Ciencia

¿La genética influye en el riesgo de caries? Un reciente estudio de Harvard y el MIT reveló vínculos sorprendentes

El trabajo analizó más de 12.500 muestras e identificó que ciertas variantes genéticas pueden modificar el microbioma bucal. Cómo este avance podría modificar lo conocido sobre la salud oral

Guardar
El estudio del Instituto Broad
El estudio del Instituto Broad revela que la genética individual influye en el microbioma oral y en el riesgo de caries dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay personas que, incluso cuidando bien sus dientes, sufren más caries o terminan perdiendo piezas dentales?

Un estudio reciente del Instituto Broad del MIT y Harvard encontró una respuesta que va más allá de la higiene o la dieta: el ADN de cada persona influye en el tipo y la cantidad de bacterias que viven en la boca, y esto puede aumentar o disminuir el riesgo de problemas dentales a lo largo de la vida. La investigación fue publicada en la revista Nature.

La influencia de los genes en la salud bucal

La boca humana es un ecosistema complejo, poblado por cientos de especies bacterianas. Muchas de estas bacterias cumplen funciones beneficiosas y forman parte del equilibrio natural de la salud oral, pero otras pueden causar caries, infecciones o enfermedades periodontales.

Hasta ahora, se sabía que factores como la dieta, el entorno y los hábitos de higiene influían en la composición bacteriana, pero este estudio demuestra que la genética personal también es fundamental.

El análisis genómico identificó 11
El análisis genómico identificó 11 regiones del ADN humano vinculadas a la abundancia de bacterias asociadas a enfermedades bucales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo, liderado por Po-Ru Loh y Nolan Kamitaki, analizó muestras de saliva de más de 12.500 personas, lo que convierte a este trabajo en uno de los más amplios realizados hasta la fecha sobre el microbioma oral.

Usando técnicas avanzadas de secuenciación y análisis genético, compararon el ADN humano y el de 439 especies bacterianas comunes en la boca. Así, identificaron 11 regiones del genoma humano que influyen en la cantidad de docenas de bacterias orales y, por lo tanto, en la predisposición a desarrollar ciertos problemas dentales.

Qué genes se relacionan con las bacterias de la boca

El análisis detallado permitió descubrir vínculos directos entre ciertos genes humanos y la presencia o cantidad de bacterias específicas en la cavidad oral. Uno de los descubrimientos más importantes fue el vínculo entre una variante del gen FUT2—ya conocida por su efecto en el microbioma intestinal—y la presencia de 58 especies bacterianas en la boca.

Esto significa que una pequeña diferencia genética puede transformar la “población” bacteriana y modificar el riesgo de caries o enfermedad periodontal.

Las variantes genéticas, como las
Las variantes genéticas, como las del gen FUT2, determinan la presencia de más de 50 especies bacterianas en la cavidad bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hallazgo clave fue el papel del gen AMY1, que produce una enzima salival capaz de descomponer almidón en azúcar. Las personas con más copias de este gen tienen cambios en más de 40 especies bacterianas, muchas de las cuales se alimentan de azúcar y contribuyen a la formación de placa dental y caries.

Analizando datos del Biobanco del Reino Unido, los científicos observaron que quienes tienen más copias del gen AMY1 suelen necesitar prótesis dentales con más frecuencia.

Esto sugiere que la genética puede influir en la salud bucal, haciendo que ciertas bacterias se multipliquen, incluso en personas que mantienen buenos hábitos de higiene y alimentación.

El vínculo genético con el
El vínculo genético con el microbioma oral explica por qué algunas personas desarrollan caries a pesar de mantener una higiene adecuada (Crédito: Freepik)

Además, los investigadores destacaron que estas mismas regiones genéticas humanas pueden influir en la selección natural de genes bacterianos, reforzando la idea de que la interacción entre la genética humana y el microbioma es mucho más dinámica y compleja de lo que se pensaba inicialmente.

Hacia una odontología personalizada

Este vínculo abre la puerta a estrategias personalizadas para prevenir y tratar enfermedades dentales, basadas en el perfil genético de cada persona.

Los investigadores creen que, en el futuro, los odontólogos podrían evaluar el riesgo de caries y otras complicaciones dentales no solo por los hábitos de higiene, sino también por pruebas genéticas sencillas.

El autor principal, Po-Ru Loh, resaltó que la genética tiene un peso considerable en la abundancia de muchas bacterias orales: “Sabemos que el ambiente microbiano oral varía entre personas por muchos factores, pero la genética es uno de los más determinantes”, afirmó.

Los hallazgos científicos abren la
Los hallazgos científicos abren la posibilidad de personalizar tratamientos y prevención dental según el perfil genético individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados ayudan a explicar por qué algunas personas tienen más problemas dentales que otras, incluso cumpliendo con todas las recomendaciones de salud oral. Además, ofrecen una explicación científica a las diferencias familiares que a menudo se observan en la predisposición a las caries o enfermedades de las encías.

El equipo científico busca ahora profundizar en cómo los genes humanos influyen en las bacterias bucales, un vínculo que—según muestran estos datos—es mucho más importante de lo que se pensaba.

En el futuro, conocer el perfil genético y bacteriano de cada persona podría permitir tratamientos preventivos y personalizados, ajustados a las necesidades y riesgos individuales, transformando la prevención y el cuidado dental en una práctica mucho más precisa y eficaz.

Temas Relacionados

Genética humanaMicrobioma bucalCaries dentalesInstituto Broad del MIT y HarvardSalud bucalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué series de televisión populares como The Office difunden prácticas erróneas de RCP

Investigadores advirtieron en The Washington Post sobre las grandes diferencias entre los procedimientos de reanimación cardiopulmonar mostrados en pantalla y los conocimientos actuales, identificando restricciones adecuadas bajo situaciones límites

Por qué series de televisión

La cafeína no genera energía, solo retrasaría la fatiga, según estudios científicos

Investigaciones recientes revelan que el efecto estimulante de la cafeína enmascara la fatiga y suprime la sensación de agotamiento

La cafeína no genera energía,

El ejercicio más infravalorado para fortalecer las piernas según la evidencia científica

Una máquina, ignorada en los gimnasios por la mayoría de aficionados, ofrece una alternativa segura y eficaz para evitar errores técnicos y potenciar el desarrollo muscular

El ejercicio más infravalorado para

La nueva tecnología permitiría inducir sueños lúcidos y transformar la salud mental

Proyectos e investigaciones iniciales sugirieron que el uso guiado de este estado durante el descanso podría reducir síntomas asociados al insomnio y el trastorno de estrés postraumático. Science Focus señaló que abre una vía adicional para la terapia desde el descanso nocturno

La nueva tecnología permitiría inducir

Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas: cuáles son y por qué preocupan a los expertos

Se trata de patologías “asociadas a la estigmatización y la exclusión social”, según la Organización Mundial de la Salud

Día Mundial de las Enfermedades
DEPORTES
“Siempre están protegiendo a estos

“Siempre están protegiendo a estos dos”: la explosiva protesta de Zverev por la atención médica a Alcaraz

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

TELESHOW
De la casa más famosa

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

Compraron una habitación en un

Compraron una habitación en un hotel icónico de Río de Janeiro, les prometieron vista al mar, pero el ventanal daba a una favela

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Cómo es el Taipei 101, el rascacielos de más de 500 metros que escaló Alex Honnold

Ibai Llanos reveló su secreto para perder 75 kilos: caminatas diarias que cambiaron su vida

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”