Ciencia

¿Comer sin hambre? Cómo el cerebro activa el apetito según el contexto y las experiencias vividas

Un estudio, realizado en modelos animales, identificó las neuronas que conectan recuerdos, emociones y señales del ambiente con la conducta alimentaria. Las claves de un avance que promete abrir nuevas perspectivas para tratar la obesidad y los hábitos impulsivos

Guardar
El cerebro asocia experiencias y
El cerebro asocia experiencias y contexto para decidir cuándo y cuánto comer, según un nuevo estudio sobre apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué a veces comemos sin tener hambre, solo porque estamos en el cine, en una fiesta o frente a la heladera abierta? La respuesta no está únicamente en el estómago.

Un estudio, realizado en modelos animales y liderado por investigadores de Mass General Brigham y del Broad Institute, identificó un circuito neuronal que enlaza experiencias previas con decisiones alimentarias actuales. El trabajo fue publicado en la revista científica Neuron y aporta nuevas pistas sobre cómo el entorno influye en cuánto y qué comemos.

¿Qué significa esto? Que el hambre no es la única fuerza que guía nuestra relación con la comida. El cerebro combina recuerdos, emociones y señales del ambiente para decidir si comer, incluso cuando el cuerpo no necesita energía.

Investigadores identifican en humanos y
Investigadores identifican en humanos y ratones un circuito neuronal que vincula recuerdos de entornos con elecciones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, no solo comemos porque tenemos el estómago vacío, sino porque un lugar, un olor o una situación activa experiencias pasadas asociadas a la comida.

Este hallazgo ayuda a entender por qué ciertos contextos pueden disparar el consumo automático o dificultar el autocontrol, y por qué modificar el entorno puede ser tan importante como regular la dieta.

Un puente entre memoria y apetito

La investigación, dirigida por el neurocientífico Amar Sahay y el investigador Travis Goode, describe un grupo específico de neuronas ubicadas en una región llamada septum dorsolateral. Estas células producen prodinorfina, una proteína vinculada al sistema opioide del cerebro, que participa en la regulación de emociones y conductas.

El circuito funciona como un puente. Por un lado, recibe información del hipocampo dorsal, área encargada de almacenar recuerdos del entorno. Por el otro, se comunica con el hipotálamo lateral, que controla la conducta alimentaria. Es decir, conecta lo que recordamos sobre un lugar con la decisión de comer o no en ese contexto.

El estudio revela que señales
El estudio revela que señales como olores o ambientes activan memorias que influyen en el consumo de alimentos incluso sin hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina que el cerebro es una central de control. El hipocampo sería el archivo donde se guardan experiencias pasadas —“aquí comí algo rico”, “acá me sentí incómodo”— y el hipotálamo sería el encargado de dar la orden de empezar o frenar la ingesta. Las neuronas descubiertas actúan como el mensajero que lleva la información del archivo al área que toma decisiones.

Experimentos que cambian el comportamiento

Para estudiar este mecanismo, los científicos trabajaron con ratones en un modelo de “alimentación condicionada al contexto”. Los animales aprendían a asociar ciertos espacios con experiencias gratificantes relacionadas con comida.

Cuando los investigadores inactivaban estas neuronas mediante técnicas genéticas u optogenéticas (técnica que usa luz para activar o desactivar neuronas específicas), los ratones perdían la capacidad de vincular un lugar con una experiencia alimentaria previa. En otras palabras, el entorno dejaba de influir en su conducta.

Bloquear la actividad neuronal en
Bloquear la actividad neuronal en ratones provocó cambios en el apetito y evidenció la relación entre contexto y trastornos como la ingesta compulsiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron claros. Si se bloqueaba la actividad del circuito, el apetito aumentaba incluso en ambientes nuevos. Si, en cambio, se estimulaba artificialmente, el consumo disminuía y aparecían conductas de evitación. También observaron que eliminar la prodinorfina impedía que los animales ajustaran su comportamiento según el contexto, aunque la cantidad total ingerida no variara demasiado.

Esto sugiere que el circuito no determina cuántas calorías se consumen en términos absolutos, sino la capacidad de adaptar la conducta a señales aprendidas. Cuando ese ajuste falla, podrían aparecer patrones como la ingesta compulsiva o el llamado “comer emocional”.

Implicancias para la salud humana

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que estas neuronas también se identificaron en tejido humano, lo que indica que el mecanismo está conservado evolutivamente. Además, expresan el receptor de GLP-1, objetivo de medicamentos actuales utilizados en el tratamiento de la obesidad.

Este punto abre una posibilidad interesante: combinar terapias ya existentes con intervenciones dirigidas a este circuito específico. En lugar de centrarse únicamente en reducir el hambre, los tratamientos podrían apuntar a restaurar la capacidad del cerebro de interpretar correctamente el contexto.

Los investigadores advierten que aún se necesitan más estudios para evaluar la seguridad y eficacia de intervenir en esta vía neuronal. Sin embargo, el descubrimiento aporta una pieza clave para comprender por qué la relación con la comida no depende solo de señales fisiológicas, sino también de recuerdos, experiencias y ambientes.

Temas Relacionados

Mass General BrighamBostonBroad InstituteObesidadCircuito Cerebral DescubiertoNeurociencia TraslacionalNewsroom BUEActualidad en neurocienciaúltimas noticias

Últimas Noticias

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Una investigacion de Scientific Reports, señala que una dosis única de 20 gramos puede mejorar la velocidad de procesamiento cognitivo en un 24,5 % durante la privación de sueño. Qué dicen los expertos de Mayo Clinic, Centro Jean Mayer USDA y la Universidad de Carolina del Norte. La importancia de la supervición médica

Creatina, más allá del gimnasio:

El instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año en Argentina y Salud emitió una alerta epidemiológica

Se trata de un paciente de 29 años que había viajado a Filipinas y Australia

El instituto Malbrán confirmó el

La historia del cometa que podría brillar a plena luz del día si supera el paso extremo junto al Sol

Se trata de C/2026 A1, que pasará a poca distancia de nuestra estrella en abril. Si resiste la violencia térmica y gravitatoria, podría convertirse en uno de los cometas más brillantes de las últimas décadas y ofrecer un espectáculo visible todo el tiempo

La historia del cometa que

La contaminación del aire en interiores puede quintuplicar la del exterior

Cambiar hábitos sencillos y ventilar los ambientes ayuda a limitar el impacto de partículas y gases en los espacios cerrados

La contaminación del aire en

Cómo lograr un sueño reparador cuando se trabaja de noche y qué hábitos ayudan a evitar el insomnio

Especialistas advierten que los turnos fuera del horario habitual afectan el sueño, elevan la probabilidad de enfermedades cardíacas y alteraciones emocionales, aunque adaptar rutinas y el entorno puede mitigar estos efectos

Cómo lograr un sueño reparador
DEPORTES
River Plate se enfrenta a

River Plate se enfrenta a Argentinos Juniors en una visita de riesgo a La Paternal por el Apertura: formaciones confirmadas

El video de Mauro Icardi con un juguete sexual en una fiesta que desató la polémica en Turquía: “Esto es inmoral”

Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

TELESHOW
Carla Conte reveló la cirugía

Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió: “Estoy fascinada”

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos

El camino de Bad Bunny en Argentina: de cantar en Pinar de Rocha de la mano de Maxi El Brother a llenar tres River

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní exige lealtad

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad

Amistad, crítica y rivalidad: así fue el verdadero vínculo entre las grandes escritoras de Inglaterra

Científicos detectan una estrella que colapsó en un agujero negro: el origen del fenómeno

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto