Ciencia

El cerebro no depende de una sola muralla: descubren múltiples filtros que protegen su entorno

La identificación de células de la barrera basal amplía el conocimiento sobre la neuroprotección y plantea interrogantes sobre cómo fortalecer estos mecanismos para preservar la función cerebral en distintos cuadros clínicos

Guardar
Investigadores identifican un nuevo tipo
Investigadores identifican un nuevo tipo de células en el plexo coroideo que refuerzan la defensa del sistema nervioso central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la ciencia sostuvo que el cerebro estaba protegido principalmente por una gran muralla biológica: la barrera hematoencefálica. Esa estructura funciona como un filtro que controla qué sustancias pueden pasar desde la sangre hacia el tejido nervioso.

Ahora, un estudio publicado en Nature Neuroscience sugiere que el sistema es más complejo de lo que se creía. Investigadores del Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB) y la Universidad de Gante identificaron un nuevo tipo de células que actúan como una segunda línea de defensa.

El hallazgo introduce una pieza desconocida en el mapa de la neuroprotección y podría ayudar a comprender mejor qué ocurre cuando procesos inflamatorios —como infecciones graves, sepsis o enfermedades autoinmunes— impactan en el sistema nervioso.

Un control interno que no se había valorado

La investigación se centró en el plexo coroideo, una estructura ubicada dentro de las cavidades cerebrales encargada de producir el líquido cefalorraquídeo, el fluido que rodea y amortigua el tejido nervioso.

Allí, el equipo detectó células hasta ahora no descritas, a las que denominó “células de la barrera basal”. Estas forman una capa organizada que limita el paso de moléculas y células potencialmente dañinas.

El hallazgo de células de
El hallazgo de células de la barrera basal revela una segunda línea de protección junto a la barrera hematoencefálica en el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la barrera hematoencefálica puede compararse con la puerta principal de un edificio, esta nueva estructura sería un segundo control interno, situado en un punto estratégico que había pasado desapercibido.

La presencia de estas células fue confirmada tanto en modelos animales como en tejido humano, lo que refuerza la relevancia del descubrimiento.

Una defensa activa, no pasiva

Estas células están firmemente unidas entre sí y forman un cierre que regula el intercambio entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso.

La profesora Roosmarijn Vandenbroucke, quien lideró el trabajo, describió el mecanismo como una “puerta inteligente”: no bloquea todo de manera indiscriminada, sino que selecciona cuidadosamente qué puede atravesar ese límite.

La presencia de la nueva
La presencia de la nueva barrera fue confirmada tanto en modelos animales como en tejido cerebral humano, validando su relevancia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este control fino es esencial: el entorno del sistema nervioso debe mantenerse estable para que las neuronas puedan transmitir señales de forma adecuada.

Además, los investigadores observaron que esta estructura no es rígida ni inmutable. Se forma desde etapas tempranas del desarrollo y permanece activa durante la vida adulta, lo que indica que cumple un papel sostenido en la regulación del entorno cerebral.

Qué sucede cuando el cuerpo se inflama

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que esta línea de defensa puede debilitarse durante procesos inflamatorios generalizados, como infecciones graves.

El Dr. Daan Verhaege explicó que, en esas condiciones, las células se vuelven más vulnerables. Esa fragilidad podría permitir que componentes del sistema inmunológico o sustancias potencialmente dañinas ingresen en el sistema nervioso.

La debilitación de la segunda
La debilitación de la segunda línea de defensa puede permitir la entrada de sustancias dañinas durante inflamaciones o infecciones severas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno podría ayudar a explicar por qué algunas enfermedades sistémicas generan síntomas neurológicos, aun cuando el cerebro no sea el foco primario de la infección.

En términos simples, cuando la respuesta inmunológica es muy intensa, este segundo filtro puede perder parte de su eficacia.

Qué implica para enfermedades como el Alzheimer

Los autores del estudio señalan que el hallazgo podría ser relevante en patologías donde la inflamación acelera el deterioro, como el Alzheimer o la esclerosis múltiple.

