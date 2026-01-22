Ciencia

La razón por la que las cicatrices del rostro sanan mejor que otras

Un equipo de Stanford reveló una vía biológica capaz de modificar la forma en que los tejidos se reparan. El descubrimiento podría impulsar tratamientos para evitar marcas permanentes, rigidez en órganos y secuelas funcionales

Un estudio de Stanford revela que la piel del rostro cuenta con mecanismos únicos que limitan la formación de cicatrices rígidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herida en la cara suele dejar menos marca que una en el brazo o la pierna. No es solo una percepción estética: la piel del rostro tiene una capacidad especial para repararse. Un estudio liderado por la Universidad de Stanford reveló por qué ocurre este fenómeno y abrió la puerta a nuevos tratamientos para reducir cicatrices, mejorar la recuperación tras cirugías y prevenir daños en órganos internos.

La investigación, publicada en la revista científica Cell, identificó mecanismos celulares únicos en la piel facial que limitan la formación de tejido cicatricial. Este hallazgo podría tener impacto más allá de la dermatología, ya que la cicatrización excesiva —conocida como fibrosis— está asociada a cerca del 45% de las muertes en Estados Unidos por enfermedades que afectan órganos vitales, como el corazón, los pulmones o el hígado.

Un tejido diseñado para proteger funciones vitales

“El rostro es el territorio más valioso del cuerpo”, explicó Michael Longaker, uno de los autores del estudio. Desde una perspectiva evolutiva, preservar funciones esenciales como la visión, la alimentación y la comunicación habría impulsado mecanismos biológicos que favorecen una reparación más eficiente y menos agresiva de los tejidos faciales.

En el resto del cuerpo, en cambio, la prioridad suele ser cerrar rápidamente una herida para evitar infecciones, aun cuando eso implique una cicatriz más visible o rígida. Esa diferencia en las estrategias de reparación fue el punto de partida para que los investigadores compararan cómo sana la piel según la zona del cuerpo.

Los fibroblastos faciales, con altos niveles de la proteína ROBO2, logran que las heridas en la cara sanen con menos marcas visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico, integrado por Longaker, Derrick Wan, Michelle Griffin y Dayan Li, realizó experimentos en modelos animales. Provocaron pequeñas incisiones en distintas partes del cuerpo —cara, cuero cabelludo, espalda y abdomen— y observaron cómo evolucionaba la cicatrización durante dos semanas.

Los resultados fueron claros: las heridas en el rostro y el cuero cabelludo desarrollaron cicatrices más pequeñas, flexibles y con menor presencia de proteínas asociadas a la fibrosis. En la espalda y el abdomen, en cambio, la formación de tejido cicatricial fue más intensa.

Para confirmar que la diferencia no dependía solo del lugar de la herida, los investigadores trasplantaron fragmentos de piel facial a otras zonas del cuerpo. Aun fuera de su ubicación original, esa piel mantuvo su capacidad de cicatrizar mejor, lo que demostró que el comportamiento estaba determinado por el tipo de células.

Las células que marcan la diferencia

El foco se centró en los fibroblastos, células encargadas de producir el tejido que repara las heridas. Al trasladarlas desde la piel del rostro hacia zonas donde suelen formarse cicatrices más rígidas, los investigadores detectaron una disminución marcada de la fibrosis.

“Ni siquiera fue necesario reemplazar todas las células”, explicó Dayan Li. Con que solo un 10% o 15% de los fibroblastos fueran similares a los faciales, la herida comenzó a comportarse como si estuviera en la cara.

La piel del rostro prioriza la protección de funciones vitales como la visión, alimentación y comunicación, según el equipo científico de Stanford (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en una proteína llamada ROBO2, presente en altos niveles en los fibroblastos faciales. Esta proteína mantiene a las células en un estado menos propenso a producir colágeno en exceso, lo que evita la formación de cicatrices rígidas. En otras zonas del cuerpo, esta regulación es menor, lo que favorece una cicatrización más intensa.

Los investigadores también lograron imitar este efecto mediante fármacos que bloquean una proteína asociada a la activación genética de la fibrosis, lo que permitió que heridas en la espalda cicatrizaran de forma más similar a las del rostro.

Qué podría cambiar en la medicina

Más allá del impacto estético, estos hallazgos podrían transformar el tratamiento de múltiples enfermedades. La fibrosis no solo afecta la piel: también está detrás del deterioro progresivo de órganos internos, como los pulmones en ciertas enfermedades respiratorias, el hígado en la cirrosis o el corazón tras un infarto.

Estos hallazgos abren la puerta a futuros tratamientos para reducir cicatrices y prevenir daños en órganos tras cirugías o enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Entender cómo unas pocas células pueden cambiar la forma en que un tejido sana abre oportunidades terapéuticas enormes”, señaló Derrick Wan. En el futuro, podría ser posible diseñar tratamientos que modifiquen selectivamente el comportamiento de los fibroblastos para reducir cicatrices, acelerar la recuperación quirúrgica o prevenir daños irreversibles en órganos.

Aunque todavía se trata de investigación básica y no de una aplicación clínica inmediata, el estudio aporta una nueva mirada sobre la regeneración de los tejidos y refuerza la idea de que el cuerpo no sana de la misma manera en todas sus regiones.

