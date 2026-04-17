Autotest de migraña: cinco preguntas que pueden ayudar a detectarla

Un autotest basado en criterios internacionales ayuda a identificar señales de alerta en casos de dolor de cabeza recurrente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una evaluación orientativa sencilla basada en criterios clínicos internacionales puede ayudar a identificar señales de alerta cuando los dolores de cabeza se repiten y afectan la vida cotidiana. Especialistas recomiendan consultar a un neurólogo ante episodios frecuentes, ya que un diagnóstico adecuado permite distinguir la migraña de otros tipos de dolor de cabeza y acceder a tratamientos que mejoran la calidad de vida.

La migraña es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo y suele permanecer subdiagnosticada. Según la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3), publicada por la International Headache Society, los episodios recurrentes de dolor de cabeza pueden corresponder a migraña, especialmente cuando impactan en las actividades diarias. Identificar los síntomas y consultar a un especialista permite acceder a un tratamiento específico y reducir la frecuencia e intensidad de los ataques.

Muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles con migraña sin recibir un diagnóstico preciso. Esto ocurre, en parte, porque el dolor de cabeza suele naturalizarse o tratarse únicamente con analgésicos, sin una evaluación médica adecuada.

Especialistas sugieren consultar a un neurólogo ante episodios frecuentes para distinguir la migraña de otros tipos de cefalea (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El diagnóstico de migraña se basa fundamentalmente en la historia clínica del paciente y en características muy específicas del dolor y de los síntomas que lo acompañan. Por eso existen herramientas que ayudan a sospecharla y orientar la consulta médica”, explica la Dra. Natalia Larripa, médica neuróloga del Servicio de Movimientos Anormales y Clínica de Cefaleas de FLENI y del Hospital Austral.

Para identificar señales de alerta, existe un autotest simple de orientación, que no reemplaza el diagnóstico médico, pero puede despertar la inquietud sobre si un dolor de cabeza frecuente merece la evaluación de un especialista.

Las preguntas se basan en criterios clínicos ampliamente utilizados para diagnosticar migraña, incluidos los definidos por la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3) y en cuestionarios validados como el ID-Migraine, desarrollado por el neurólogo Richard B. Lipton y colaboradores.

La migraña afecta a millones de personas y suele permanecer sin diagnóstico, lo que retrasa el acceso a tratamientos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco preguntas que pueden alertar sobre migraña

1. ¿Tuviste al menos 4 o 5 episodios de dolor de cabeza en los últimos tres meses?

2. ¿El dolor dura entre 4 y 72 horas, si no tomás medicación?

3. ¿El dolor es pulsátil o late, y suele afectar un lado de la cabeza?

4. Durante el episodio, ¿tenés náuseas o molestias con la luz y el ruido?

5. ¿El dolor te hace cancelar planes o faltar a compromisos laborales o educativos para acostarte y frenar todo?

Estas preguntas reflejan, según los expertos, aspectos centrales de la migraña: cantidad y duración de episodios, tipo de dolor, síntomas asociados y el impacto en la vida cotidiana.

El impacto en la vida diaria y la necesidad de suspender actividades son indicadores de que el dolor de cabeza requiere evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la respuesta es afirmativa a al menos una de ellas, se recomienda consultar a un neurólogo para que evalúe el cuadro clínico específico.

“El impacto funcional de esta enfermedad en la vida diaria también es un indicador muy importante. Cuando el dolor obliga a frenar todo, cancelar actividades o compromisos, ausentarse al trabajo o estudio, apagar la luz y acostarse, eso ya habla de un nivel de discapacidad que merece ser evaluado. El paciente con migraña debe recibir un tratamiento específico para el manejo agudo de las crisis y, en muchos casos, asociar un tratamiento preventivo”, indicó la Dra. Larripa.

En el sitio www.aliasmigraña.com, los pacientes pueden encontrar información sobre la enfermedad, acceder a un mapa geolocalizado con centros médicos cercanos y recursos descargables para llevar un mejor seguimiento de los síntomas y del impacto de la migraña en la vida.

Acceder a un diagnóstico preciso posibilita intervenciones que reducen la frecuencia e intensidad de los ataques migrañosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características de la migraña y síntomas asociados

La migraña es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por ataques recurrentes de dolor de cabeza que pueden durar horas o incluso varios días. Durante los episodios, muchas personas experimentan síntomas que van más allá del dolor, como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz (fotofobia), sensibilidad al ruido (fonofobia), dificultad para tolerar la actividad física y la necesidad de descansar en un ambiente oscuro y silencioso.

En algunos pacientes, los episodios pueden estar precedidos por un aura, un conjunto de síntomas neurológicos transitorios que incluyen alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje.

A pesar de su elevada prevalencia, muchas personas interpretan sus síntomas como dolores de cabeza comunes y no consultan con un especialista. “Existe una tendencia a convivir con el dolor o a automedicarse. Sin embargo, cuando los episodios se repiten y afectan la vida cotidiana, es importante investigar qué está pasando y tomar medidas al respecto”, advirtió Larripa.

Una persona sufre migraña en casa durante el verano, con medicinas y agua junto a una ventana soleada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la sospecha de migraña, los expertos coinciden en la necesidad de consultar con un neurólogo, el profesional capacitado para diagnosticar y tratar este trastorno. “El especialista puede diferenciar entre distintos tipos de dolor de cabeza, identificar factores desencadenantes e individualizar el tratamiento más adecuado para cada paciente”, señaló la Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, presidente de la Asociación Migraña y Cefaleas Argentina (AMYCA).

En la actualidad existen diversas estrategias terapéuticas para abordar la migraña, como la modificación del estilo de alimentación, la promoción de rutinas de sueño saludables, medicamentos para episodios agudos y terapias preventivas indicadas cuando las crisis son frecuentes o generan un impacto significativo.

“Muchas personas conviven con migrañas durante años sin saberlo. Un diagnóstico adecuado permite acceder a tratamientos y estrategias que ayudan a reducir la frecuencia de los ataques y mejorar la calidad de vida”, concluyó Martín Bertuzzi.