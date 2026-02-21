Ciencia

Cómo reacciona el cerebro humano ante opiniones contrarias

El entorno, el sentido de pertenencia y la tensión emocional influyen en la disposición a abrirse a nuevas perspectivas

Guardar
Las estrategias neurocientíficas favorecen la
Las estrategias neurocientíficas favorecen la convivencia y el crecimiento colectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escucha de opiniones contrarias activa un complejo entramado de reacciones en el cerebro humano, que trasciende la mera confrontación intelectual. Según BBC Mundo, el simple hecho de percibir un desacuerdo pone en marcha sistemas de alerta incluso antes de que la mente procese los argumentos en sí.

La corteza cingulada anterior desempeña un papel central en este proceso. Esta región, descrita como un radar para las inconsistencias entre lo esperado y lo real, se activa en cuanto una idea desafía nuestras creencias previas.

La amígdala, encargada de identificar amenazas, y la ínsula, que detecta sensaciones físicas de incomodidad, completan un sistema de defensa instintivo que, según la neurociencia, es tan rápido como inevitable.

La corteza cingulada anterior se
La corteza cingulada anterior se activa ante ideas que desafían creencias previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universidad de Sevilla y plasticidad cerebral

Investigadores del Grupo de Neurociencia del Bienestar de la Universidad de Sevilla han profundizado en la capacidad del cerebro para adaptarse a la disonancia.

Sus estudios demuestran que prácticas como la atención plena y la biorretroalimentación fisiológica pueden modular la reactividad ante el desacuerdo. El entrenamiento en regulación emocional y fisiológica permite reducir respuestas automáticas y fomentar pausas reflexivas, lo que facilita la gestión de conversaciones complejas y disminuye el impacto físico del conflicto.

Estos hallazgos coinciden con la línea de investigación de universidades internacionales como Harvard y Stanford, cuyos estudios han mostrado que fortalecer el autocontrol y la flexibilidad cognitiva favorece la apertura a perspectivas diversas.

Si bien el material original no cita investigaciones concretas de estas instituciones, la literatura científica general respalda la idea de que la plasticidad cerebral permite al individuo entrenar nuevas formas de afrontar el desacuerdo, promoviendo el diálogo y la tolerancia.

El estrés crónico intensifica la
El estrés crónico intensifica la polarización y dificulta la escucha activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del “cerebro social” y la pertenencia grupal

No solo los mecanismos biológicos influyen en la reacción ante opiniones opuestas. El “cerebro social”, concepto que describe la tendencia humana a priorizar la pertenencia al grupo, juega un papel determinante.

Según BBC Mundo, muchas creencias profundas se vinculan al sentido de identidad y pertenencia, por lo que cambiar de opinión puede percibirse como una amenaza social.

El temor a perder estatus o ser excluido motiva respuestas defensivas inmediatas. Este fenómeno se intensifica bajo condiciones de estrés crónico, que debilita la capacidad de gestionar las emociones y dificulta la resolución serena de desacuerdos. Así, la polarización social, o incluso en equipos de trabajo, se alimenta de la dificultad para escuchar y aceptar perspectivas distintas.

El cerebro social prioriza la
El cerebro social prioriza la identidad de grupo frente a ideas divergentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liderazgo, conflicto y clima emocional

En contextos de alta exigencia, una gestión deficiente del desacuerdo puede tener consecuencias graves. BBC Mundo advierte que los conflictos personales, la comunicación bloqueada y el deterioro del clima emocional suelen ser resultado de no saber escuchar activamente.

Asimismo, en espacios de liderazgo, la incapacidad para aceptar opiniones disidentes puede frenar el avance colectivo y afectar la convivencia.

La neurociencia, sin embargo, ofrece una visión optimista. “El cerebro es plástico”, sostienen los investigadores de la Universidad de Sevilla, quienes remarcan que entrenar la regulación emocional permite transformar la reacción automática en una oportunidad para el aprendizaje y la colaboración.

La pertenencia grupal condiciona la
La pertenencia grupal condiciona la apertura al diálogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para una convivencia empática

La clave no está en evitar la incomodidad, sino en aprender a regularla. Escuchar ideas opuestas no significa renunciar a los propios valores, sino ampliar el marco de referencia antes de tomar una decisión. Practicar la pausa reflexiva, fortalecer la regulación emocional y comprender los mecanismos cerebrales subyacentes son estrategias que, según los estudios citados, pueden reducir la polarización y mejorar la convivencia.

Comprender cómo funciona el cerebro frente al desacuerdo permite reemplazar las reacciones automáticas por una actitud reflexiva y empática. Así, se sientan las bases para una convivencia más equilibrada, en la que la diversidad de ideas se transforma en una herramienta de crecimiento personal y colectivo.

Temas Relacionados

Cerebro HumanoCorteza Cingulada AnteriorAtención PlenaDisonancia CognitivaSalud MentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un avance científico identifica el origen celular de las neuronas dañadas en el Parkinson

El trabajo experimental demuestra que manipular señales genéticas y ambientales aumenta la supervivencia de las células nerviosas en laboratorio, potenciando las estrategias

Un avance científico identifica el

La sustancia P resurge como objetivo en el tratamiento de la migraña

Investigaciones recientes muestran que podría ser clave para desarrollar nuevas terapias contra esta enfermedad neurológica, especialmente en pacientes que no responden a las opciones disponibles y requieren alternativas eficaces

La sustancia P resurge como

El ejercicio físico favorece la protección cerebral mediante una enzima liberada por el hígado

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco identifica que la actividad física activa una proteína hepática clave, abriendo nuevas posibilidades para prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer

El ejercicio físico favorece la

Descubren células que pueden intensificar o debilitar recuerdos de miedo

Un estudio de la Universidad de Arizona, realizado en ratones, revela que los astrocitos influyen en la formación y desaparición de memorias asociadas a experiencias amenazantes, un hallazgo con potencial impacto terapéutico

Descubren células que pueden intensificar

Preocupación por la suba de tos convulsa: la caída en la vacunación expone a los más chicos

El registro de casos confirmados duplicó los valores del año pasado y las autoridades advierten por el riesgo ante el inicio de clases. Especialistas insisten en la importancia de completar los esquemas de inmunización y detectar la enfermedad a tiempo

Preocupación por la suba de
DEPORTES
Sorpresa en el fútbol argentino:

Sorpresa en el fútbol argentino: Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben a más de 1 año de su retiro

Tras la pretemporada, Franco Colapinto se prepara para su debut en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El elenco de MasterChef celebró

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

INFOBAE AMÉRICA

Las instituciones del sistema judicial

Las instituciones del sistema judicial refuerzan la capacitación continua con nuevas iniciativas en El Salvador

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país

Tierras raras y soberanía: Lula mira a India mientras crece el desafío global sobre los minerales estratégicos

India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi