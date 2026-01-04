Pantallas en vacaciones: las claves que convierten el tiempo digital en aliado para la salud mental de los jóvenes

El manejo adecuado del tiempo frente a pantallas promueve el bienestar y la salud mental juvenil durante las vacaciones escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las vacaciones escolares, el tiempo libre en los hogares aumenta y el atractivo de la tecnología crece. El uso extendido de pantallas genera inquietud en las familias ante el temor de impactos negativos en la salud mental juvenil.

La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente (AACAP) advierte que el uso excesivo de pantallas puede asociarse con problemas de sueño, dificultades escolares y menor desarrollo de habilidades sociales en niños y adolescentes. Recomienda limitar el tiempo frente a dispositivos, priorizar actividades familiares y fomentar la interacción directa entre pares para apoyar el bienestar emocional y social. Además, promueve la supervisión activa y el diálogo sobre el contenido que consumen los menores.

Sin embargo, Pursuit (University of Melbourne) y estudios citados por el medio, sostienen que un manejo adecuado del tiempo frente a dispositivos puede transformar la experiencia digital y fortalecer habilidades sociales, la creatividad y el bienestar.

La percepción de amenaza vinculada al uso de dispositivos electrónicos cobró fuerza, especialmente en Australia, donde el 80% de la población apoya restricciones por edad para el acceso a redes sociales, y seis de cada diez padres consideran estas plataformas el principal peligro para la salud mental de sus hijos, según Pursuit.

Un 80% de australianos apoya restricciones por edad en redes sociales por preocupación ante los riesgos para la salud mental juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic recomienda establecer límites claros y coherentes para el tiempo de pantalla, adaptados a la edad y necesidades de cada niño o adolescente. Explican que fijar horarios para el uso de dispositivos, promover actividades fuera de línea y mantener rutinas familiares saludables ayuda a reducir los riesgos asociados al exceso de pantallas y favorece un desarrollo equilibrado.

El debate público se intensificó tras la publicación del libro del psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, quien relaciona el aumento en el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales con el incremento de trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes. El tema ganó espacio en medios de comunicación, redes sociales y foros legislativos.

Riesgos y causas múltiples de la exposición digital

El uso incontrolado de tecnología durante el receso escolar expone a los menores a riesgos como ciberacoso, adicción a videojuegos, exposición a información falsa, problemas de privacidad y sexting, según Pursuit.

En una entrevista, el Dr. Noah Schwartz, especialista en pediatría de Cleveland Clinic, remarcó que el impacto del tiempo de pantalla depende del tipo de contenido, el contexto y el equilibrio con otras actividades. Señaló que no todo uso digital es problemático y que actividades creativas, educativas o sociales pueden aportar beneficios, siempre que exista supervisión y se promueva la variedad en el tiempo libre.

Los expertos advierten que el uso incontrolado de tecnología expone a los adolescentes a ciberacoso, adicción a videojuegos y problemas de privacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos peligros afectan especialmente a quienes son más vulnerables, y la falta de supervisión incrementa el riesgo en los periodos de ocio prolongados. Los expertos insisten en que, aunque los riesgos existen y pueden ser graves, las causas suelen ser múltiples y complejas.

En cuanto a la relevancia real de estos riesgos para la salud mental, Pursuit indica que la relación entre tecnología y bienestar psicológico se suele abordar de forma reduccionista.

Un análisis reciente publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) subraya que la relación entre el tiempo de pantalla y la salud mental en adolescentes es compleja y depende de múltiples factores, incluidos el contexto social y familiar, el tipo de uso y las características individuales. El estudio destaca que no todo uso de tecnología tiene un impacto negativo y que el acompañamiento adulto y el uso equilibrado pueden mitigar riesgos y favorecer experiencias digitales positivas.

Atribuir el aumento de la ansiedad y la depresión exclusivamente al uso de redes sociales distorsiona el panorama, ya que otros factores —como la ansiedad frente al cambio climático, los conflictos globales y la inestabilidad económica— también inciden en la salud mental juvenil. La evidencia científica disponible sitúa la participación digital como un factor secundario en un contexto social mucho más amplio y diverso.

Beneficios del uso positivo y creativo de la tecnología

El uso positivo de redes sociales puede fortalecer la autoestima y la integración social, sobre todo en jóvenes de comunidades alejadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las preocupaciones, Pursuit subraya los beneficios de un uso positivo de la tecnología. Las redes sociales pueden asociarse favorablemente con el bienestar y la integración social de los jóvenes, mientras que para adolescentes en comunidades alejadas o marginadas, las conexiones virtuales facilitan la formación de lazos auténticos, algo que resulta más difícil mediante métodos tradicionales.

Además, plataformas de videojuegos y comunidades digitales promueven el trabajo en equipo, el desarrollo de la identidad y reducen el aislamiento, contribuyendo a un mayor sentido de pertenencia. Estas experiencias digitales, siempre que sean guiadas y equilibradas, pueden potenciar la autoestima y la autonomía.

Las vacaciones ofrecen una oportunidad para que los jóvenes exploren herramientas digitales orientadas a la creatividad, como la edición de videos, la producción musical, el diseño gráfico o la programación.

Según Cleveland Clinic, durante las vacaciones es fundamental negociar acuerdos familiares sobre el tiempo de pantalla y fomentar actividades que equilibren el uso de tecnología con deportes, lectura y encuentros sociales. Recomiendan aprovechar el receso escolar para que los jóvenes desarrollen nuevas habilidades digitales, siempre en un marco de supervisión y diálogo abierto.

Estas actividades estimulan la autoexpresión, el desarrollo de nuevas competencias y ofrecen alternativas para el crecimiento personal. Pursuit menciona un estudio en el que el 54% de los músicos reconoce que la inteligencia artificial puede potenciar la creatividad, aunque muchos jóvenes manifiestan inquietudes sobre su uso en la creación artística.

Recursos digitales y acompañamiento familiar

El diálogo familiar y la participación activa de los adolescentes resultan claves para establecer hábitos digitales saludables y sostenibles en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo resalta que el uso creativo y equilibrado de la tecnología puede ser positivo para el desarrollo infantil y adolescente. Recomiendan que los adultos acompañen la experiencia digital, ayuden a seleccionar aplicaciones o contenidos de calidad y participen activamente en el proceso, lo que refuerza los lazos familiares y promueve un uso más consciente de las pantallas.

Pursuit destaca la importancia del diálogo en el hogar: consultar a los jóvenes sobre sus intereses y actividades digitales, proponer alternativas de ocio consensuadas e involucrarlos en la planificación de metas para las vacaciones, reforzando así su autonomía y sentido de responsabilidad. La actitud de los adultos como ejemplo resulta fundamental para el desarrollo de hábitos equilibrados.

El impulso de una cultura familiar saludable y el empoderamiento juvenil requiere transformar la relación entre familias, jóvenes y tecnología. Los expertos consultados subrayan que la motivación propia de los adolescentes y su participación activa son factores clave para la construcción de entornos digitales más seguros.

Fomentar la conversación abierta, así como la asignación de roles y decisiones, estimula la confianza y la independencia, y promueve el equilibrio entre el tiempo en línea y fuera de línea, favoreciendo una convivencia digital sostenible.