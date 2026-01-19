Ciencia

Emergencia geológica en Comodoro Rivadavia: cuáles son las causas del deslizamiento y por qué puede volver a ocurrir

El colapso de la ladera sur del cerro Hermitte desencadenó evacuaciones masivas y una serie de acciones de prevención para evitar daños personales. Un experto explicó a Infobae por qué es peligroso el regreso de los vecinos a la zona

El desplazamiento ocurrió en los primeros minutos de este domingo. Edificaciones de los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron afectadas y se registraron varios derrumbes

El Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la Emergencia Geológica y Urbanística en el área del cerro Hermitte, tras el colapso de la ladera sur. El deslizamiento destruyó viviendas e infraestructuras y obligó a evacuar a más de 90 familias de dos barrios emplazados en la zona. Las operaciones de asistencia y control se concentraron en los barrios Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos, donde se registraron los mayores daños e impacto sobre la población.

Según explicó José Paredes, doctor en Geología y profesor titular de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con sede en Comodoro Rivadavia, “toda la ladera sur del cerro Hermitte corresponde a un deslizamiento histórico, anterior incluso al desarrollo urbano de la zona”. El especialista detalló a Infobae que este movimiento reciente constituye una reactivación de una inestabilidad preexistente, cuya causa fundamental reside en formaciones de rocas deformadas y la presencia de arcillas expansivas. Estas características aumentan la vulnerabilidad del terreno frente a las lluvias o cambios significativos en la humedad.

El geólogo precisó que el desplazamiento afecta casi 1.500 metros y que los dos episodios de mayor magnitud, registrados en los últimos días, movilizaron casas, instalaciones y servicios hasta zonas bajas como el sector de la cancha de golf. Paredes recordó que Comodoro Rivadavia tiene antecedentes de inestabilidad con deslizamientos previos en el propio cerro Hermitte y en sectores como Caballerizas y Saavedra. Destacó que en 1995 y 2023, deslizamientos interrumpieron la ruta nacional 3, y en 2017, tras unas lluvias extremas, se reportaron desplazamientos importantes en otras áreas de la ciudad.

El deslizamiento del cerro Hermitte
El deslizamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias en Comodoro Rivadavia

“Tenemos en nuestra ciudad pendientes muy altas, también materiales arcillosos, que son arcillas expansivas. Eso facilita que se carguen de agua y que, cuando pierden humedad, se empiecen a generar grietas. Y esos son los condicionantes naturales que dan origen a todos los deslizamientos que estamos viendo en la zona”, explicó Paredes.

El geólogo remarcó: “Este es un evento de mayor escala, es una extensión muy larga sobre algo que ya estaba deslizado”. Además, advirtió que “el evento no está terminado, está teniendo lugar” y que “se espera que haya reactivaciones, quizás no de la misma escala, más bien eventos de menor impacto en los próximos días”, porque “han quedado muchos sectores muy al límite, en condiciones muy precarias”.

El experto subrayó que la principal prioridad debe ser el desalojo total del área afectada y la restricción de ingresos, limitados a tareas esenciales bajo la supervisión de los equipos de emergencia, ya que muchos terrenos presentan una condición muy inestable.

La emergencia geológica y urbanística
La emergencia geológica y urbanística se declaró tras el colapso de la ladera sur del cerro Hermitte

Paredes recomendó “no urbanizar, evitar la utilización de este sector”, ya que “existe el riesgo concreto de que se reactive o se generen nuevos deslizamientos en el futuro”. Explicó que tras el último evento “se han generado miles de fracturas abiertas en toda la zona y eso anticipa que, cuando haya lluvias o cuando empiece a operar nuevamente todas nuestras condiciones climáticas, va a estar en unas condiciones mucho más precarias de las que estaba antes de que ocurriera este evento”. Por eso, insistió en que “no hay que volver a habitar ese sector”.

Informes técnicos previos, recordó, señalaron que la única medida sostenible es impedir que se vuelva a habitar o urbanizar el área en riesgo.

La emergencia declarada por el Concejo Deliberante, que tendrá vigencia por 90 días, contempla un operativo integral: evacuación priorizada, cierre de perímetros, monitoreo constante y un plan de contingencia dividido en cuatro fases.

Las autoridades municipales, junto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la policía, gestionan la seguridad de las zonas afectadas y el resguardo de bienes, mientras se facilitan reubicaciones temporales y se instalan sensores de gas y cortes programados de agua para prevenir accidentes.

Equipos de Bomberos Voluntarios y
Equipos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil asistieron a las familias damnificadas por el deslizamiento

Las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Othar Macharashvili, remarcaron la necesidad de realizar una evaluación personalizada de cada familia damnificada, priorizando soluciones de relocalización y asistencia.

El desplazamiento del cerro Hermitte se inició el 27 de diciembre y se mantuvo activo durante al menos veinte días, con movimientos diferenciados en distintos sectores a lo largo de toda la ladera. Los mayores desplazamientos ocurrieron en los últimos tres días previos a la evacuación masiva, cuando grandes masas de tierra movilizaron viviendas e instalaciones hacia la zona baja, donde antes se encontraba la cancha de golf.

El proceso de evacuación se realizó en cuestión de horas, con la asistencia de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal policial, quienes organizaron el traslado de las familias afectadas a puntos de reunión como el Club Talleres y el Hotel Deportivo, habilitado como espacio de alojamiento transitorio. Algunas personas expresaron resistencia a dejar sus viviendas por temor a robos, por lo que el municipio reforzó la custodia policial en las zonas desalojadas para evitar hechos delictivos.

Las formaciones de arcillas expansivas
Las formaciones de arcillas expansivas incrementan la vulnerabilidad del cerro Hermitte ante lluvias

En paralelo, los equipos técnicos municipales y provinciales mantienen un monitoreo constante del comportamiento del terreno y avanzan en el relevamiento casa por casa para evaluar el grado de afectación estructural.

