La contundente respuesta de una docente a un comentario en redes que critica las vacaciones y la agenda escolar

El video despertó todo tipo de reacciones y avivó el debate (TikTok: @isaaarubio)

La reacción generada por el video de Isabel Rubio, profesora y creadora de contenido en TikTok, ha avivado el debate en redes sociales sobre la duración de las vacaciones escolares de Navidad y el papel de los colegios en la conciliación familiar.

Rubio respondió, con ironía, a una queja anónima sobre el extenso receso invernal, y su intervención alcanzó más de 250.000 visitas y 17.000 “me gusta”. “El cole no es un parking” fue la frase contundente de la docente que ha cobrado notoriedad y reabierto la discusión sobre los límites y la naturaleza de las responsabilidades escolares y familiares.

En el video viral, Rubio empleó el sarcasmo para criticar la expectativa de que las instituciones educativas actúen como facilitadoras de la conciliación laboral, defendiendo la función formativa de los colegios frente a la creencia de que deberían cubrir necesidades logísticas de las familias en periodos vacacionales.

La controversia arrancó con un comentario anónimo cuya autoría permaneció reservada y en el que se cuestionaba el calendario escolar, señalando que los estudiantes disponen de 18 días de vacaciones durante Navidad. En el mensaje, se manifestaban las dificultades de las familias para conciliar y pasar tiempo de calidad con sus hijos en ese periodo, planteando el reto que supone ajustar la vida laboral y familiar durante las fiestas.

Cuándo empiezan los colegios las vacaciones de Navidad

En ese sentido, este enfoque desplazó la conversación hacia la necesidad de encontrar un equilibrio entre las obligaciones familiares y laborales en fechas señaladas.

Ante estas críticas, Rubio contestó de forma tajante en redes sociales: “Hoy también es un buen día para recordar que el cole no se ha hecho para que tú tengas conciliación”. Argumentó que el objetivo principal de los centros educativos es favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los menores.

“Les va a venir bien un poco de descanso porque también necesitan descansar y ser niños”, manifestó. Asimismo, remarcó que la responsabilidad de los recesos no recae sobre los docentes: “Los profes no tenemos ninguna culpa de que haya estas vacaciones”.

La publicación de Rubio desató cientos de reacciones en forma de comentarios en TikTok, mostrando posiciones diversas sobre el papel del profesorado y la organización del calendario académico. Uno de los mensajes más destacados, que la docente también compartió, resumía la postura de parte del colectivo docente: “El cole no es una guardería ni nosotros somos niñeras”.

Al debate se añadieron otras voces, como la de la usuaria @moonfairy2000, quien planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la discusión hacia los derechos laborales de los adultos: “Quizás deberíamos reivindicar que los adultos deberíamos tener mejor garantía de conciliación familiar y/o más vacaciones”.