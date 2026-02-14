Grasas saturadas y riesgo cardiovascular: qué recomiendan los expertos para proteger el corazón

La reducción de grasas saturadas y su reemplazo por insaturadas disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según la evidencia científica más reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el debate se centró en nutrientes aislados, pero la evidencia más reciente apunta en otra dirección: lo que realmente protege al corazón es el patrón alimentario en su conjunto.

Una revisión reciente citada por VeryWell Health respalda que reducir el consumo de grasas saturadas y reemplazarlas por grasas insaturadas ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Este efecto resulta especialmente relevante en personas con colesterol LDL elevado, hipertensión, diabetes o antecedentes de cardiopatía, quienes constituyen los grupos de mayor vulnerabilidad.

Evidencia y debate científico

La evidencia, reforzada por investigaciones señaladas en Verywell Health, mantiene vigente el debate sobre el papel real de las grasas saturadas en la salud cardíaca, en un contexto donde las recomendaciones oficiales siguen ajustándose.

La formación de placas en las arterias se asocia con niveles elevados de colesterol LDL debido a dietas altas en grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo científico actual señala que una dieta rica en grasas saturadas —presentes en alimentos como carne roja, manteca, aceite o productos lácteos enteros— eleva los niveles de colesterol LDL, principal responsable de la formación de placas en las arterias.

Recomendaciones oficiales: límites y sustituciones

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) y expertos citados por Verywell Health señalan que sustituir estas grasas por aceites vegetales o pescado ofrece mayores beneficios para la prevención de enfermedades cardiovasculares, sobre todo en personas con antecedentes o elevado riesgo.

Debbie Petitpain, portavoz del Academy of Nutrition and Dietetics, subrayó a Verywell Health que “los mayores beneficios de reducir grasas saturadas se observan en quienes tienen alto riesgo cardiovascular”. En quienes presentan bajo riesgo, el impacto a corto plazo suele ser mucho menor.

Aceites vegetales y pescado fresco destacan en una composición que promueve alternativas sanas a grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un meta-análisis reciente publicado en la revista médica Annals of Internal Medicine indica que, a lo largo de cinco años, las personas con bajo riesgo de enfermedades cardiovasculares experimentan pocos cambios significativos al modificar el consumo de grasas saturadas.

Sin embargo, el cardiólogo preventivo Sean Heffron advirtió que esto no significa que sean inmunes: “El riesgo puede aparecer una década o más adelante si se mantiene una ingesta elevada de grasas saturadas”, explicó a Verywell Health.

Límites actuales y matices en la dieta

Las guías dietéticas de Estados Unidos para 2025-2030 mantienen el límite del consumo de grasas saturadas en no más del 10% de las calorías diarias. La AHA sugiere reducir ese umbral al 6%; se recomienda evitar fuentes como sebo, mantequilla, grasas animales y lácteos enteros, y priorizar el consumo de grasas insaturadas.

Las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón sugieren sustituir las grasas saturadas por aceites vegetales o pescado para prevenir enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Heffron, establecer un límite porcentual estricto puede resultar confuso: “Minimizar la ingesta de grasas saturadas es personal. Para algunos, significa eliminarlas; para otros, implica consumirlas ocasionalmente”.

Petitpain añade que “la grasa saturada no es ni ‘buena’ ni ‘mala’; el efecto depende de la cantidad, los hábitos generales y los riesgos individuales”.

Importancia del patrón alimentario global

El criterio fundamental es valorar el patrón alimentario global más que demonizar un solo nutriente, una recomendación que ahora cobra mayor peso en las directrices oficiales. Focalizarse únicamente en un tipo de grasa puede desviar la atención de una alimentación equilibrada y saludable.

Seguir patrones alimentarios como la dieta mediterránea, ricos en frutas, verduras y grasas saludables, es clave para la protección del corazón según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario, los expertos destacan que, si bien las directrices adaptaron su lenguaje, el núcleo de las recomendaciones no cambió: limitar el consumo de grasas saturadas y sustituirlas por opciones insaturadas permanece como mensaje central.

Las instituciones señalan la importancia de mantener una perspectiva sobre el patrón alimentario completo, subrayando que los beneficios para la salud van más allá de reducir un solo componente.

De hecho, los especialistas coinciden en que incluir fuentes de fibra, legumbres y semillas, junto con una reducción gradual de alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos, fortalece aún más la protección cardiovascular.

Así, la dieta mediterránea y otros modelos basados en alimentos frescos cobran renovada relevancia en las recomendaciones actuales.

La inclusión de fibra, legumbres, semillas y la reducción de alimentos ultraprocesados refuerzan de forma significativa la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a una de las causas principales de mortalidad global, los especialistas enfatizan que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables es mucho más determinante para la salud del corazón que centrar la atención exclusivamente en la reducción de un nutriente individual.