Si este mecanismo adicional de control falla o se altera, podría facilitar procesos que contribuyan al daño progresivo del tejido nervioso.

El próximo desafío será determinar si es posible fortalecer estas uniones celulares. Si se lograra reforzar esa “puerta interna”, podría abrirse una nueva vía terapéutica orientada a limitar el impacto de la inflamación sobre el sistema nervioso.

Las células de la barrera
Las células de la barrera basal forman un cierre selectivo esencial para mantener la estabilidad del entorno donde operan las neuronas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas se habló de una única gran barrera protectora. Este trabajo muestra que el esquema es más sofisticado y cuenta con múltiples niveles de regulación.

Aunque todavía no existen aplicaciones clínicas inmediatas, identificar esta nueva capa defensiva amplía la comprensión sobre cómo el organismo protege el tejido nervioso.

Lejos de depender de una sola muralla, el cerebro parece contar con varios filtros coordinados. Entender cómo interactúan y qué los debilita podría ser clave para diseñar estrategias que ayuden a preservar la función neurológica en el futuro.

Temas Relacionados

Instituto Flamenco de BiotecnologíaGanteUniversidad de GantePlexo CoroideoNueva Barrera CerebralEnfermedades NeurológicasNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Descubren por qué la grasa visceral puede favorecer el desarrollo de la diabetes tipo 2

Un grupo de investigadores de los Estados Unidos halló que una proteína es clave para que las células defensivas del tejido adiposo sobrevivan y controlen la inflamación. Qué implica el hallazgo

Descubren por qué la grasa

Un cambio en la producción de energía explica la reducción de grasa en el Parkinson

Los resultados del estudio indicaron que el aumento de cuerpos cetónicos en la sangre acompaña la baja de peso, lo que evidencia un esfuerzo compensatorio del organismo ante el déficit en el uso de glucosa

Un cambio en la producción

No es el silencio: qué factor es determinante a la hora de estudiar y potenciar la concentración

Investigaciones recientes, realizadas mediante el análisis de respuestas cerebrales y conductuales, cuestionan los métodos tradicionales de estudio y abren el debate sobre qué realmente influye en la capacidad de mantener la atención

No es el silencio: qué

El origen evolutivo de la fragilidad al nacer: cómo el crecimiento del cerebro y el parto moldearon la biología humana

Un análisis publicado en Forbes examina las tensiones entre encefalización, bipedismo y límites metabólicos del embarazo, y detalló de qué manera esas presiones selectivas definieron la dependencia neonatal y la anatomía femenina

El origen evolutivo de la

Descubren cómo se forman las células responsables de la visión precisa en humanos

Investigadores de Johns Hopkins emplearon organoides para identificar la secuencia molecular que dirige la especialización celular en la retina, abriendo nuevas perspectivas para terapias regenerativas en personas con pérdida visual

Descubren cómo se forman las
DEPORTES
Era candidato al oro en

Era candidato al oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero por un increíble error en sus botas fue descalificado: “Fui muy estútpido”

Tras el clásico de La Plata, Cristian Medina tiene todo arreglado para marcharse de Estudiantes

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Dura crítica de Jack Doohan a Alpine por el ambiente “complicado” que vivió tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Deadpool y Wolverine: la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman al conocer que su equipo enfrentará a Chelsea en la FA Cup

TELESHOW
La emotiva despedida de Luciana

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

Las Trillizas de Oro celebraron el nacimiento de la nieta número 21, María Emilia Fernández Rousse festejó la llegada de Rosa

Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

INFOBAE AMÉRICA

Así lograron encontrar los restos

Así lograron encontrar los restos de Lac La Belle, un vapor perdido desde 1872 en Michigan

Luego de bombardear Ucrania con 400 drones, Rusia dijo que no espera avances rápidos en el diálogo de Ginebra

Balance preliminar del Carnaval en Panamá revela alta demanda de servicios médicos y policiales

Misterio en Uruguay: comisión que estudia ovnis concluyó qué fue el fenómeno que se vio en el cielo

El Kremlin amenazó con desplegar la armada rusa si Occidente incauta más buques de su flota fantasma de petroleros