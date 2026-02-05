Por qué el envejecimiento cerebral no siempre significa pérdida de funciones, según un reciente estudio

El análisis de acumulación de glucógeno defectuoso en astrocitos revela que no siempre implica daño cerebral con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, el cerebro cambia. Durante décadas, la ciencia asumió que muchas de esas transformaciones eran señales tempranas de deterioro. Sin embargo, una nueva investigación internacional propone una mirada distinta: no todo cambio bioquímico en el cerebro envejecido implica daño ni pérdida de funciones cognitivas. Algunos, incluso, podrían ser parte de una adaptación natural del sistema nervioso.

El trabajo fue liderado por científicos del Instituto Leibniz sobre el Envejecimiento – Instituto Fritz Lipmann y por investigadores de la Universidad de Tennessee. El equipo demostró que los astrocitos —células que acompañan y sostienen a las neuronas— pueden acumular una forma defectuosa de glucógeno en cerebros envejecidos sin afectar la memoria ni el aprendizaje.

Cambios visibles, funciones intactas

El estudio, publicado en la revista científica Cell Systems, reunió a especialistas de centros de investigación de Alemania y Estados Unidos. Entre ellos participaron científicos de la Universidad de Tübingen y de la Universidad Humboldt de Berlín.

Los investigadores analizaron datos experimentales recogidos hace casi 30 años, esta vez utilizando herramientas genéticas actuales. Así identificaron que, con el envejecimiento, los astrocitos acumulan glucógeno defectuoso, una forma de azúcar que el cerebro ya no logra procesar correctamente.

Estudios genéticos demuestran que la cantidad y tamaño de glucógeno acumulado en el cerebro envejecido varía según la genética individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese glucógeno se agrupa en estructuras llamadas cuerpos poliglucosanos, que se concentran principalmente en el hipocampo, una región del cerebro clave para la memoria y el aprendizaje. Aunque durante años se pensó que estos depósitos eran señal de daño, el estudio muestra que su presencia no interfiere con el rendimiento cognitivo.

Lo llamativo es que su presencia no se traduce en un peor desempeño cognitivo. En pruebas realizadas con ratones ancianos, aquellos con grandes cantidades de estos agregados rindieron igual que los que casi no los tenían. Recordaban recorridos, aprendían tareas nuevas y se orientaban sin dificultad.

“El envejecimiento implica cambios, pero no todos son perjudiciales”, explicó el investigador Dennis de Bakker. En otras palabras, el cerebro parece tolerar —e incluso convivir— con ciertas alteraciones sin perder eficiencia.

La genética como factor decisivo

El estudio también reveló que estas acumulaciones no aparecen de la misma forma en todos los cerebros. Su cantidad y tamaño varían según la genética de cada individuo. Los científicos identificaron una región específica del cromosoma 1 que influye en cuántos cuerpos poliglucosanos se forman a lo largo del envejecimiento.

En términos simples, algunos animales acumulaban muchos de estos depósitos con la edad, mientras que otros casi no los desarrollaban. “Las diferencias genéticas, por sí solas, pueden multiplicar este fenómeno”, señalaron los investigadores. Esto refuerza la idea de que el envejecimiento cerebral no responde a un único modelo y que cada cerebro sigue su propio recorrido.

Un aspecto clave del hallazgo es que estos cambios no afectan directamente a las neuronas, las células encargadas de procesar la información, sino a las células que las acompañan y sostienen. Como explicó el profesor Robert W. Williams, “no son las neuronas las que se alteran, sino el entorno que las rodea”. Y ese entorno, al menos en este caso, parece adaptarse al paso del tiempo sin generar consecuencias negativas para la memoria o el aprendizaje.

Durante años, la presencia de glucógeno defectuoso en el cerebro fue interpretada como una señal de enfermedad o de deterioro inminente. Este trabajo cuestiona esa suposición y propone una distinción crucial: no todo lo que se modifica con la edad es una patología.

Para la investigación sobre demencias y trastornos neurodegenerativos, esta diferencia es fundamental. Identificar qué cambios son benignos y cuáles realmente dañinos permite enfocar mejor la búsqueda de tratamientos y evitar falsas alarmas diagnósticas.

Diferenciar entre signos de envejecimiento normal y síntomas de deterioro cognitivo es clave para mejorar diagnósticos y tratamientos en neurología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo destaca que revisar datos antiguos con tecnologías modernas puede cambiar por completo su interpretación. Lo que antes parecía una anomalía hoy puede entenderse como parte del proceso normal de envejecimiento.

Mirar el envejecimiento con nuevos ojos

Los autores concluyen que el verdadero desafío es aprender a distinguir entre el envejecimiento saludable y las enfermedades que afectan gravemente la memoria y la función cerebral. Comprender esta frontera permitiría desarrollar terapias más precisas y estrategias preventivas mejor dirigidas.

Lejos de ser una señal de fallo, algunos cambios en el cerebro envejecido podrían ser, simplemente, una muestra de su capacidad de adaptación. Un recordatorio de que envejecer no siempre significa perder, sino también reorganizar y resistir.