Descubren que los venados cola blanca usan señales luminosas invisibles para comunicarse durante el celo

El venado cola blanca podría usar señales visuales brillantes para comunicarse durante la temporada reproductiva, según nuevas investigaciones (Freepik)

Durante la temporada de reproducción, los venados cola blanca machos marcan árboles y suelo con señales que, según un estudio de la Universidad de Georgia, no solo transmiten información olfativa, sino que también exhiben fotoluminiscencia bajo luz ultravioleta.

Esta propiedad sugiere la existencia de un componente visual en la comunicación de esta especie, hasta ahora no documentado, según Smithsonian Magazine.

El marcaje territorial es esencial en el comportamiento del venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Los machos emplean glándulas frontales y orina para atraer hembras y advertir a otros machos, frotando la cabeza contra la corteza de los árboles para depositar secreciones y despejando áreas del suelo donde posteriormente orinan.

En determinadas condiciones, las zonas despejadas del suelo donde los machos orinan sobresalen por su resplandor bajo luz ultravioleta (Daniel DeRose-Broeckert/UGA)

El hallazgo de la fotoluminiscencia

Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que los “postes señalizadores” se detectaban principalmente mediante el olfato.

El nuevo estudio aporta evidencia de que estas marcas también pueden destacarse visualmente por la fotoluminiscencia. Bajo luz ultravioleta, las secreciones de las glándulas frontales y la orina emiten un resplandor azul turquesa.

“Para un venado al atardecer, estas marcas pueden parecer señales resplandecientes, como letreros de neón en una autopista”, explicó Gino D’Angelo, ecólogo de la Universidad de Georgia, citado por Smithsonian Magazine.

Las marcas de secreciones en la corteza de los árboles adquieren una luminosidad visible que podría perdurar a lo largo de toda la época de celo (Daniel DeRose-Broeckert/UGA)

La fotoluminiscencia ocurre cuando un material absorbe luz y la reemite en una longitud de onda mayor, fenómeno distinto de la bioluminiscencia, que implica la generación de luz por reacciones químicas, como sucede en las luciérnagas.

Ya se había observado fotoluminiscencia en mamíferos como murciélagos, ornitorrincos y ardillas voladoras; ahora, el fenómeno se detecta en las señales territoriales del venado cola blanca.

El estudio, dirigido por D’Angelo y Daniel DeRose-Broeckert, abarcó 146 sitios de marcaje en Whitehall Forest, cerca de Athens, Georgia. Los investigadores emplearon dos longitudes de onda de luz ultravioleta en las zonas señalizadas durante septiembre y noviembre de 2024 para simular condiciones de crepúsculo, y midieron la energía lumínica de los “postes señalizadores” comparándola con áreas sin intervención.

El análisis mostró un contraste luminoso marcado entre las zonas señalizadas y su entorno bajo luz ultravioleta. Algunas marcas resultaron lo suficientemente intensas para ser visibles a simple vista y se destacaron en las imágenes captadas por el equipo. “La orina brilla claramente, parece pintura blanca derramada”, afirmó DeRose-Broeckert, según Smithsonian Magazine.

Bajo iluminación ultravioleta, el brillo de la orina en los árboles recuerda el efecto de una mancha de pintura blanca sobre la madera (Daniel DeRose-Broeckert/UGA)

Implicancias y dudas sobre la comunicación visual

El experimento registró que los árboles marcados con secreciones glandulares presentaron fotoluminiscencia durante todo el periodo reproductivo, con mayor intensidad a medida que avanzaba la temporada.

En las marcas sobre el suelo, la luminosidad apareció únicamente cuando los machos depositaron orina, fenómeno observado en la fase más activa del cortejo.

En cuanto a la función de este resplandor, los científicos plantean que podría intervenir en la intimidación de rivales, la atracción de hembras o la orientación territorial. “Si el viento no lleva el olor a sus narices, los venados todavía pueden ver las marcas”, indicó DeRose-Broeckert a la revista.

Respecto a las causas de la fotoluminiscencia, los investigadores consideran que intervienen compuestos presentes en la orina y en las secreciones glandulares, así como su posible interacción con sustancias de la savia de los árboles.

La posibilidad de que los venados identifiquen señales luminosas plantea incógnitas sobre la verdadera dimensión visual de su comportamiento social y territorial (Freepik)

Smithsonian Magazine destacó que el estudio recurrió únicamente a luz ultravioleta artificial. Según Linda Reinhold, zoóloga de la Universidad James Cook, aún no está confirmado si la luz ultravioleta natural al amanecer o al atardecer es suficiente para provocar ese resplandor en condiciones silvestres.

El equipo reconoció que no evaluó directamente si los venados distinguen el resplandor con su visión. La siguiente fase de la investigación contempla manipular en campo la intensidad de la luminiscencia y observar las reacciones de los animales.

Por el momento, la hipótesis de que los venados detectan la fotoluminiscencia en situaciones naturales permanece sin confirmación y requerirá nuevos estudios para entender cómo perciben su entorno estos animales.