Un hallazgo genético podría evitar la extinción de las bananas

La identificación de una región del ADN relacionada con la resistencia en una variedad silvestre, permite avanzar hacia el desarrollo de cultivos capaces de enfrentar la marchitez que afecta al sector bananero mundial

Un hallazgo genético podría evitar la extinción de las bananas

La persistencia del hongo Fusarium ha consolidado a la marchitez, conocida también como enfermedad de Panamá, entre los retos más graves para el cultivo de banana. Esta patología, impulsada por cepas del denominado Race 4, destruye plantaciones y deja residuos infecciosos en los suelos agrícolas.

El sector bananero, responsable de abastecer a más de 400 millones de personas, enfrenta una vulnerabilidad estratégica: el 80 % de la producción se destina al consumo local y aporta entre 15 y 27 % de las calorías diarias en zonas tropicales y subtropicales. Un descenso pronunciado en las cosechas impactaría de lleno en la seguridad alimentaria y en las economías agrícolas de numerosos países.

Las cifras de la industria son contundentes: el mercado bananero mueve USD 140 mil millones y alimenta a cientos de millones de personas, según la revista científica Popular Science. Un retroceso en la producción pondría en jaque la estabilidad económica de agricultores y naciones dependientes del fruto.

Desde la perspectiva empresarial, Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente y CEO de Fresh Del Monte Produce, subrayó la relevancia de la protección colectiva en la cadena de suministro: “Es fácil dar por sentado el banano—simple, familiar, siempre presente. Pero detrás de esa simplicidad existe una de las cadenas de suministro más coordinadas y colaborativas de la agricultura. Protegerla es nuestra responsabilidad compartida—y si no actuamos de manera conjunta para apoyar a los productores y estabilizar este suministro, corremos el riesgo de ver desaparecer esta fruta—y los medios de vida detrás de ella—ante nuestros ojos."

La marchitez por hongo Fusarium amenaza el 80% de la producción de banana destinada al consumo local en regiones tropicales y subtropicales

Frente a este escenario, investigadores de la Universidad de Queensland, una de las principales instituciones de investigación de Australia, diseñaron una estrategia experimental basada en el cruce genético y el análisis molecular para afrontar la resistencia al Fusarium.

El equipo trabajó con bananas silvestres de la variedad Calcutta 4, que cruzaron con plantas de otra subespecie vulnerable. Las nuevas generaciones resultantes fueron expuestas al hongo, mientras los científicos comparaban el ADN de las plantas resistentes con el de las infectadas.

El proceso se extendió durante cinco años y permitió localizar la resistencia en el cromosoma 5 de la Calcutta 4. Esta metodología, que combina fitomejoramiento tradicional con técnicas de identificación genética, abre la puerta a una protección más eficaz frente al patógeno responsable de devastar plantaciones comerciales.

Gracias a este enfoque, los científicos identificaron por primera vez una región genómica asociada con la resistencia al hongo Fusarium, particularmente frente a la variante Sub Tropical Race 4 (STR4), que afecta gravemente a regiones subtropicales. La importancia del hallazgo radica en que la defensa natural de la Calcutta 4 puede ser aprovechada para desarrollar bananas comestibles protegidas de la enfermedad.

No obstante, el estudio advierte que los frutos de Calcutta 4 no son aptos para el consumo comercial. Por eso, el reto inmediato es trasladar el rasgo de resistencia a variedades comerciales mediante marcadores moleculares, que permitan seleccionar plántulas resistentes antes de que presenten síntomas en el campo.

La estrategia combina cruzamientos genéticos y análisis molecular para crear bananas resistentes y frenar la propagación del hongo Fusarium

El avance científico ofrece una esperanza, aunque enfrenta obstáculos prácticos. El genetista Andrew Chen precisó a Popular Science que el desafío actual no está solo en realizar cruces, sino en crear herramientas genéticas para rastrear y seleccionar el rasgo de resistencia de forma temprana.

El próximo paso es desarrollar marcadores moleculares para rastrear el rasgo de resistencia y así los fitomejoradores podrán seleccionar plántulas de manera temprana y precisa antes de que aparezcan síntomas, puntualizó Chen. Esto aceleraría la selección, reduciría costes y permitiría, a futuro, ofrecer bananas resistentes y aptas para el consumo.

Aún así, el proceso de mejoramiento varietal es lento: cada generación requiere al menos 12 meses para crecer y analizarse, lo que implica años de ensayos antes de llegar a variedades comerciales listas para el mercado.

La relevancia de este trabajo se magnifica dado que la banana es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, detrás del trigo, el arroz y el maíz. El descubrimiento de la resistencia genética en el cromosoma 5 de Calcutta 4 representa una oportunidad para proteger la producción global y garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas.

