Descubren nuevos circuitos cerebrales que podrían estar implicados en el trastorno obsesivo-compulsivo

El estudio revela que el trastorno obsesivo-compulsivo implica una red cerebral más extensa y no solo circuitos frontoestriados clásicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en el mundo conviven con pensamientos que irrumpen sin permiso y con conductas que sienten que no pueden detener. El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) como una condición caracterizada por obsesiones persistentes y compulsiones repetitivas, puede interferir de forma profunda con la vida cotidiana.

Un análisis epidemiológico internacional publicado en 2025 estimó que la prevalencia combinada de por vida del TOC alcanza el 4,1%, con un 3% de personas que presentan síntomas en el último año. Otras estimaciones lo ubican entre el 1% y el 3%, dependiendo del país y la metodología. Más allá de las variaciones estadísticas, el impacto es claro: se trata de un trastorno frecuente y, en muchos casos, resistente a los tratamientos disponibles.

En ese contexto, un equipo de la Universidad de Brown buscó entender con mayor precisión qué ocurre en el cerebro cuando una persona con TOC intenta realizar tareas cotidianas que requieren organización y control mental. El estudio fue publicado en la revista Imaging Neuroscience.

Cuando la mente queda atrapada en una secuencia

La investigación fue liderada por la profesora Theresa Desrochers, y la autora principal es la doctora Hannah Doyle, con la participación de la neuropsicóloga Nicole McLaughlin. Los científicos partieron de una observación clínica: muchas personas con TOC describen la sensación de “perder el hilo” o quedar atrapadas en una secuencia de pensamientos o acciones.

La investigación identifica nuevas áreas cerebrales, como el giro temporal medio y la unión occipito-temporal, asociadas al TOC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar ese fenómeno, utilizaron resonancia magnética funcional (fMRI), una técnica que permite observar qué regiones del cerebro se activan mientras alguien realiza una tarea. Compararon a voluntarios con diagnóstico de TOC con un grupo de control sin el trastorno.

La consigna era sencilla en apariencia: identificar el color o la forma de objetos siguiendo un orden preestablecido. Sin embargo, el ejercicio exigía memoria de trabajo, categorización, toma de decisiones y organización secuencial, procesos centrales en la vida diaria.

Ambos grupos resolvieron la tarea con un desempeño similar. Pero, como señaló Doyle, “los cerebros de los participantes con TOC reclutaron más regiones cerebrales” para completar el mismo desafío.

Un cerebro que activa más recursos

El análisis detallado de las imágenes mostró activación no solo en áreas clásicamente asociadas al control motor y a la memoria de trabajo —como regiones prefrontales— sino también en zonas que no habían sido vinculadas previamente al TOC.

Entre ellas aparece el giro temporal medio, implicado en la recuperación semántica, el procesamiento del lenguaje y el mantenimiento de información en memoria de trabajo. También se activó una región que abarca parte del giro occipital y la unión occipito-temporal, áreas fundamentales para el procesamiento visual básico y el reconocimiento de objetos.

El análisis muestra que los pacientes con TOC reclutan más regiones cerebrales para completar tareas que requieren organización y memoria de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón sugiere que, al ejecutar una secuencia, el cerebro con TOC involucra circuitos adicionales relacionados con el significado y la percepción visual, más allá de los sistemas tradicionales de control cognitivo.

Para entenderlo mejor, es como si dos personas corrieran la misma distancia, pero una necesitara activar más grupos musculares para sostener el ritmo. Desde afuera el resultado puede parecer equivalente; internamente, el esfuerzo es mayor y la coordinación más compleja.

Este hallazgo amplía la visión clásica del TOC, que durante años se concentró principalmente en circuitos frontoestriados vinculados a hábitos e inhibición conductual. Ahora emerge la idea de una red cerebral más extensa y distribuida que se reorganiza cuando el cerebro intenta mantener el control.

¿Qué cambia en el tratamiento?

Comprender mejor qué regiones participan no es solo un dato descriptivo: abre nuevas dianas terapéuticas.

La resonancia magnética funcional permitió comparar patrones de activación cerebral entre personas con y sin TOC durante tareas cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las terapias disponibles para pacientes resistentes es la estimulación magnética transcraneal (TMS), que utiliza pulsos magnéticos para modular la actividad cerebral. Actualmente logra mejoras en entre el 30% y el 40% de los casos.

La profesora Nicole McLaughlin subrayó que estos resultados podrían tener implicancias directas. “Si reposicionamos las bobinas para que la estimulación magnética apunte a estas regiones, podríamos ver una mayor mejora de los síntomas”, afirmó.

En otras palabras, identificar con mayor precisión qué circuitos están involucrados permitiría ajustar el blanco terapéutico. Dirigir la estimulación hacia estas nuevas áreas podría ampliar y sostener los resultados clínicos en personas que no responden completamente a las intervenciones actuales.

Una posible métrica para medir el progreso

El estudio también propone que la tarea secuencial cognitiva utilizada podría transformarse en una herramienta clínica para monitorizar la evolución del tratamiento.

McLaughlin anticipó que aplicar esta tarea permitiría a los profesionales evaluar si los patrones de activación cerebral avanzan en la dirección esperada tras cada intervención. Esto representaría una diferencia relevante frente a muchas evaluaciones actuales, que se basan principalmente en cuestionarios y reportes subjetivos.

Los hallazgos abren oportunidades para ajustar los tratamientos del TOC de forma más individualizada según las regiones cerebrales implicadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desrochers remarcó la importancia de este enfoque: “Esta tarea nos acerca a entender realmente qué es diferente en el cerebro de las personas con TOC cuando actúan con sistemas de control cognitivo”.

El próximo paso, según los investigadores, será validar esta prueba como una métrica confiable en muestras más amplias, para determinar si puede utilizarse de manera sistemática en la práctica clínica. Si se confirma su utilidad, podría convertirse en una herramienta objetiva para ajustar tratamientos de forma individualizada.

Los autores advierten que el estudio se realizó con una muestra acotada y que serán necesarios trabajos adicionales para confirmar estos hallazgos. Sin embargo, el aporte es significativo: sugiere que el TOC no se limita a un circuito aislado, sino que involucra una red más compleja de regiones cerebrales.

En salud mental, comprender esa complejidad no es un detalle técnico. Puede significar que, en el futuro, los tratamientos no solo alivien síntomas, sino que apunten con mayor precisión a los mecanismos que hacen que una mente quede atrapada, una y otra vez, en el mismo punto.