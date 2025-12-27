Virales

La contundente respuesta de una docente a un comentario en redes que critica las vacaciones y la agenda escolar

La viralidad del video da pie a una discusión ampliada sobre la organización del tiempo de descanso infantil y los desafíos familiares durante el receso

Guardar
El video despertó todo tipo de reacciones y avivó el debate (TikTok: @isaaarubio)

La reacción generada por el video de Isabel Rubio, profesora y creadora de contenido en TikTok, ha avivado el debate en redes sociales sobre la duración de las vacaciones escolares de Navidad y el papel de los colegios en la conciliación familiar.

Rubio respondió, con ironía, a una queja anónima sobre el extenso receso invernal, y su intervención alcanzó más de 250.000 visitas y 17.000 “me gusta”. “El cole no es un parking” fue la frase contundente de la docente que ha cobrado notoriedad y reabierto la discusión sobre los límites y la naturaleza de las responsabilidades escolares y familiares.

En el video viral, Rubio empleó el sarcasmo para criticar la expectativa de que las instituciones educativas actúen como facilitadoras de la conciliación laboral, defendiendo la función formativa de los colegios frente a la creencia de que deberían cubrir necesidades logísticas de las familias en periodos vacacionales.

La controversia arrancó con un comentario anónimo cuya autoría permaneció reservada y en el que se cuestionaba el calendario escolar, señalando que los estudiantes disponen de 18 días de vacaciones durante Navidad. En el mensaje, se manifestaban las dificultades de las familias para conciliar y pasar tiempo de calidad con sus hijos en ese periodo, planteando el reto que supone ajustar la vida laboral y familiar durante las fiestas.

Cuándo empiezan los colegios las
Cuándo empiezan los colegios las vacaciones de Navidad

En ese sentido, este enfoque desplazó la conversación hacia la necesidad de encontrar un equilibrio entre las obligaciones familiares y laborales en fechas señaladas.

Ante estas críticas, Rubio contestó de forma tajante en redes sociales: “Hoy también es un buen día para recordar que el cole no se ha hecho para que tú tengas conciliación”. Argumentó que el objetivo principal de los centros educativos es favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los menores.

“Les va a venir bien un poco de descanso porque también necesitan descansar y ser niños”, manifestó. Asimismo, remarcó que la responsabilidad de los recesos no recae sobre los docentes: “Los profes no tenemos ninguna culpa de que haya estas vacaciones”.

La publicación de Rubio desató cientos de reacciones en forma de comentarios en TikTok, mostrando posiciones diversas sobre el papel del profesorado y la organización del calendario académico. Uno de los mensajes más destacados, que la docente también compartió, resumía la postura de parte del colectivo docente: “El cole no es una guardería ni nosotros somos niñeras”.

Al debate se añadieron otras voces, como la de la usuaria @moonfairy2000, quien planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la discusión hacia los derechos laborales de los adultos: “Quizás deberíamos reivindicar que los adultos deberíamos tener mejor garantía de conciliación familiar y/o más vacaciones”.

Temas Relacionados

Vacaciones escolares de NavidadConciliación familiarTikTokEspañaViralVideos viralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Grinch irrumpió en una celebración familiar de Navidad y el video conquistó las redes sociales

La grabación muestra cómo un hombre disfrazado apareció justo cuando estaban por abrir los regalos en familia, generando una reacción inmediata entre los niños, quienes provocaron una “batalla campal” para evitar que se llevara los obsequios

El Grinch irrumpió en una

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral

El encuentro se caracterizó por un ritual que desconcertó al invitado, quien se mostró incómodo y asombrado frente a los anfitriones. En las redes celebraron la idea de la familia de la joven

Presentó a su novio y

El truco para no perderse con Google Maps cuando se va a pie que se volvió tendencia en las redes

Una usuaria compartió un consejo paso a paso con el que los peatones pueden resolver dudas al iniciar una ruta caminando con la función Street View en sus teléfonos

El truco para no perderse

El video de una bebé recién nacida que “elige” su propio nombre con un celular generó repudio en redes sociales

La difusión de imágenes que muestran a una niña de pocos minutos de vida con un teléfono móvil para seleccionar su nombre provocó críticas masivas y debate sobre el papel de la tecnología en la crianza

El video de una bebé

Hallaron muerto al reconocido youtuber Adam “the Woo” Williams

La comunidad digital expresó conmoción tras publicarse el deceso en su casa de Florida. Las autoridades investigan las circunstancias y se espera el resultado de la autopsia

Hallaron muerto al reconocido youtuber
DEPORTES
Las fotos de los jugadores

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

TELESHOW
Evangelina Anderson habló sobre los

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Adicción y negocios gestionados por

Adicción y negocios gestionados por el crimen organizado: alerta en Brasil por el auge de las apuestas online

Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania