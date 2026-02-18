Ciencia

Por qué solo algunos portadores de genes de riesgo desarrollan Parkinson, según un estudio reciente

Una investigación reveló que esta patología estaría condicionada por la interacción de múltiples factores celulares. Cómo este avance abre nuevas posibilidades de tratamiento

Guardar
El estudio identifica la doble
El estudio identifica la doble mutación genética GBA1 y ATP13A2 como clave en el desarrollo del Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después del Alzheimer y afecta a más de 10 millones de personas en el mundo. Sin embargo, aún persisten preguntas clave: ¿por qué algunas personas con mutaciones genéticas de riesgo desarrollan la enfermedad y otras no?

Un estudio realizado por científicos del Baylor College of Medicine, en modelos animales y con datos genéticos, aporta una posible respuesta. Según la investigación, no basta con una sola mutación genética para que se desencadene el Parkinson. Serían necesarias al menos dos alteraciones simultáneas que afecten distintos tipos de células cerebrales.

El hallazgo, publicado en la revista Molecular Neurodegeneration, redefine la forma en que se entiende el inicio de la enfermedad y abre nuevas rutas para tratamientos experimentales.

El modelo de los “dos golpes” y la vulnerabilidad genética

Durante años se identificaron genes asociados al riesgo de Parkinson, entre ellos el GBA1. Sin embargo, muchas personas portadoras de esta mutación nunca desarrollan síntomas. Esto llevó a los investigadores a explorar la llamada “hipótesis de los dos golpes”: la idea de que una primera alteración genética aumenta la vulnerabilidad, pero la enfermedad solo aparece si se suma un segundo factor.

La investigación revela que no
La investigación revela que no basta una sola mutación para desencadenar la enfermedad de Parkinson en las personas (Freepik)

Para comprobarlo, como se dijo, el equipo estudió modelos animales y datos genéticos humanos. Observaron que la mutación en el gen GBA1, por sí sola, no provoca degeneración neuronal. Pero cuando se combina con una alteración en otro gen, llamado ATP13A2, sí se desencadena un proceso progresivo similar al Parkinson.

Neuronas y células de apoyo: una interacción decisiva

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que cada uno de estos genes actúa en células distintas.

El gen GBA1 afecta principalmente a las células gliales, que funcionan como soporte y protección de las neuronas. Estas células son fundamentales para mantener el entorno químico adecuado, eliminar desechos y asegurar que las neuronas puedan trabajar correctamente.

El gen GBA1 impacta principalmente
El gen GBA1 impacta principalmente a las células gliales, afectando el soporte y protección de las neuronas en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el gen ATP13A2 influye directamente en las neuronas, que son las células encargadas de transmitir señales eléctricas en el cerebro, es decir, la información que permite movernos, pensar, recordar y coordinar funciones básicas. Cada movimiento o pensamiento depende de esa comunicación constante entre neuronas.

La investigación mostró que cuando ambos tipos celulares se alteran al mismo tiempo, el equilibrio del sistema nervioso se rompe. Si las neuronas fallan en su funcionamiento interno y, al mismo tiempo, las células gliales dejan de brindar soporte y protección, el daño se potencia. No se trata de un problema aislado, sino de un efecto combinado que supera la capacidad de compensación del cerebro y favorece la degeneración progresiva.

El estudio identificó además un mecanismo biológico que ayuda a explicar el daño. Cuando fallan los lisosomas —las estructuras celulares encargadas de reciclar desechos— comienza a acumularse una sustancia grasa llamada glucocerebrósido. Este exceso altera la función tanto de neuronas como de células gliales.

El gen ATP13A2 influye directamente
El gen ATP13A2 influye directamente en las neuronas, alterando la transmisión de señales eléctricas esenciales para el movimiento y el pensamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células de apoyo se hinchan, pierden estabilidad y dejan de proteger adecuadamente a las neuronas. Con el tiempo, este entorno inflamatorio favorece la muerte celular.

Es como si el sistema de limpieza interno dejara de funcionar: los residuos se acumulan y el tejido comienza a deteriorarse.

Nuevas perspectivas para la prevención y el tratamiento

Los investigadores probaron en modelos animales fármacos experimentales que mejoran el funcionamiento de los lisosomas o reducen la acumulación de lípidos. Los resultados preliminares mostraron una reducción del daño celular.

Aunque todavía no se trata de tratamientos disponibles para pacientes, el hallazgo ofrece una hoja de ruta más clara.

El desbalance simultáneo en neuronas
El desbalance simultáneo en neuronas y células gliales favorece la degeneración progresiva característica del Parkinson (Freepik)

El Dr. Hugo Bellen, autor principal del estudio, explicó que portar una sola mutación no implica necesariamente desarrollar la enfermedad. Es la combinación de factores lo que lleva al sistema celular a un punto crítico. Esto podría explicar por qué algunas personas con antecedentes genéticos nunca presentan síntomas, mientras que otras sí.

Un cambio en la forma de entender la enfermedad

El Parkinson fue considerado durante mucho tiempo una enfermedad centrada exclusivamente en la degeneración neuronal. Este estudio sugiere que el problema puede surgir de la interacción entre distintos tipos de células y de fallas en procesos básicos de mantenimiento celular.

Comprender esta dinámica permite pensar en estrategias más integrales, que no solo apunten a la dopamina o a los síntomas motores, sino también a los mecanismos metabólicos y de reciclaje interno de las células.

Aunque se necesitan más estudios en humanos, el descubrimiento aporta una pieza clave para entender cómo se inicia el proceso degenerativo.

En lugar de un único desencadenante, el Parkinson podría ser el resultado de una combinación de alteraciones que, juntas, superan la capacidad de compensación del cerebro.

Temas Relacionados

Baylor College Of MedicineEstados UnidosDuncan Neurological Research InstituteGen GBA1Mutaciones Genéticas CombinadasNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

El intervalo entre recompensas es clave para el aprendizaje, según un estudio

Una investigación con ratones de la Universidad de California en San Francisco sostiene que el intervalo regular entre estímulos y recompensas influye más en el aprendizaje asociativo. Los detalles de un estudio publicado en Nature Neuroscience

El intervalo entre recompensas es

Accidente cerebrovascular e infarto: cómo identificarlos y cuáles son los factores de riesgo que comparten

Especialistas en salud cardiovascular de Cleveland Clinicexplican las señales distintivas de cada emergencia médica y detallan los hábitos, antecedentes y condiciones que aumentan la posibilidad de sufrir cualquiera de estos dos eventos

Accidente cerebrovascular e infarto: cómo

Las señales en los pies que podrían afectar el bienestar

Investigaciones recientes vinculan las alteraciones podales con caídas y lesiones. El seguimiento médico estricto y las revisiones sistemáticas pueden marcar la diferencia en la funcionalidad a largo plazo

Las señales en los pies

Plasticidad psicológica: ¿la personalidad puede cambiar después de los 60 años?

Un estudio reciente indaga si en la adultez avanzada, es posible transformar rasgos psicológicos considerados estables, y analiza el impacto de distintos factores en la manera en que las personas afrontan los cambios emocionales y sociales

Plasticidad psicológica: ¿la personalidad puede

Por qué el bostezo podría ayudar a enfriar el cerebro

Más allá de la sensación de fatiga, investigaciones recientes exploran el papel fisiológico y social de un acto cotidiano. Hipotálamo, dopamina y debates abiertos entre expertos alimentan nuevas preguntas

Por qué el bostezo podría
DEPORTES
La polémica por los trajes

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

TELESHOW
Nicki Nicole reprogramó su show

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Ya con nuestra bebita”

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

Online Mami: “En la moda argentina la inclusión fue una ola y ya pasó”

INFOBAE AMÉRICA

El protectorado como eje del

El protectorado como eje del nuevo orden internacional

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo

Carnaval en Panamá deja tres fallecidos por inmersión y más de 17 mil atenciones médicas

Denuncia e inspecciones en albergue obligan reubicación de 10 jóvenes bajo custodia del estado panameño

El intervalo entre recompensas es clave para el aprendizaje, según un estudio