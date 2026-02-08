Ciencia

Ejercicios isométricos: por qué la plancha puede ser más efectiva que el cardio para bajar la presión arterial

La evidencia científica respalda la incorporación diaria de este tipo de rutinas, que permiten combatir la hipertensión de forma eficiente

Más de 114 millones de personas sufren hipertensión a nivel global, y la mayoría desconoce su diagnóstico por la naturaleza asintomática de esta afección cardiovascular (Freepik)

La hipertensión preocupa cada vez más a adultos mayores y jóvenes, debido al aumento sostenido de casos en el mundo. De acuerdo con estudios y especialistas citados por el medio alemán SPIEGEL, el ejercicio isométrico se posiciona como una de las opciones más efectivas para reducir la presión arterial, superando incluso a las rutinas aeróbicas tradicionales.

Más de 114 millones de personas padecen hipertensión a nivel global, y la cifra casi se duplicó en los últimos 20 años, según datos reportados por SPIEGEL. La mayoría ignora su diagnóstico, ya que la afección suele avanzar de forma asintomática hasta la aparición de complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares o trastornos renales.

La hipertensión se define habitualmente por cifras de 140/90 mmHg o más, aunque entidades como la Sociedad Europea de Cardiología consideran valores elevados desde 120/70 mmHg.

La mayoría de quienes sufren de hipertensión desconoce su condición, ya que la enfermedad suele avanzar de forma asintomática hasta provocar complicaciones graves (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que factores como el estrés, la alimentación inadecuada, el tabaquismo, el sobrepeso y la inactividad física aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Todos estos aspectos son modificables: la actividad física regular y una alimentación equilibrada ayudan a reducir el riesgo.

Por qué la plancha y otros ejercicios estáticos son eficaces

La profesora Christine Joisten, presidenta de la Sociedad Alemana de Medicina Deportiva y Prevención y miembro del Consejo Alemán de Ciencias del Fitness, señala que la clave está en mantenerse activo.

Joisten explicó al medio alemán que, bajo supervisión médica, cualquier tipo de entrenamiento —de fuerza, aeróbico o de alta intensidad— puede resultar beneficioso para quienes padecen hipertensión.

El ejercicio isométrico, sin embargo, ofrece resultados especialmente destacados. Consiste en contracciones musculares estáticas, sin movilizar las articulaciones ni variar la longitud del músculo.

Ejercicios como la plancha de antebrazos o sentarse contra una pared representan opciones accesibles para realizar tanto en casa como en la oficina.

El ejercicio isométrico, como la plancha y sentarse contra la pared, reduce la presión arterial de forma más efectiva que el ejercicio aeróbico tradicional, según expertos citados por SPIEGEL (Freepik)

Lo singular del ejercicio isométrico es la forma en que activa el mecanismo de regulación de la presión arterial, ajustando la frecuencia cardiaca y el tono vascular. Según especialistas consultados por SPIEGEL, además de fortalecer las paredes vasculares, estas prácticas explican la eficacia del método para quienes buscan prevenir trastornos cardiovasculares.

Diversos ensayos científicos confirman su efectividad: los entrenamientos isométricos, aeróbicos o de fuerza reducen la presión sistólica entre 5 y 7 mmHg y la diastólica entre 2 y 4 mmHg en promedio.

Estas cifras son equivalentes a las que se logran con algunos medicamentos antihipertensivos. Por ello, los expertos recomiendan incorporar estos ejercicios a la rutina diaria o casi diaria para potenciar los resultados a largo plazo.

Supervisión médica y recomendaciones para personas medicadas

La supervisión médica para personas con hipertensión resulta esencial antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supervisión médica resulta imprescindible, sobre todo en quienes toman medicamentos para la hipertensión. Los betabloqueantes disminuyen la frecuencia cardiaca, dificultando el control de la intensidad del ejercicio a través de este parámetro. Como alternativa, la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg y la llamada “prueba del habla” —poder conversar durante el entrenamiento— permiten ajustar la intensidad del esfuerzo.

Otros fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los antagonistas del calcio suelen tolerarse bien durante el ejercicio.

Los diuréticos, en cambio, pueden aumentar el riesgo de problemas circulatorios, mareos o calambres, en especial en condiciones de calor. Los especialistas citados por el medio alemán recomiendan vigilar la hidratación, controlar el peso y atender posibles signos de fatiga severa, palpitaciones, mareos o descensos bruscos de presión arterial.

Especialistas recomiendan vigilar la hidratación, controlar el peso y detectar signos de fatiga, palpitaciones o descensos bruscos de presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas como dolor torácico, disnea, alteraciones visuales o taquicardia, se debe suspender de inmediato la actividad y consultar a un médico. La monitorización profesional es fundamental para ajustar la medicación y definir un plan de entrenamiento seguro.

