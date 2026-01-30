¿La genética influye en el riesgo de caries? Un reciente estudio de Harvard y el MIT reveló vínculos sorprendentes

El estudio del Instituto Broad revela que la genética individual influye en el microbioma oral y en el riesgo de caries dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay personas que, incluso cuidando bien sus dientes, sufren más caries o terminan perdiendo piezas dentales?

Un estudio reciente del Instituto Broad del MIT y Harvard encontró una respuesta que va más allá de la higiene o la dieta: el ADN de cada persona influye en el tipo y la cantidad de bacterias que viven en la boca, y esto puede aumentar o disminuir el riesgo de problemas dentales a lo largo de la vida. La investigación fue publicada en la revista Nature.

La influencia de los genes en la salud bucal

La boca humana es un ecosistema complejo, poblado por cientos de especies bacterianas. Muchas de estas bacterias cumplen funciones beneficiosas y forman parte del equilibrio natural de la salud oral, pero otras pueden causar caries, infecciones o enfermedades periodontales.

Hasta ahora, se sabía que factores como la dieta, el entorno y los hábitos de higiene influían en la composición bacteriana, pero este estudio demuestra que la genética personal también es fundamental.

El análisis genómico identificó 11 regiones del ADN humano vinculadas a la abundancia de bacterias asociadas a enfermedades bucales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo, liderado por Po-Ru Loh y Nolan Kamitaki, analizó muestras de saliva de más de 12.500 personas, lo que convierte a este trabajo en uno de los más amplios realizados hasta la fecha sobre el microbioma oral.

Usando técnicas avanzadas de secuenciación y análisis genético, compararon el ADN humano y el de 439 especies bacterianas comunes en la boca. Así, identificaron 11 regiones del genoma humano que influyen en la cantidad de docenas de bacterias orales y, por lo tanto, en la predisposición a desarrollar ciertos problemas dentales.

Qué genes se relacionan con las bacterias de la boca

El análisis detallado permitió descubrir vínculos directos entre ciertos genes humanos y la presencia o cantidad de bacterias específicas en la cavidad oral. Uno de los descubrimientos más importantes fue el vínculo entre una variante del gen FUT2—ya conocida por su efecto en el microbioma intestinal—y la presencia de 58 especies bacterianas en la boca.

Esto significa que una pequeña diferencia genética puede transformar la “población” bacteriana y modificar el riesgo de caries o enfermedad periodontal.

Las variantes genéticas, como las del gen FUT2, determinan la presencia de más de 50 especies bacterianas en la cavidad bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hallazgo clave fue el papel del gen AMY1, que produce una enzima salival capaz de descomponer almidón en azúcar. Las personas con más copias de este gen tienen cambios en más de 40 especies bacterianas, muchas de las cuales se alimentan de azúcar y contribuyen a la formación de placa dental y caries.

Analizando datos del Biobanco del Reino Unido, los científicos observaron que quienes tienen más copias del gen AMY1 suelen necesitar prótesis dentales con más frecuencia.

Esto sugiere que la genética puede influir en la salud bucal, haciendo que ciertas bacterias se multipliquen, incluso en personas que mantienen buenos hábitos de higiene y alimentación.

El vínculo genético con el microbioma oral explica por qué algunas personas desarrollan caries a pesar de mantener una higiene adecuada (Crédito: Freepik)

Además, los investigadores destacaron que estas mismas regiones genéticas humanas pueden influir en la selección natural de genes bacterianos, reforzando la idea de que la interacción entre la genética humana y el microbioma es mucho más dinámica y compleja de lo que se pensaba inicialmente.

Hacia una odontología personalizada

Este vínculo abre la puerta a estrategias personalizadas para prevenir y tratar enfermedades dentales, basadas en el perfil genético de cada persona.

Los investigadores creen que, en el futuro, los odontólogos podrían evaluar el riesgo de caries y otras complicaciones dentales no solo por los hábitos de higiene, sino también por pruebas genéticas sencillas.

El autor principal, Po-Ru Loh, resaltó que la genética tiene un peso considerable en la abundancia de muchas bacterias orales: “Sabemos que el ambiente microbiano oral varía entre personas por muchos factores, pero la genética es uno de los más determinantes”, afirmó.

Los hallazgos científicos abren la posibilidad de personalizar tratamientos y prevención dental según el perfil genético individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados ayudan a explicar por qué algunas personas tienen más problemas dentales que otras, incluso cumpliendo con todas las recomendaciones de salud oral. Además, ofrecen una explicación científica a las diferencias familiares que a menudo se observan en la predisposición a las caries o enfermedades de las encías.

El equipo científico busca ahora profundizar en cómo los genes humanos influyen en las bacterias bucales, un vínculo que—según muestran estos datos—es mucho más importante de lo que se pensaba.

En el futuro, conocer el perfil genético y bacteriano de cada persona podría permitir tratamientos preventivos y personalizados, ajustados a las necesidades y riesgos individuales, transformando la prevención y el cuidado dental en una práctica mucho más precisa y eficaz.