Cómo la naturaleza “entrena” el sistema inmunológico desde la infancia

Un estudio de Yale demostró que la exposición infantil a ambientes naturales con diversidad de microorganismos disminuye el riesgo de alergias

Pasar tiempo en la naturaleza durante la infancia no solo favorece el juego y el bienestar emocional: también podría ser clave para entrenar al sistema inmunológico. Un estudio reciente de la Universidad de Yale, publicado en la revista Nature, sugiere que crecer en ambientes ricos en microorganismos ayuda a reducir el riesgo de desarrollar alergias más adelante.

El trabajo pone el foco en un fenómeno cada vez más frecuente en sociedades urbanizadas: el aumento sostenido de alergias alimentarias y respiratorias. Los especialistas señalan que este crecimiento coincide con una menor exposición a entornos naturales y un uso cada vez más intensivo de productos de higiene, lo que podría estar modificando la forma en que el sistema inmune aprende a distinguir entre amenazas reales y sustancias inofensivas.

Urbanización, limpieza y defensas “mal entrenadas”

A medida que las ciudades se expanden, muchos niños tienen menos contacto con tierra, plantas y animales. Al mismo tiempo, la vida cotidiana se volvió más aséptica: jabones antibacteriales, desinfectantes y antibióticos forman parte del día a día. Si bien estas medidas reducen infecciones graves, también limitan la diversidad de estímulos que recibe el sistema inmunológico durante sus etapas de formación.

Investigadores observaron que los ratones criados en entornos ricos en microbios desarrollaron un sistema inmunológico más equilibrado frente a alérgenos

El equipo de la Universidad de Yale, liderado por el inmunobiólogo Ruslan Medzhitov, buscó entender cómo influye esa falta de contacto temprano con microorganismos. Para ello, trabajaron con dos grupos de ratones: unos criados en entornos naturales, con abundante exposición microbiana, y otros mantenidos en condiciones de laboratorio extremadamente limpias.

Luego, ambos grupos fueron expuestos a sustancias comúnmente asociadas a alergias, como extractos de soja, maní y arveja, además de agentes infecciosos habituales. Los científicos analizaron cómo reaccionaba el sistema inmune en cada caso, observando la producción de anticuerpos y la actividad de distintas células defensivas.

Cómo la microbiota “educa” al sistema inmune

Los resultados mostraron diferencias claras. Los ratones criados en ambientes naturales desarrollaron una respuesta más equilibrada frente a los alérgenos. En lugar de reaccionar de forma exagerada, su sistema inmunológico parecía reconocer estas sustancias como inofensivas.

Es decir, el sistema inmune actuó como alguien con experiencia: supo cuándo intervenir y cuándo no. Esto se reflejó en un cambio en el tipo de anticuerpos producidos. En los animales expuestos a una mayor diversidad microbiana, disminuyeron los anticuerpos IgE —asociados a las reacciones alérgicas— y aumentaron los IgG, considerados protectores y más estables.

Los ratones criados en ambientes demasiado limpios, en cambio, mostraron respuestas más desproporcionadas. Es como si su sistema inmunológico, poco entrenado, reaccionara con alarma ante estímulos que no representaban un verdadero peligro.

La falta de contacto con microorganismos durante la infancia provoca que el sistema inmunológico reaccione de forma exagerada ante sustancias inofensivas

“El estado natural de los animales, y hasta hace un siglo también de los humanos, implicaba un contacto cotidiano con microorganismos sin que eso provocara enfermedad”, explicó Medzhitov.

El estudio no cuestiona los beneficios de la higiene ni de la medicina moderna. De hecho, antibióticos y vacunas salvaron millones de vidas. Sin embargo, plantea un dilema: al eliminar casi por completo el contacto con microbios comunes, el sistema inmunológico puede quedar “inexperto”.

Según Medzhitov, el resultado es paradójico. “Estamos cada vez más protegidos frente a microbios peligrosos, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo dejamos a nuestro sistema inmunológico sin el entrenamiento necesario. Eso hace que sustancias normalmente inocuas desencadenen respuestas alérgicas”, explicó.

Implicancias para la salud pública

Estos hallazgos abren nuevas preguntas para la salud pública y la crianza infantil. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la prevención de infecciones y la necesidad de exponer al sistema inmune a estímulos variados? El estudio sugiere que fomentar el contacto frecuente con entornos naturales —como parques, jardines o espacios verdes— podría ser una estrategia sencilla y efectiva.

El estudio diferenció entre la producción de anticuerpos IgE, relacionados a alergias, y los IgG, considerados protectores y estables, en función del ambiente de crianza

Los autores consideran que este enfoque podría influir en futuras recomendaciones sobre salud infantil e incluso en el desarrollo de nuevas terapias. Comprender cómo favorecer la producción de anticuerpos protectores no solo ayudaría a prevenir alergias, sino también a repensar el abordaje de enfermedades autoinmunes.

Desde la perspectiva de Medzhitov, el mensaje es claro: permitir que los niños interactúen con la naturaleza no es un retroceso, sino una forma de fortalecer sus defensas. “Entender cómo y cuándo el sistema inmunológico recibe el entrenamiento adecuado puede tener implicancias para toda la sociedad”, concluyó.