se consolida como un conjunto de habilidades emocionales y sociales que, lejos de ser triviales, pueden ser aprendidas, entrenadas y potenciarse para beneficio propio y del entorno. Reconocer y cultivar estos atributos contribuye a construir una sociedad más empática, cooperativa y resiliente.

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