Descubren por qué el Alzheimer podría impedir que el cerebro almacene recuerdos de manera correcta

La desorganización de recuerdos en el hipocampo surge como uno de los primeros indicadores fisiológicos del Alzheimer según un estudio británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar no depende únicamente de vivir experiencias. Para que un recuerdo se consolide, el cerebro debe ordenarlo, revisarlo y almacenarlo de forma adecuada. Ese proceso ocurre, en gran medida, durante el descanso o el sueño: el cerebro repasa lo aprendido durante el día para evitar que se desvanezca.

Un nuevo estudio, realizado en modelos animales, sugiere que en la enfermedad de Alzheimer ese mecanismo empieza a alterarse de manera temprana. Investigadores de University College London identificaron una falla fisiológica clave en el hipocampo, una región central para la memoria.

El problema no es que el cerebro deje de intentar recordar, sino que repite los recuerdos de forma desordenada, lo que impide que se consoliden correctamente.

Científicos del University College London identifican que el hipocampo pierde la capacidad de consolidar recuerdos ordenados en etapas tempranas de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, publicado en la revista Current Biology, abre nuevas posibilidades para el diagnóstico temprano del Alzheimer y para el desarrollo de tratamientos más eficaces.

Cómo el cerebro guarda los recuerdos

El hipocampo funciona como una especie de centro de organización de la memoria. Es donde se procesan las experiencias recientes —por ejemplo, un recorrido, una conversación o un lugar nuevo— antes de almacenarlas de manera más estable en otras áreas.

Para lograrlo, el cerebro utiliza un mecanismo conocido como repetición o reactivación de recuerdos. Durante los momentos de descanso, las neuronas del hipocampo vuelven a activar los mismos patrones que se encendieron durante la experiencia original. Es algo parecido a repasar mentalmente un camino para no olvidarlo.

Dentro de este proceso participan las llamadas células de lugar, neuronas especializadas que se activan cuando una persona o un animal se mueve por un entorno.

El mal funcionamiento de las células de lugar en el hipocampo afecta la creación de mapas internos y la orientación espacial en el Alzheimer inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada una representa una posición específica y, juntas, construyen una especie de “mapa interno” del espacio. Cuando ese mapa se repite de forma ordenada, la memoria se consolida.

Qué quisieron investigar los científicos

El equipo liderado por la doctora Sarah Shipley y el profesor Caswell Barry buscó entender cómo las placas amiloides, una de las marcas biológicas del Alzheimer, afectan este proceso de repetición.

“El Alzheimer está asociado a la acumulación de proteínas dañinas en el cerebro, pero todavía no comprendemos del todo cómo esas placas alteran los procesos normales de la memoria”, explicó Shipley.

Para investigar este proceso, los científicos trabajaron con ratones especialmente modificados para desarrollar cambios en el cerebro parecidos a los que se observan en personas con Alzheimer.

Ratones modificados para simular Alzheimer muestran activación caótica de neuronas y reducción de la estabilidad en la formación de recuerdos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos animales les colocaron pequeños sensores que permitieron observar cómo funcionaban las neuronas del hipocampo mientras exploraban un laberinto y también cuando descansaban, momentos clave para la formación de recuerdos.

Qué encontraron en el hipocampo

Los resultados fueron reveladores. En los ratones sanos, la repetición de los recorridos durante el descanso era clara, coordinada y estable. En cambio, en los ratones modificados, la repetición seguía ocurriendo, pero de forma caótica.

Las neuronas se activaban fuera de secuencia, los patrones se mezclaban y perdían coherencia. Además, las células de lugar mostraban menos estabilidad al representar las posiciones, especialmente después del descanso, cuando el recuerdo debería haberse reforzado. En palabras simples: el cerebro seguía “repasando”, pero lo hacía mal.

La alteración de la repetición de recuerdos en el hipocampo representa una posible diana para nuevos tratamientos farmacológicos en Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese desorden en el funcionamiento del cerebro tuvo efectos claros en el comportamiento. Los ratones que presentaban alteraciones similares a las del Alzheimer se desorientaban con mayor facilidad: recorrían una y otra vez los mismos pasillos del laberinto y olvidaban qué caminos ya habían explorado. En cambio, los ratones sanos aprendían el recorrido más rápido y cometían menos errores.

Este comportamiento ayuda a entender qué ocurre en las primeras etapas del Alzheimer. La memoria no falla de golpe ni porque el cerebro deje de funcionar, sino porque la información empieza a organizarse de manera incorrecta, lo que genera confusión y olvidos incluso cuando el cerebro sigue activo.

Por qué este hallazgo es clave

Según los investigadores, el problema central no es la cantidad de veces que el cerebro intenta consolidar recuerdos, sino la calidad de ese proceso. La repetición está presente, pero pierde estructura.

El diagnóstico temprano del Alzheimer podría mejorar gracias a la detección de la pérdida de estructura durante la repetición de recuerdos en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hemos visto que el mecanismo que utiliza el cerebro para fijar los recuerdos falla, aunque sigue intentándolo. No es que el cerebro deje de trabajar, sino que algo en ese engranaje deja de funcionar correctamente”, explicó Barry.

Esto tiene implicancias importantes:

Diagnóstico temprano : detectar este desorden en el hipocampo podría permitir identificar el Alzheimer antes de que aparezcan daños irreversibles.

Nuevos tratamientos: el equipo estudia terapias capaces de restaurar una repetición más organizada, incluso mediante fármacos que actúan sobre la acetilcolina, una molécula clave en la memoria que ya se usa para aliviar algunos síntomas.

Qué podría cambiar en el futuro

Modular la repetición de recuerdos con medicamentos existentes podría retrasar el deterioro cognitivo y avanzar en terapias contra el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores exploran ahora si es posible modular farmacológicamente la repetición de recuerdos utilizando medicamentos ya aprobados. El objetivo no sería solo mejorar los síntomas, sino también retrasar el deterioro cognitivo.

Comprender cómo se desorganiza la memoria a nivel celular permite pensar el Alzheimer como un proceso gradual, que comienza con pequeños desajustes invisibles mucho antes de los olvidos evidentes.

Este avance refuerza la importancia de buscar señales tempranas y diseñar tratamientos más precisos. El Alzheimer no aparece de un día para otro: empieza cuando el cerebro todavía intenta recordar, pero ya no logra hacerlo de manera ordenada.